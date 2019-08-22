Игорь Додон – сторонник взвешенной внешней политики и осуществления реформ на благо сограждан.

Первая рабочая неделя главы государства после короткого отпуска прошла в интенсивном сотрудничестве с парламентом и правительством. А текущую неделю Игорь Додон начал со встречи с главой Делегации Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко.

Взвешенная внешняя политика

В ходе беседы стороны затронули вопросы, затрагивающие отношения между Европейским союзом и Республикой Молдова, а также текущую ситуацию в стране. Игорь Додон и Петер Михалко пришли к единому мнению о том, что в последнее время Молдове удалось «перезапустить» и нормализовать диалог с ЕС. Президент Молдовы выразил признательность за постоянную поддержку, оказываемую европейскими партнерами нынешнему парламентскому большинству, за возобновление помощи на благо Республики Молдова, а также за поощрение реформ. Стороны обсудили также те реформы, которые власть обязалась осуществить. Игорь Додон заострил внимание на том, что в ближайшее время на суд общественности будет вынесен совместный проект реформы юстиции. Речь шла и о процессе расследования банковской аферы, об организации свободных и корректных всеобщих местных выборов, о других актуальных вопросах. Кроме того, стороны обсудили возможность организации визита главы молдавского государства в Брюссель. В завершение встречи президент подтвердил приверженность проведению взвешенной внешней политики, сохранению в силе подписанных соглашений, осуществлению подлинных реформ на благо наших сограждан. Игорь Додон выступил за активизацию двустороннего диалога во всех областях, представляющих взаимный интерес, и напомнил, что Европейский союз остается одним из самых надежных партнеров Республики Молдова.

Визит главы государства в США

Во вторник президент Молдовы провел рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в нашей стране Дереком Хоганом. Официальные лица обсудили повестку двусторонних отношений, согласившись с необходимостью их интенсификации по всем важнейшим направлениям. Стороны отдельно рассмотрели детали предстоящего в сентябре рабочего визита главы государства в США, где состоится первое с 2005 года выступление президента Республики Молдова на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН. Игорь Додон отметил, что планируется также проведение двусторонних встреч с зарубежными лидерами. В ходе беседы с американским послом глава государства подтвердил приверженность Администрации президента стратегии взвешенной внешней политики в условиях более тесного конструктивного взаимодействия исполнительной и законодательной власти Республики Молдова.

Восстановить имидж КС

В понедельник новые судьи Конституционного суда избрали Владимира Цуркана на должность главы КС. Глава молдавского государства Игорь Додон прокомментировал это важное назначение. «В связи с избранием председателя Конституционного суда считаю, что наиболее правильная позиция должна заключаться в нейтральном и беспристрастном подходе к внутренним процессам КС, без личных предпочтений или публичных проявлений личной неприязни. Решение и выбор судей Конституционного суда находятся вне сферы влияния и политического вмешательства, только таким образом мы сможем содействовать подлинной реформе правосудия, когда судьи будут политически и профессионально защищены. Как президент страны я принял к сведению решение КС, ценю профессиональные качества нового председателя КС Владимира Цуркана и рассчитываю на достойную деятельность Конституционного суда», – подчеркнул Игорь Додон.

А на прошедшей неделе в парламенте Республики Молдова в присутствии президента РМ, всего депутатского корпуса и членов Высшего совета магистратуры шесть судей, назначенных парламентом, правительством и ВСМ, приняли присягу. «Выражаю надежду на то, что они будут действовать строго в правовых рамках Конституции Республики Молдова, на благо граждан нашей страны, восстанавливая имидж этого важнейшего государственного института на национальном и международном уровнях. Наше общество ждет другого подхода в осуществлении конституционного правосудия, уравновешенного подхода к решениям, которые призваны защитить высшие ценности государства.

Надеюсь, что новый состав КС не допустит конституционных толкований, которые могли бы дестабилизировать функционирование государства или внедрить новые правовые нормы вопреки духу Основного закона страны», – подчеркнул Игорь Додон.

Вера в будущее Молдовы

Президент Молдовы вместе с премьер-министром и членами правительства принял участие в церемонии открытия Дней диаспоры. Глава государства выступил с приветственным словом, отметив, что уважение к диаспоре заслуженно, поскольку наши соотечественники, живущие за рубежом, оказывают большое содействие созиданию Республики Молдова. Игорь Додон напомнил, что объем ежегодных денежных переводов в страну превышает 1,5 млрд долларов США, что в 10 раз превышает объём прямых иностранных инвестиций и составляет около 50% размера государственного бюджета. Кроме того, президент подчеркнул, что наше государство нуждается в поддержке диаспоры, которая приобретает особое значение с учётом возможностей каждого соотечественника участвовать в развитии Молдовы через применение новых знаний, способностей, технологий, информации.

«Твердо убеждён в том, что наши сограждане из других стран могли бы оказать существенное содействие в привлечении и гарантировании иностранных инвестиций, исходя из необходимости повышения привлекательности нашего государства для зарубежных деловых кругов», – уточнил глава государства. В ходе выступления Игорь Додон подчеркнул значение событий, произошедших в июне этого года, и указал на то обстоятельство, что широкий национальный консенсус означает и укрепление доверия наших соотечественников, в том числе из диаспоры, к руководству страны и веру в будущее Республики Молдова.

Конструктивный диалог

Игорь Додон в понедельник встретился с Эммануилом Плошницей, председателем Союза адвокатов Республики Молдова. В ходе беседы стороны отметили важнейшую роль адвокатуры в защите основополагающих прав и свобод человека и укреплении правового государства. Президент страны приветствовал оперативную реакцию адвокатов на политический и институциональный кризис в Республике Молдова, вызванный решениями Конституционного суда от 8-9 июня 2019 года. Игорь Додон дал высокую оценку твердой позиции Союза адвокатов в период конституционного кризиса, а также предложенных Союзом решений по восстановлению правовой безопасности. Президент страны заявил, что рассчитывает на опыт, профессионализм членов Союза адвокатов и их поддержку в реализации предстоящих реформ судебной системы, предложенных нынешним правительством и столь ожидаемых в обществе.

Кроме того, Игорь Додон подчеркнул готовность президентской администрации к конструктивному диалогу для урегулирования проблем, с которыми сталкиваются адвокаты, и созданию надежных правовых рамок, которые бы способствовали повышению качества системы правосудия. Эммануил Плошницэ поблагодарил главу государства за возможность обсудить проблемы в сфере юриспруденции и за учет мнения адвокатов по крайне важному для общества вопросу, такому как реформа юстиции. Председатель Союза адвокатов высоко оценил открытость Администрации президента к диалогу и отметил, что с 1989 года таких встреч не было ни с одним президентом или премьер-министром страны.

Смешанная избирательная система отменена

В пятницу президент РМ в срочном порядке промульгировал Закон 113 от 15 июня 2019 года о внесении поправок в ряд законодательных актов, основной целью которых является отмена смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. Глава государства отметил, что необходимость аннулирования смешанной избирательной системы возникла в связи с рекомендацией Венецианской комиссии и партнеров по развитию Республики Молдова. Игорь Додон подчеркнул, что изменения закона предусматривают также ряд положений, направленных на усовершенствование пропорциональной избирательной системы, которая действовала до 2017 года. В числе которых, улучшение условий для голосования граждан диаспоры, ограничение размера взносов и обеспечение более прозрачного процесса финансирования партий и избирательных кампаний, введение четких и прозрачных процедур составления списков кандидатов и т.д. Кроме того, закон предусматривает отмену предвыборной агитации в день выборов и отмену запрета на голосования для граждан диаспоры с паспортами с истекшим сроком (при наличии индивидуального кода IDNP).

Фестиваль ТЭФИ-Содружество

Глава государства провел рабочее заседание оргкомитета по подготовке и проведению Девятого телевизионного фестиваля ТЭФИ-Содружество, который впервые состоится в Республике Молдова 16-19 сентября под патронатом президента. Ожидается участие известных журналистов, продюсеров, режиссеров, сценаристов из 13 стран СНГ и Балтии. Программа Фестиваля включает показы документальных работ, мастер-классы и творческие вечера. Кроме того, для зарубежных гостей будет составлена обширная культурная программа, которая позволит им ознакомиться с богатой историей и культурой Республики Молдова. Игорь Додон уверен, что планируемые мероприятия будут иметь большое значение и для специалистов в области СМИ, и для широкой общественности. Фестиваль ТЭФИ-Содружество послужит площадкой для укрепления связей между деятелями культуры и телевидения постсоветского пространства и предоставит большие возможности для продвижения Республики Молдова как перспективного туристического направления и в целом для укрепления положительного имиджа нашей страны на международной арене.