Парламентарии прервали отпуска, чтобы провести внеочередную сессию парламента.

Председатель парламента РМ Зинаида Гречаный рассказала журналистам после заседания Постоянного бюро 14 августа о том, какие важнейшие вопросы будут рассматриваться на внеочередной сессии законодательного органа. Зинаида Гречаный отметила, что необходимость в созыве внеочередной сессии была продиктована, прежде всего, обращением правительства рассмотреть некоторые вопросы, которые не могут быть перенесены на более поздний срок в сентябре, когда парламент соберется на осенне-зимнюю сессию.

Корректировки государственного бюджета

Перечисляя наиболее важные темы, которые должны быть обсуждены и утверждены на внеочередных заседаниях парламента по просьбе правительства, председатель парламента в первую очередь назвала проект корректировки государственного бюджета на текущий год, который уже был рассмотрен в первом чтении. В итоговом варианте он должен быть принят на этой неделе после обсуждения поправок, внесенных депутатами.

Второй очень важный вопрос – проект бюджетно-налоговой политики на следующий год, который был разработан с учетом соглашения, заключенного правительством с Международным валютным фондом. В настоящее время законопроект активно рассматривается парламентскими комиссиями.

Парламент также примет решение по вопросу отмены налоговых льгот при налогообложении азартных игр и магазинов дьюти-фри при въезде в страну.

Зинаида Гречаный сообщила, что на внеочередной сессии будет также представлена инициатива президента Республики Молдова Игоря Додона, которая предусматривает индексацию пенсий два раза в год. Эта инициатива уже была рассмотрена в среду некоторыми комиссиями парламента, и Постоянное бюро приняло решение включить ее в повестку дня для обсуждения в первом чтении.

Законодательный процесс – под контроль граждан

Спикер парламента также предложила создать Консультативную платформу представителей гражданского общества при парламенте Республики Молдова для обеспечения прозрачности законодательного процесса, а также эффективного сотрудничества с гражданами.

«Чтобы законодательный процесс был максимально эффективным и прозрачным, а реформы соответствовали проблемам, потребностям и ожиданиям граждан, я считаю необходимым обеспечить связь между представителями гражданского общества, председателем парламента и избранными депутатами», – сказала Зинаида Гречаный.

Председатель парламента призвала организации гражданского общества принять активное участие в работе с законодательным органом, чтобы определить наиболее оптимальные решения для динамичного развития Республики Молдова. Зинаида Гречанная считает необходимым создание совместного механизма для системного и функционального сотрудничества. Спикер Парламента предложила создать инициативную группу, состоящую из депутатов и представителей гражданского общества, для разработки формата, утверждения принципов и условий, в которых Консультативная платформа представителей гражданского общества будет работать при парламенте Республики Молдова.