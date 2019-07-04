Динарий Кожокару утверждает, что рынок давно не принадлежит Муниципальному совету

Скандал, связанный со снятием и назначением директора Центрального рынка не утихает уже несколько дней. Однако с апреля за три прошедших месяца на рынке назначен уже третий руководитель. Глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динарий Кожокару считает, что Центральный рынок давно принадлежит не муниципальному совету, а людям, у которых есть свои интересы. Это некие персонажи, сдающие на рынке целые ряды в аренду и за большие суммы.

Тайные схемы

«Часть рынка готовят для приватизации, а наружная территория рынка взята под контроль определенными людьми», – сказал глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете в понедельник на брифинге. Кожокару отметил, что решением проблем на Центральном рынке может стать сдача в аренду мест исключительно тем, кто там работает. И, разумеется, аренда участков должна проводиться только на конкурсной основе.

«Все договора по участкам, которые подготовлены для сдачи в приватизацию, должны быть расторгнуты. Таким образом, удастся запретить незаконное строительство на рынке», – сказал советник-социалист. Кроме того, Кожокару считает, что администрация рынка не должна участвовать в каких-либо схемах, так как это позволяет ей поддерживать ту или иную сторону. Напоминаем, в апреле нынешнего года на должность и.о. руководителя Центрального рынка и.о. примаром Русланом Кодряну была назначена Лилия Буштюк. На прошлой неделе она была уволена и на эту должность назначен новый и.о. директора Виорел Брага, который спустя несколько дней подал в отставку. А на его место был назначен Юрий Василенко.

Полмиллиона на «новые» билеты

С 1 июля в троллейбусах Кишинева пассажирам за проезд будут выдавать билеты нового образца, на печатание которых примэрия выделила около 500 тыс. леев. Запас билетов рассчитан на полгода, так как за этот период в муниципалитете планируют начать внедрение проекта по использованию электронного билета.

«Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете на протяжении 3-х лет проводит слушания по электронному билету. Это комплексная система, включающая в себя введение системы GPS в общественном транспорте, электронный подсчет пассажиров, использование валидаторов, а также специальных билетов. Мы на протяжении всего этого периода работали над проектом вместе с экспертами, чтобы сегодня узнать, что примэрия предпочла потратить почти 500 тыс. леев на печать билетов нового образца, а не на внедрение проекта по электронному билету», – с возмущением говорил в понедельник на брифинге глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Динарий Кожокару.

По его словам, проект по использованию электронного билета позволит ежегодно экономить около 45 млн. леев. Он считает, что примэрия и RTEC не спешат осуществить этот проект, так как понимают, что больше нельзя будет проводить различные махинации и скрывать реальный доход предприятия и пассажиропоток. Все будет транспарентным.

«На данный момент кому-то нужно было заработать на билетах нового образца, поэтому деньги потратили впустую вместо полноценного внедрения проекта по использованию электронного билета. Таким образом, проект пока будет осуществлен лишь частично, что не позволит вести 100%-й учет пассажиропотока, кроме того пассажиры смогут покупать эти билеты только непосредственно в транспорте. Это опять не позволит узнать о реальном доходе предприятия и пассажиропотоке», – сказал социалист.

Примэрия покрывает махинации

Кожокару привлек внимание и к другим многочисленным фактам, демонстрирующим бесхозяйственность примэрии. Так, например, он напомнил о сгоревшем 2 недели назад трансформаторе на улице Мунчешть, который по сей день не был отремонтирован.

«Вся нагрузка со сгоревшего трансформатора перенаправлена на два других трансформатора. В итоге, в один день муниципалитет окажется без общественного транспорта. Почему в примэрии не хотят понять, что замена трансформаторов позволит ежегодно экономить около 30 млн леев, внедрение проекта по использованию электронного билета – около 45 млн леев, а переход RTEC на Led-освещение позволит ежегодно экономить еще около 20 млн леев? Потому что в примэрии все прекрасно понимают, что тогда все можно будет проверить и не получится больше осуществлять махинации», – сказал глава фракции ПСРМ в мунсовете.

Он напомнил журналистам и о проводимых комиссией по вопросам ЖКХ слушаниях по деятельности RTEC, на которые руководство предприятия ни разу не явилось. Кожокару считает, что ни Примэрия, ни Управление электротранспорта ничего не делают для решения существующих проблем, так как у них есть свои интересы. Глава фракции ПСРМ в мунсовете напомнил, что социалисты не только критикуют и указывают на проблемы, но и неоднократно предлагали методы решения проблем в общественном транспорте, в частности: инициировали проект по внедрению электронного билета; проект по установке систем кондиционирования в общественном транспорте; а также предлагали, чтоб автобусный парк выдавал лицензии на деятельность маршруток, что позволило бы контролировать их работу.