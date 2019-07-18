По мнению Лянкэ, только «международные партнеры» в состоянии изменить нашу жизнь к лучшему. И самую главную роль в данном случае будут играть наши соседи из-за Прута. «Я не раз говорил: Бухарест всегда нас любил и бессарабцы никогда не испытывали недостатка в сердечных заявлениях от представителей Румынии», – с надрывом пытается убедить слушателей Лянкэ. Говоря о перспективах поставок природного газа с западного направления, бывший премьер рассуждает: «Бухарест в этом заинтересован, и не только потому, что мы «одной крови», давайте сейчас не будем говорить о наших исторических связях, заинтересован в том, чтобы иметь в своем распоряжении рычаги, с помощью которых Румыния может влиять на ситуацию в Республике Молдова. Кроме того, в интересах Бухареста не допустить усиления российского фактора, особенно с учетом того, что социалисты стремятся целиком взять под контроль и безопасность, и сферу обороны».

Европейская народная партия, которую возглавляет Юрий Лянкэ, преданно служила Демпартии, была ее младшим партнером в парламенте и входила в правящую коалицию. И сейчас, когда впервые с 2014 года для соучастников беспрецедентной кражи века запахло жареным, некоторые ключевые персонажи этой аферы пытаются обелить себя, надеясь выйти сухими из воды. Бывший премьер, собственноручно подписавший секретные документы, позволившие проходимцам провернуть ограбление страны, не очень хочет об этом вспоминать, но охотно пускается в рассуждения о союзе социалистов с ACUM. «В состав коалиции входят два или даже три игрока с диаметрально противоположными интересами!.. Как вы себе представляете, совместимы ли требования Партии социалистов вместе с позициями ее формального/неформального лидера с имиджем открытой, прозрачной, профессиональной политической структуры, которая не зависит от чьей бы то ни было позиции или чьих-то желаний?!» – патетически вопрошает гость радиостанции. Идеологическим противником Лянкэ назначил себе социалистов. В них, по его мнению, кроется основное зло, именно они, хотят увести Молдову с дороги, ведущей в светлое европейское будущее.

То, что на этом тернистом пути по милости таких, как Лянкэ, разворовывались миллиарды долларов, бывшего премьера волнует меньше всего. «Тогда, в 2014-м, деньги украли не в одночасье, это длилось не два, три или четыре месяца. О воровстве говорилось и раньше, и это знают сегодня те, кто занят расследованием дела, – деньги выводились из Banca de Economii в течение многих лет, на протяжении семи, восьми, девяти лет!.. Многие забывают, что в 2009 году, если память мне не изменяет, когда у власти были коммунисты, обанкротился Investprivatbank, и, кажется, свыше миллиарда повесили на тот же Banca de Economii. Таким образом, тут целый букет – плохие кредиты, воровство, некачественное управление и отсутствие госконтроля. До 2013 года мажоритарный пакет акций принадлежал государству, в админсовет входили представители Минфина и Минэкономики, в общей сложности – три представителя правительства из пяти членов. Значит, государство могло вмешаться, могло проверить качество принимаемых решений», – со странным для него здравомыслием рассуждает бывший премьер, занимавший этот пост с мая 2013-го по февраль 2015-го. По его словам, виноваты все, только не он.

А ведь сей персонаж с 2009 года был во власти, принимал непосредственное участие в создании Альянса «За европейскую интеграцию», был министром иностранных дел и европейской интеграции, по сути являясь «лицом» страны в Брюсселе, был во главе исполнительной власти в самый пик финансовой аферы. Как-то жалко выглядят его нынешние пытки снять с себя ответственность за все уродство прежней власти. Видимо, правы те, кто считают самым вероятным и справедливым концом карьеры для подобных типов – разделить участь того, кто на днях дал многочасовое и жалкое телеинтервью из тюрьмы №13.