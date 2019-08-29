В минувшую субботу свой юбилейный день рождения отметил Владимир Иванович Колесниченко.

Он по праву заслужил признание и славу, но по-прежнему удивляет скромностью и мудростью. Он всё так же бодр и полон сил. Как же много разных, в большинстве своём добрых дел за плечами. Это понимаешь, лишь оглядываясь назад, подводя итоги в круглые даты. Вряд ли найдётся в городе известный деятель искусства, не получивший его поддержки. Со многими выдающимися людьми страны Владимир Иванович попросту дружит. Пройдя большой жизненный путь, сумев в советский период сделать прекрасную карьеру, он не растерялся и в новейшей истории, став блестящим организатором множества проектов, давших тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Невозможно всё совершённое им перечислить, поскольку п о с л у ж н о й список юбиляра неисч е р п а е м . Достаточно вспомнить, что именно В л а д и м и р И в а н о в и ч был инициатором привлечения в республику первых значительных инос т р а н н ы х инвестиций, позволивших осуществить революционную реконструкцию отеля «Сеабеко» (ныне «Джоли Алон»), ставшего лучшим в Молдове. А чего стоят развитие структур «Эксимбанка», страховой компании «Эксим-асинт». Занимался он и сельским хозяйством, создав многочисленные фермы по выращиванию свиней, индюков и прочей живности. В конце тяжёлых 90-х принял активное участие в рождении крупнейшего медиахолдинга, в который входили телекомпания «НИТ», радиостанция «Серебряный дождь», газеты «Молодёжь Молдовы», «Кишинёвские новости», «Деловая газета», информагентство «Интерлик». Но что удивительно: как бы ни был занят Владимир Иванович многочисленными проектами, он никогда не забывал о людях, нуждающихся в помощи. А скольким детям он в буквальном смысле спас жизнь, оплачивая дорогостоящие операции. Хорошо знают его и служители церкви, включая высших иерархов страны. Немалую помощь он сумел оказать в разные годы многим приходам. Восстановленная им церковь в родном селе – загляденье для всех проезжающих по трассе Кишинёв – Каушаны. Пожалуй, то, как трепетно он относится ко всему, что связано с его любимой Григорьевкой, достойно отдельного описания. Именно благодаря его заботам вот уже несколько десятилетий в селе живёт и поёт известный далеко за пределами страны народный хор «Мрия». Сельская школа, детский сад, дом культуры – далеко не полный перечень адресов, где всегда знают, кто может им помочь в трудную минуту. В копилке юбиляра набралось неимоверно много наград. Более десяти лет назад он получил из рук президента Орден Республики, достойно венчающий десятки других ценных регалий. Но, разумеется, главное и самое ценное, что приобрёл Владимир Иванович Колесниченко, – это его прекрасная большая дружная семья и друзья. Каждый новый день он встречает с радостью и любовью. У него и сегодня так много дел, что некогда стареть. Главное, чтобы душа и впредь оставалась ранимой и молодой… Сердечно поздравляем нашего дорогого друга и ждём приглашения на очередной юбилей!