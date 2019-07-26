Банковские служащие-исполнители должны ответить за кражу миллиарда, не дожидаясь установления всех обстоятельств дела.

Депутат парламента от ПСРМ Владимир Головатюк, выступая в эфире телеканала «NTV Moldova», высказал мнение, что к ответственности давно пора привлечь, в том числе – уголовной, служащих банковского сектора, которые готовили документы, сделавшие возможным выдачу проблемных кредитов:

«Деньги, были выведены в виде кредитов. Готовили дела кредитные работники для соответствующих кредитных комитетов, для Совета, где утверждались эти кредиты. Это конкретные люди! Они нарушили регламенты! Они нарушили какие-то нормативные документы. И это уголовная статья. Они нанесли ущерб акционерам! Извините, а кто был акционером Banca de Economii? В том числе – государство! Поэтому не надо ждать – ни Kroll-1, ни Kroll-2, ни Kroll-5… Надо было государству, в лице правительства, есть официальные персоны, которые отвечали, – представители государства в Совете Banca de Economii. Они должны были подать в суд на конкретных менеджеров, на конкретных кредитных работников», – утверждает Головатюк.

Что же касается задержки в расследовании главных вопросов: «где деньги» и «как вернуть их», Головатюк убежден, что в банковской системе, где работают тысячи человек, некоторые руководители подразделений дают устные указания своим работникам: «сделайте вот это и – вот это»… И люди не всегда понимают, что то, что они делают, на грани фола! А, в данном случае, если бы они были привлечены к уголовной ответственности за ущерб, нанесенный банку, то есть акционеру «А», «B», «C» и так далее, они бы подумали, прежде чем ставить свою подпись. Нормальный ли кредит и можно ли его выдать, – считает депутат и руководитель парламентской комиссии Владимир Головатюк.