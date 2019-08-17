Социалисты настаивают на внедрении проектов, позволяющих решить острые проблемы города.

В августе в Кишиневе вновь почти на всех дорогах, с утра и до вечера, автомобильные пробки. Чиновники примэрии объясняют это ремонтом дорог, а также ростом числа автомобилей.

Четыре проекта социалистов

Однако глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Динарий Кожокару возражает и говорит, что вопрос автомобильных пробок можно решить, осуществив четыре проекта, предложенных социалистами. По его словам, речь идет о проектах по установке системы GPS в общественном транспорте, внедрению электронного билета, разработке программы поминутного движения транспорта на каждой остановке, а также отвода отдельной полосы для общественного транспорта.

«Из-за отсутствия всего этого и возникают пробки, ДТП, так как граждане стараются быстрее передвигаться, бегут, перебегают дорогу, и в итоге, происходят аварии и травмируются люди», – сказал Кожокару. Он считает, что с осуществлением предложенных социалистами проектов город будет разгружен от машин, увеличится число пассажиров общественного транспорта и вырастет бюджет троллейбусного и автобусного парков.

«Мусорный» вопрос в Цынцаренах

Жители Цынцарен вновь заблокировали проезд к свалке для мусоровозов из муниципия Кишинев. Очередной демарш местных жителей заставил сесть за стол переговоров представителей столичных властей, местного управления села, полиции, госпредприятия «Autosalubritate» и министра сельского хозяйства. Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару рассказал, что к общему знаменателю прийти все-таки удалось. Теперь всем ответственным лицам предстоит выполнить ряд взятых на себя обязательств, а также о текущем положении дел необходимо будет проинформировать местных жителей.

«Мы также пришли к выводу, что примар Цынцарен должна провести работу с местными жителями, потому что они не знают, на что идут 56 миллионов, которые поступают из муниципального бюджета столицы, а также еще 6 миллионов, выделяемых государством местному бюджету. Они сами должны решить, как их использовать», – заявил Кожокару.

Чтобы вникнуть в ситуацию, Кожокару лично посетил полигон и провел консультации со специалистами относительно вопросов устранения запаха и утилизации отходов. Социалист пообещал, что Муниципальный совет будет поддерживать как технически, так и финансово все необходимые работы. Однако, несмотря на эти аргументы, претензии протестующих не прекратились. При этом каждый раз жители села выступают с новыми запросами, что на способствует решению данной проблемы, уверен Кожокару.

«Мы будем следить за тем, как осуществляются работы, и ориентироваться по ситуации, потому что каждый день требования у протестующих разные», – сказал Динарий Кожокару. Также Кожокару добавил, что в ближайшее время на полигоне в Цынцаренах начнется установка специального оборудования, которое позволит избавиться от специфического запаха.

Детский праздник

Активисты молодежного крыла Партии социалистов РМ «Молодая Гвардия» организовали на прошедшей неделе детский праздник. Мероприятие было приурочено к году Семьи, который проходит в 2019 году под эгидой президента и напоминает взрослым о том, что на нашей планете все дети должны быть счастливы «”Молодая Гвардия” выступает за семейные ценности и за традиционную семью! Дети, как никто, нуждаются в защите и поддержке», – подчеркивают молодые люди.

К 75-летию Великой Победы

В воскресенье в центре Кишинева прошли очень интересные флешмобы, участники которых пели песню, ставшую символом победы в Великой Отечественной войне – «Катюшу». Мероприятия проводились в преддверии празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашизма. Организаторами флешмобов выступили молодежное крыло Партии социалистов «Молодая Гвардия», неправительственная организация «ЗАРЯ» и ансамбль «Рапсодия». Необычная акция привлекла внимание прохожих, которые продемонстрировали великолепное знание легендарных песен военных лет.

«Обязательно нужно помнить все подвиги людей, которые защищали эту землю, воевали для того, чтобы мы не были под чьей-то властью, а были свободными гражданами», – сказал один из многочисленных горожан, принявший участие в акции.

По словам организаторов, целью флешмобов является популяризация идеи патриотизма среди молодежи.

«Мы считаем, что в сегодняшние дни очень важно именно для молодежи проводить подобные акции, потому что, к сожалению, в Молдове происходит фальсификация исторического прошлого. Для нас важно, чтобы та информация, которую донесли до нас наши родители, бабушки и дедушки, передавалась и дальше», – говорит Екатерина Медведева, исполнительный секретарь «Молодой Гвардии».

«Мы решили организовать ряд флешмобов в столице Молдовы, в ходе которых простые люди, наши граждане, будут исполнять песни военных лет. Очень приятно, что откликнулись не только «Молодая Гвардия» и ансамбль «Рапсодия», но и простые люди, которые приходят и с удовольствием исполняют хорошо знакомые всем песни», – добавил Илья Киселев, представитель неправительственной организации «ЗАРЯ».

Присоединиться к песенному флешмобу можно будет и 17 августа в Кишиневском аэропорту, 18 августа на мемориале «Вечность», а 24 августа, в день празднования 75 годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков, – на столичной пешеходной улице. Более подробную информацию можно найти на официальных страницах «Молодой Гвардии» и организации «ЗАРЯ» в социальных сетях.