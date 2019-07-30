Судья, скрывавшая часть своего имущества в декларации о доходах, жаждет стать членом КС

Желающие стать членами Конституционного суда (КС) выстроились в длинную очередь. В их числе немало людей нам знакомых, порой скандально известных, подозревавшихся в политической ангажированности и мздоимстве. На этом фоне отдельно стоит бывшая судья Апелляционной палаты Домника Маноле.

Ее кандидатуру в парламентской комиссии решили не выдвигать на должность судьи КС. «За что я боролась? Почему я терпела унизительное исключение из судебной системы, давление, осуждение? Чтобы быть униженной снова после смены власти? Вы даже не стали мотивировать мое исключение из конкурса. Вы – юристы, которые хотят реформировать судебную систему, но вы отмели всех кандидатов… не указав конкретных причин для исключения каждого. Интересно, кроме премьер-министра и министра юстиции, которые тоже являются членами комиссии, другие были проверены по критериям репутации?» – написала в соцсетях, не скрывая своего возмущения, Маноле. По ее мнению, она «пострадала от режима», и поэтому новая власть должна компенсировать все неудобства, причиненные ей демократами с 2016 года.

Напомним, будучи членом Апелляционной палаты, судья неожиданно одобрила инициативу Партии «Платформа “Достоинство и правда”» о проведении референдума, предполагающего всенародные выборы президента и лишение депутатов неприкосновенности. Высшая судебная палата отменила странное решение Маноле, которая никогда до этого не была замечена в попытках противодействовать незаконным действиям прежней власти. Любопытно, что еще в 2013 году СМИ писали о имеющихся у Маноле одиннадцати(!!!) легковых автомобилях, которые она сдавала в аренду. Мало того, Национальная комиссия по неподкупности выявила, что судья в 2012-м году скрыла часть своего имущества, заполняя декларацию о доходах. Еще в одном скандале оказалась замешана Маноле, когда дала разрешение на строительство многоэтажного дома рядом с посольством Франции в Кишиневе. В итоге, дипломатам пришлось перебираться в Бухарест.

Но, безусловно, главное «достижение» претендента на должность судьи КС было завоевано в 2013 году, когда она вынесла решение о правомочности лишения лицензии на вещание телеканала NIT. История стоит того, чтобы вспомнить подробности. Координационный совет по телерадиовещанию (КСТР), полностью подконтрольный Альянсу «За европейскую интеграцию», 5 апреля 2012 года в угоду правительству Владимира Филата отозвал лицензию у оппозиционного телеканала. Акционеры NIT оспорили это решение, и тут на первый план вышла Домника Маноле, бывшая в то время судьей Апелляционной палаты. Почти год она рассматривала скандальное дело о «закрытии телевидения». В самый разгар процесса, к которому было привлечено внимание высших чиновников Евросоюза, ей удалось странным образом уйти на шесть месяцев в отпуск, что позволило фактически «приговорить» NIT задолго до судебного решения. Впрочем, обладательница одиннадцати автомобилей, видимо, могла себе такое позволить. Однако вряд ли это произошло без поощрения вышестоящего начальства.

Экс-депутат парламента Константин Старыш, комментируя тогда поведение Маноле, отмечал: «Она, как юрист, прекрасно понимает, что представители запрещенного телеканала правы в своих претензиях к КСТР, но, как человек, который вынужден функционировать в политически ангажированной судебной системе, она продолжает подбрасывать противной стороне возможность отстоять свою незаконную позицию». Адвокат акционера NIT особо обращал внимание на то, что: «Нельзя лишать средство массовой информации лицензии на вещание, если у него иная точка зрения, чем у властей. Об этом говорится и в решении Конституционного суда от 6 декабря 2012 года. В нем признается, что отзыв лицензии Координационным советом является нарушением ст. 32 и ст. 46 Конституции («Признать неконституционными положения части (8) статьи 38 Кодекса телевидения и радио Республики Молдова №260-XVI от 27 июля 2006 года, в редакции Закона №84 от 13 апреля 2012 года, в части, касающейся решения Координационного совета по телевидению и радио о применении санкций временного приостановления действия лицензии на вещание или отзыва лицензии на вещание» – ред.). Как говорится, черным по белому. Однако претендент на кресло судьи КС, наплевав на этот самый Конституционный суд, признала действия КСТР законными. Согласитесь, это уже сюрреализм – стать членом КС хочет судья, которая принимала решения, противоречащие Основному закону страны.

Между тем, по делу NIT в прошлом году Европейский суд дал шанс правительству Молдовы на урегулирование конфликта мирным путем. В противном случае нашей стране может грозить многомиллионный штраф. Если это произойдет, то было бы логичным наконец-то узаконить норму, когда судебные «ошибки» будут компенсироваться не из бюджета, а из личных средств судей.

По словам бывшего члена ПКРМ Юрия Мунтяна, закрыть NIT потребовал лично Влад Плахотнюк. Он – главный инициатор расправы с оппозицией. «Героем номер два стала гражданка Домника Маноле, а также другие – кто представлял власть и издевался над этой страной», – уточнил Мунтян. Посол США в Молдове в 2013-м году Уильям Мозер конкретно дал определение действиям властей: «Отзыв лицензии у телеканала, который выглядит, как самоуправное действие, у нас вызывает очень большие сомнения». И в этом «самоуправстве» непосредственное активное участие принимала Маноле, желающая ныне попасть в состав Конституционного суда. Эксперт в области права Виктор Чобану считает, что в рамках люстрации пособников демкоалиции надо вывести за штат не менее тысячи блюстителей закона. Юстиция от того не очень пострадает. Юридические факультеты университетов Молдовы ежегодно выпускают не менее трехсот специалистов, не отягощенных «демократическим» прошлым.

Александр БОЦ.