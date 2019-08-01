В понедельник во Дворце Республики состоялась торжественная церемония по случаю 25-летия со дня принятия Конституции Республики Молдова.

Перед многочисленными гостями, среди которых были бывшие лидеры государства Мирча Снегур, Петр Лучинский, Владимир Воронин, депутаты парламентов разных созывов, представители дипкорпуса, с речью выступил президент Республики Молдова Игорь Додон. Обращаясь к присутствующим, он говорил о волнующих все общество проблемах:

Справедливость и политический плюрализм

– Почти семь веков государство и государственность составляли несокрушимый щит, с помощью которого молдаване защищали эту пядь земли – место под солнцем, данное нам Богом. Искренне поздравляю весь молдавский народ с особенным праздником – Днем Конституции. 25 лет назад, 29 июля 1994 года, 83 депутата парламента Республики Молдова XIII созыва проголосовали за принятие Основного закона государства – Конституции Республики Молдова, воплотив в ее положениях многовековую надежду жителей этого края на свободу и процветание в независимой и суверенной стране.

В связи с этим выражаю им глубокую благодарность и признательность.

Рад видеть в зале многих из тех депутатов, которые своим историческим голосованием закрепили в Основном законе страны стремление молдаван построить подлинно демократическое правовое государство, гарантирующее основные права и свободы представителям всех национальностей, которые вместе с молдаванами живут в мире и гармонии на этой земле.

Уверен, уважаемые депутаты и авторы текста Конституции, что вы вложили душу и огромную надежду в каждую букву и слово Статьи 1 Конституции, которая гласит: «Республика Молдова – демократическое правовое государство, в котором достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими ценностями и гарантируются».

Преступление против народа

– Вы, очевидно, были уверены в том, что через 15 или 25 лет эта цель будет достигнута и граждане Республики Молдова будут благополучно и достойно жить здесь, дома, на родной земле. И, возможно, только как суровое предупреждение политическому классу вы записали в Статье 2 Конституции: «Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа». К сожалению, ваше предупреждение спустя годы оказалось в некотором роде пророческим.

С болезненным политическим опытом, с явными признаками узурпации власти страна столкнулась совсем недавно – в начале июня, когда олигархия попыталась де-факто и де-юре аннулировать волю народа, выраженную на парламентских выборах.

При поддержке иностранных партнеров демократия в Республике Молдова получила еще один шанс. Перед лицом опасности узурпации власти в стране впервые в современной истории нашего государства политические силы с различными, даже диаметрально противоположными по некоторым вопросам доктринами объединили свои усилия для восстановления демократии и возвращения государственных учреждений на службу народу. Впервые политические силы страны проявили волю к тому, чтобы отодвинуть на второй план узкие доктринальные интересы, основывающиеся на различных стратегических векторах и сосредоточиться на достижении действительно важных для страны целей.

Раскол нашего общества

– Считаю, что провалы по большинству целей, поставленных после провозглашения независимости страны, вызваны глубоким расколом нашего общества. И здесь главная вина лежит на политическом классе, партиях и политиках, которые намертво держались принципа «разделяй и властвуй».

Разделяя людей по политическим, этническим, религиозным или языковым критериям, политики, как правило, преследовали узкие групповые и личные интересы, срывали любые попытки объединить усилия общества для построения сильного государства, более того, поставили под сомнение само существование этого государства.

Для блага и процветания Молдовы

– Убежден, что усилия по консолидации партий, составляющих нынешнее парламентское большинство, следует и впредь поощрять, оказывать им содействие. Тем более что около 80% граждан поддерживают находящиеся сейчас у власти политические силы, и наша задача – и дальше развивать огромный потенциал нашего многонационального общества для блага и процветания Республики Молдова.

Хочу заверить вас в том, что как президент Республики Молдова я буду всячески поддерживать нынешнюю парламентскую коалицию, которая представляет большую часть нашего общества. Разумеется, это мое обязательство будет оставаться в силе только при условии эффективной деятельности властей исключительно для народа и государства Республика Молдова.

Очевидно, что консолидации общества достичь нелегко. Эта цель станет достижимой только в случае, если граждане почувствуют, увидят, что изменились сами политики.

Следует трансформировать в реальные факты громкие лозунги об искоренении коррупции и деолигархизации власти, о возвращении государственных учреждений на службу народу. В горячке кампании по демонтажу олигархического режима, который заполонил мошенническими схемами всю систему публичного управления, нельзя подрывать деятельность по социально-экономическому развитию страны. Ведь общество вправе требовать и уже требует от правительства и других ветвей власти конкретных действий и проектов, улучшающих уровень жизни людей.

Не допустить повторения ошибок

– На ключевые посты в государстве должны выдвигаться честные, профессиональные и любящие свою страну граждане Республики Молдова. Рекомендации, предложения и условия международных экспертов и партнерских организаций следует тщательно анализировать с точки зрения их соответствия интересам государства и граждан и только потом принимать и внедрять. В противном случае мы повторим ошибки, допущенные за последние несколько лет.

Около миллиона наших соотечественников работают и создают добавленную стоимость за пределами страны. Их ценят за профессионализм и ответственное отношение к делу. Уплачиваемые ими за рубежом налоги и сборы превышают 7-8 млрд евро в год, то есть два годовых бюджета Республики Молдова. Они – богатство нашего народа, те, кто еще раз подтверждает огромный потенциал, которым мы располагаем.

Наши совместные усилия должны быть направлены на устранение причин, побудивших многих из нас искать счастья на чужбине. Ответственное правительство должно предоставить гражданам ясную перспективу достойной жизни.

Главная угроза

– Депопуляция страны и демографическая проблема – главные угрозы нашего существования. Если мы продолжим инвестировать огромные ресурсы, государственные средства в развитие и образование поколений, становящихся интеллектуальным капиталом и рабочей силой для иностранных экономик, мы рискуем исчезнуть как нация. Я неоднократно поднимал этот вопрос, но конкретных значительных шагов пока предпринято не было. Рад, что сегодня в зале присутствует элита общества, видные представители ключевых областей: науки, культуры, экономики и публичного управления. К сожалению, среди присутствующих мало соотечественников, живущих за рубежом, но мы можем считать, что на этом мероприятии их представляют некоторые члены правительства из молдавской диаспоры.

Призываю вас сосредоточить все наши усилия и умения на решении проблемы депопуляции страны. В ближайшие дни я намерен запустить широкий процесс разработки национального плана по этому вопросу с участием всех представителей общества. Очень рассчитываю на вашу поддержку.

Преодоление проблемы эмиграции населения станет стимулом для экономического развития страны, ведь главным препятствием в деятельности хозяйствующих субъектов является нехватка рабочей силы. Есть желание и возможность инвестировать в экономику, но потенциальные инвесторы сталкиваются с проблемой острого дефицита кадров.

Богатство нашей Родины

– Сегодня мы отмечаем 25-летие

принятия Конституции страны, в которой заложены основополагающие правовые нормы, закрепляющие право на достойную жизнь, гарантируемое государством своим гражданам независимо от их этнического происхождения, культурной, политической или религиозной принадлежности.

По прошествии лет мы с сожалением констатируем, что многие из принципов и целей остаются на уровне заявлений и все еще недосягаемы для нас. Особенно это касается решения задач по обеспечению достойного уровня жизни людей, показателей экономического и социального роста, культурного и общечеловеческого развития граждан.

Вместе с тем мы с удовлетворением отмечаем, что в Молдове удалось сохранить и укрепить межэтнический мир и согласие.

После принятия Конституции на второстепенный план отошли возникшие в начале 90-х годов различные попытки, направленные на раскол нашего общества по национальному признаку. Удалось урегулировать и найти приемлемое решение для придания Гагаузии особого правового статуса автономии, а также прекратить в нашей стране набиравшие в то время силу тенденции разделения людей по различным критериям – на своих и чужих, наших и не наших.

Я неоднократно отмечал, что богатство нашей Родины – это люди разных этносов и национальностей, живущие в мире и согласии на этой земле уже много веков и вместе с молдаванами составляющие народ Республики Молдова. И решение проблем, с которыми сталкивается наше общество, возможно только при условии его консолидации, объединения усилий всех граждан независимо от их этнической принадлежности.

Мир на обоих берегах Днестра

– В Конституции Республики Молдова закреплен принцип постоянного нейтралитета страны. Неукоснительное следование данному принципу является основополагающим условием для урегулирования приднестровской проблемы и реинтеграции страны.

Принимая во внимание внутренний консенсус политических сил, представленных в правительстве страны, а также поддержку, оказываемую нынешнему парламентскому большинству нашими западными партнерами, Россией и другими внешними силами, считаю, что в настоящий момент складывается наиболее благоприятная ситуация для совместного поиска политического решения данной проблемы.

Нужно приложить все усилия для достижения взаимоприемлемого решения, которое принесло бы на землю Молдовы долгосрочный мир и условия для экономического и социального развития обоих берегов Днестра.

Конституция – превыше всего!

– Несмотря на трудности, Республика Молдова состоялась как независимое государство на международной арене. В течение всего этого времени государственные органы организовывали выборы всех уровней, которые признавались международным сообществом. И хотя основы рыночной экономики были сформированы не в той мере, в какой бы мы желали, страна интегрировалась в мировую экономическую систему.

Все эти достижения стали возможными только благодаря принятию Конституции. И я убежден, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, могут быть решены, если превыше всего будут поставлены принципы и положения Конституции страны, если буква и дух высшего закона нашего государства и общества будут соблюдаться всеми, особенно политическим классом.

Наша Конституция написана очень ясно и не требует толкований, в том числе в части подсчета дней месяца. И все государственные органы обязаны соблюдать высший закон, особенно институт Конституционного суда, смысл существования которого в том и состоит, чтобы обеспечивать соблюдение Конституции.