Затянувшаяся история с молдавским Остапом Бендером.

Во вторник мэр города Оргеев, председатель партии, названной собственной фамилией, депутат парламента, предприниматель Илан Миронович Шор объявлен Министерством внутренних дел Республики Молдова в международный розыск.

Приговоренный к семи с половиной годам заключения за участие в краже миллиарда $ (по новым сведениям – трех) мэр-бизнесмен следом за председателем Демпартии сбежал из страны. После почти 2-хмесячного молчания, осужденный обратился к гражданам Молдовы с посланием с территории Земли обетованной. Мэр Оргеева грозит вернуться в Кишинев и доказать свою невиновность в грабеже бюджетных денег. Правда, пока он никак не объяснил, почему, прежде чем бежать из Молдовы, втихаря успел реализовать большую часть принадлежащей ему недвижимости по очень сходной цене. Проходящий по тому же делу Филат сидел и сидит в следственном изоляторе, а подыгрывавший на протяжении нескольких лет Демпартии Шор все это время находился под «судебным контролем». За это время владельцу трех банков, осуществившему неслыханную финансовую комбинацию, повлекшую за собой закрытие всех этих банков, позволили стать мэром Оргеева, попасть в депутаты и вольготно расслабляться в собственном особняке вместо пребывания на нарах. Защитники Шора утверждают, что Израиль своих граждан в любых случаях другим странам не выдает. Однако, некоторые говорят, что это условие соблюдается лишь тогда, когда, в случае депортации, обвиняемого могут казнить. При вменяемой мотивации со стороны Минюста Шора могут отправить рейсом Тель-Авив – Кишинев. А там и в известное место содержания уголовников – Криково. Ну что ж, это было бы логичным финалом затянувшейся истории с молдавским Остапом Бендером.

Евгений Гольша