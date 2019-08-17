Десятки просроченных яиц обнаружили в детском саду Кишинева.

Десятки яиц с истекшим сроком годности были обнаружены в столичном детском саду №184. Это установили сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) в ходе проверки дошкольного учреждения. Срок годности некоторых из них истек еще в конце июля. Представители ANSA составили протоколы в отношении руководства учреждения.

Заплесневелый хлеб

Ранее разгорелся скандал, связанный с питанием в детсадах после того, как экс-директор столичного детского сада продемонстрировала в президентуре фотографии, на которых запечатлены рыба с червями и заплесневелый хлеб из детского меню. Директор была уволена за то, что пыталась противодействовать тому, как Управление образования организует закупки продуктов питания для детей в детских садах. Из прикрепленных фото видно, чем детей кормят в детских садах: зараженная червями рыба, испорченное мясо индейки (Украина), заплесневелый хлеб. В срочном порядке в президентуру были вызваны представители ANSA, ANSP, AAP и CNA, от которых потребовали немедленного вмешательства и прекращения преступной деятельности, организованной должностными лицами примэрии и компаний-поставщиков. Эта проблема также будет рассмотрена на следующем заседании Высшего совета безопасности.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) предпринимает ряд мер по предупреждению поставок некачественных продуктов в образовательные учреждения страны. Такое решение было принято после направленной в президентуру Республики Молдова жалобы о доставке в столичный детский сад партии испорченной продукции. ANSA проводит проверки в учебных заведениях Кишинева и других населенных пунктов страны. В частности, инспекторы территориальных подразделений учреждения проверяют процесс приемки продуктов, соблюдение сроков годности и условий хранения продуктов. Наряду с этим, на пограничных постах усилен санитарно-ветеринарный контроль импортируемых продуктов питания. Кроме того, специалисты ANSA проводят проверки на складах поставщиков, которые обязаны соблюдать требования к условиям хранения и доставки продуктов питания для детей.

«Проверки направлены на исключение из рациона детей некачественных продуктов, представляющих опасность для их здоровья», – отметили источники в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов.

Помощь малоимущим

Проживающие в Кишиневе семьи со скромными доходами, воспитывающие детей школьного возраста, получат единовременную материальную помощь к началу нового учебного года. По данным столичной мэрии, на такую помощь в размере 700 леев (на ребёнка) могут рассчитывать 6300 социально уязвимых семей.

Бенефициары материальной помощи для подготовки учащихся к новому учебному году – это семьи без дохода или с низким доходом, согласно прожиточному минимуму. К таковым относятся семьи с тремя и более детьми, семьи с одним родителем, а также семьи, в которых один из родителей инвалид, опекунские семьи, воспитывающие детей, родители которых умерли, лишены прав, неспособны работать, не имеют постоянного заработка. Списки бенефициаров были составлены учебными заведениями и согласованы с Управлениями образования, молодежи и спорта по секторам. Материальная помощь предназначена для лиц, проживающих в Кишиневе и воспитывающих детей в возрасте до 18 лет. Деньги можно получить, начиная с августа и до 2 ноября 2019 года, в офисах Государственного предприятия «Poşta Moldovei».