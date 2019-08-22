Президент и ПСРМ остаются уверенными лидерами народного доверия.

Таковы результаты опроса общественного мнения, представленные на прошедшей неделе в столице. Согласно итогам, глава государства занимает первое место в рейтинге доверия политическим деятелям нашей страны с показателем 29,8%.

Кроме того, у главы государства самый низкий антирейтинг доверия из всех представленных в опросе политиков. На втором месте по уровню доверия граждан расположилась премьер-министр Майя Санду с 26,2%. В тройку лидеров также входит спикер Зинаида Гречаный с 18%.

Стабильно высокими остаются и позиции администрации президента. Она входит в топ-5 институтов нашей страны, которым граждане доверяют больше всего.

Что касается политических партий, здесь лидирует также пропрезидентская ПСРМ с 26,9%. На втором месте – партия «Действие и солидарность» с 23%, а на третьем – платформа «Достоинство и правда» с 16,8%.

Если бы в минувшее воскресенье в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, Партия социалистов уверенно заняла бы на них первое место, набрав почти 42% голосов избирателей и получив таким образом 50 мандатов в законодательном органе страны. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией «IDIS Viitorul». Согласно итогам исследования, в парламент также

прошли бы Партия «Действие и солидарность» с 33 мандатами, Платформа «DA» с 10 мандатами

и Демократическая партия с 8 мандатами.

Опрос общественного мнения проводился в период со 2

по 14 августа. В нем приняли участие 1106 респондентов. Погрешность составляет +/- 2,8%.