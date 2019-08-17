Президент и спикер парламента РМ обсудили вопросы особой значимости.

В первый день текущей рабочей недели глава молдавского государства Игорь Додон провёл рабочее заседание с участием Зинаиды Гречаный, председателя парламента РМ, и руководства парламентской фракции ПСРМ. На заседании обсуждалась повестка на предстоящие недели и вопросы особой значимости.

Нужна политическая воля

«Мы решительно настроены, и у нас есть политическая воля для осуществления истинной реформы в области юстиции. Фракция ПСРМ подготовила концепцию предстоящей реформы, которая в ближайшие недели будет обсуждёна с партнёрами по коалиции и представлена на публичные консультации с обществом», – заявил президент. Кроме того, на своей странице в социальной сети Игорь Додон перечислил и другие вопросы, которые были рассмотрены на заседании: «Это проект налоговой политики, недавно принятый правительством с учетом исполнения условий меморандума с МВФ и предложенный парламенту. Учитывая многочисленные замечания со стороны представителей деловой среды, мы решили провести отдельные, более детальные дискуссии с кабинетом министров и представительством МВФ в Молдове по поводу своевременности и эффективности предложенных мер, в особенности в том, что касается повышения некоторых налогов.

Обсуждались и социальные инициативы президента, в том числе проект об индексации пенсий два раза в год: 1 апреля и 1 октября. Фракция ПСРМ выразила полную поддержку данной инициативы главы государства, подчеркнув, что этот вопрос был включён в соглашение от 8 июня, подписанное с депутатами блока ACUM.

Не обошли вниманием подготовку к местным выборам, намеченным на 20 октября, которые должны пройти согласно самым высоким демократическим стандартам, восстановив конституционное право граждан на свободные и демократические выборы.

В последующие недели, до конца августа, у нас будет очень насыщенная повестка, которая включает внеочередные заседания парламента РМ, заседание Высшего совета безопасности и другие важные мероприятия», – отметил Игорь Додон.

В интересах граждан

После восстановления подорванных предыдущей властью отношений с внешними финансовыми партнёрами (МВФ, Всемирный банк и так далее) важно не забывать о национальном интересе. Так считает президент страны Игорь Додон, отметив, что в противном случае договорённости с этими мировыми финансовыми организациями нужно будет пересмотреть.

«Соглашения с этими учреждениями должны быть рассмотрены в качестве инструмента для повышения уровни жизни граждан, а не ради соглашений самих по себе. И если эти договоры не позволяют нам добиться этих целей, по ним нужно провести повторные переговоры и пересмотреть их», – считает глава государства.

Памятные мероприятия

В минувший вторник глава государства созвал рабочее заседание, где обсуждались детали организации в период с 23 по 25 августа мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Молдовы от фашизма. Согласно разработанному плану, большинство мероприятий пройдут 24 августа, в день 75-й годовщины освобождения Кишинева в ходе знаменитой Ясско-Кишиневской операции. В этот день на Мемориальном комплексе «Вечность» пройдет традиционное возложение цветов, а затем – памятные мероприятия на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм». Также состоится открытие отреставрированного по инициативе президента памятника героям-освободителям столицы, установленного перед зданием Академии наук Молдовы.

Памятные мероприятия пройдут и во многих других городах страны, в том числе в Комрате, Хынчештах и Штефан-Водэ, с участием Игоря Додона.

Гайчук назначен секретарём ВСБ

В понедельник глава государства назначил бригадного генерала Виктора Гайчука советником президента РМ в области обороны и национальной безопасности и секретарём Высшего совета безопасности.

«Считаю, что у Виктора Гайчука большой опыт деятельности в органах безопасности государства. Он занимал руководящие должности и показал себя истинным профессионалом, в том числе на посту министра обороны. У господина Гайчука и богатая дипломатическая деятельность – он был Чрезвычайным и Полномочным Послом РМ в Королевстве Бельгия и представителем РМ в НАТО. Абсолютно уверен в способности господина Гайчука гарантировать эффективность деятельности Совета и способствовать укреплению сектора обороны и национальной безопасности», – отметил Додон.

Под грифом «секретно»

В среду президент Молдовы провел заседание Высшего совета безопасности, по итогам которого состоялся брифинг, где глава государства проинформировал общественность о самых важных вопросах, обсужденных ВСБ, и о принятых решениях.

Игорь Додон выделил четыре главных вопроса повестки дня, первый из которых – отчеты Генеральной прокуратуры и Национального банка Молдовы по выполнению решений Высшего совета безопасности по проблеме вывода финансовых средств из банковской системы Республики Молдова.

Глава государства уточнил, что члены ВСБ были проинформированы о дополнительных уголовных делах, в том числе по эпизодам, которые были обойдены вниманием при предыдущей власти. В то же время президент подчеркнул, что расследованию подлежат преступные действия, совершенные не только в 2013-2014 годах, но и ранее, в 2010-2012, когда осуществлялась подготовка к выводу денег из банковской системы.

«Второй вопрос повестки – рассмотрение мер, предпринимаемых в рамках уголовного расследования попытки узурпации власти в период 7-14 июня 2019 года», – уточнил Игорь Додон. Президент подчеркнул, что генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности и комиссия парламента по расследованию сообщили о ходе этого процесса, находящегося под грифом «секретно», а его первые результаты будут обнародованы до конца сентября.

Игорь Додон добавил, что еще два вопроса повестки засекречены и касаются рассмотрения мер, которые были предприняты органами государственной власти в 2015-2019 годах с целью освобождения молдавских пилотов из афганского плена, а также расследования случаев отчуждения неиспользованного имущества Национальной армии в 2015-2016 годах.

Новый этап в современной истории

На своей странице в социальной сети глава молдавского государства Игорь Додон написал, что всем, включая президента, депутатам парламента от ПСРМ и ACUM, членам правительства, важно понимать, что впервые появился исторический шанс изменить положение вещей к лучшему и начать новый этап в современной истории Республики Молдова. Но для этого необходимо проявить мудрость и политическую зрелость.

«Парламентскому большинству предстоит решить множество проблем с управлением:

Экономико-бюджетные риски (прежде всего энергетические)

Необходимо продвигать реальные социально-экономические реформы. Давайте не будем забывать, что люди ожидают повышения зарплат и пенсий, а предприниматели готовы открывать новые рабочие места и платить налоги, если у них есть постоянный и честный партнер в лице государственных учреждений. Важно, чтобы с восстановлением отношений с внешними финансовыми партнерами (МВФ, Всемирным банком и другими) мы не забывали о национальных интересах, поскольку соглашения с этими учреждениями следует рассматривать, как инструменты повышения качества жизни граждан Республики Молдова, а не ради самих соглашений. Если эти соглашения не позволяют нам достичь этих целей, их необходимо пересмотреть.

Реформы в судебных органах, прокуратуре и следственных органах

Я убежден, что есть политическая воля в продвижении этих реформ, но здесь мы должны быть очень осторожными – не все те, кто работает в этих областях, являются скомпрометированными и непрофессиональными людьми, и переход этих учреждений под внешний контроль представляет собой серьезную угрозу для нашего государства.

Местные выборы 20 октября, которые впервые за многие годы должны пройти в демократической и прозрачной атмосфере, в честной и профессиональной борьбе без привлечения геополитического фактора в качестве основного элемента политической борьбы.

Освобождение государственных учреждений, оставшихся под контролем бывшего правительства, поиск и назначение наиболее компетентных лиц для выполнения высоких государственных функций. И здесь нам не нужно слишком много усердствовать с некоторыми конкурсами ради конкурсов. У нас в стране есть хорошие, честные и профессиональные люди. Мы должны дать им возможность проявить себя в интересах страны.

Содействовать сбалансированной внешней политике

Все внешние партнеры: как с Востока, так и с Запада важны для нас. Мы не можем подрывать чью-то роль, но мы должны реализовывать и развивать все соглашения, уже подписанные в интересах граждан Республики Молдова.

«”Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель на следующее поколение”. Я надеюсь и верю, что мы достойно справимся со всеми вызовами и рисками», – подытожил президент свое обращение высказыванием Уинстона Черчилля.

Инициатива президента

В президентуре прошли консультации с представителями бизнес-ассоциаций и бизнес-среды, связанные с предстоящим учреждением в Республике Молдова должности омбудсмена для предпринимателей.

Большое внимания было уделено процедуре/механизму отбора и назначения кандидатов на эту важную роль. В ходе обсуждений была достигнута договоренность о следующих шагах в процессе продвижения этой инициативы. Проект закона будет разработан аппаратом президента в тесном сотрудничестве с участниками прошедшей встречи, а в начале сентября документ будет представлен для широких консультаций со всеми заинтересованными сторонами. После завершения работы над проектом соответствующая законодательная инициатива будет представлена президентом страны на утверждение парламенту РМ на осенне-зимней сессии 2019 года.