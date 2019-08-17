Как сообщил советник президента Молдовы в агропромышленной области и в области публичного управления Ион Пержу, по просьбе президента Молдовы в период с 12 по 24 августа со стороны Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) делегированы 11 фитосанитарных инспекторов. Основная цель визита инспекторов «Россельхознадзора» заключается в проверке возможностей производства и экспорта фруктов и овощей, которые предстоит экспортировать на российский рынок. Эксперты российского ведомства проинспектируют компании, производящие плодоовощную продукцию и располагающие необходимой производственной и логистической инфраструктурой для поставки собственной продукции в РФ, в целях исключения возможности использования посредническими структурами льготного режима ввоза товаров.

«Государственная федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору оперативно отреагировала на просьбу президента Молдовы расширить список экспортеров и открыть российский рынок для других 400 отечественных компаний, для которых рынок РФ остается приоритетным», – отметил Ион Пержу.

Ранее президент Молдовы приветствовал готовность России расширить список молдавских поставщиков аграрной продукции. Он отметил, что благодаря договоренностям с руководством РФ российская сторона делает новые шаги навстречу Молдове и расширяет список экономических агентов, которые могут поставлять свою продукцию на рынок России. Планируется, что список молдавских компаний, имеющих право поставлять фрукты из Молдовы в Россию, будет значительно обновлен в скором времени, и из него исключат посредников, которые не владеют садами и не имеют послеуборочной инфраструктуры, холодильников и современных сортировочных линий.