Демонтаж конструкции, выстроенной Плахотнюком, затягивается

Самым мудрым и хитрым из демократов оказался Мариан Лупу. Еще в феврале этого года он оставил ряды Демпартии и стал председателем Счетной палаты. Очень вовремя он и в 2009-м распрощался с Партией коммунистов. Умеет человек в последний момент выпрыгнуть из вагона, идущего под откос!

Небывалый скандал

А вот большинство его партийных товарищей подобного рода способностями не обладают. Взять, к примеру, Конституционный суд. В нем из шести членов лишь Вячеслав Запорожан не состоял до прихода в КС в Демократической партии. Из-за заказных решений, принятых судьями с 7 по 9 июня, в Молдове установилось двоевластие и республика была поставлена на грань гражданской войны. Эксперты авторитетной Венецианской комиссии сделали убийственные для шестерых служителей Фемиды выводы: оснований для роспуска парламента не было, а члены КС нарушили собственные процедуры и не руководствовались при этом Конституцией. Так называемые судьи на следующий же день после ухода демократов в оппозицию отменили свои позорные решения, тем самым признав, что действовали исключительно по указке.

Небывалый скандал. Логично было бы собрать личные вещи, кипятильники, кружки для чая и немедля подавать в отставку. Но нет, судьи затаились и чего-то ждали. Секрет их многодневных мучений раскрылся после того, как стало известно, что, оказывается, Влад Плахотнюк регулярно беседует по скайпу с ключевыми фигурами, расставленными им в свое время на высокие должности. Часто используемая им фраза Терминатора “I’ll be back” (“Я вернусь”, англ.) призвана, видимо, вселить уверенность в брошенных ныне на произвол судьбы функционеров Демпартии. Ну а как же иначе, могучий Координатор (одна из «должностей» Плахотнюка) никогда до этого не проигрывал. И без его отмашки никто из соглядатаев не имел права голоса. Первому команда «на выход» поступила председателю Конституционного суда Михаю Поалелунжь. Он подал в отставку 20 июня. Остальные члены КС последовали его примеру только 26-го, когда появилась информация, что олигарх существенно сократил финансирование Демпартии. Будут ли привлечены к ответственности за свои неправомерные действия судьи КС, сказать трудно, но то, что в ближайшие годы они не смогут работать в системе, – это точно.

Пособники Демпартии

А вот членам Центральной избирательной комиссии команды по скайпу на отставку, похоже, еще не поступило. Пока с должности первым ушел Юрий Чокан, и во вторник его примеру последовала Алина Руссу. Остальные почему-то держатся за свои места и формально имеют на это право. Мандат членов ЦИК истекает в 2021 году. Хотя все, что сделано этим составом ЦИК неправомерного, зашкаливает. Достаточно вспомнить, что, после того как Павел Филип (ставший на неделю благодаря КС человеком-трансформером: депутат, премьер, президент) объявил 15 июня о предстоящих досрочных парламентских выборах, Центризбирком в полном составе тут же взял под козырек и объявил, что уже 18-го обсудит вопросы финансирования избирательной кампании. Таким образом, ЦИК стал пособником Демпартии, которую сегодня обвиняют в попытке госпереворота и провоцирования гражданской войны. Логично было бы и всему оставшемуся составу Центризбиркома пойти, пусть и с опозданием, по пути, проторенному членами Конституционного суда. Впрочем, наверное, кто-то из посредников между бывшим Координатором и членами ЦИК надеется, что, в случае досрочных парламентских выборов, они будут ценнейшим активом Плахотнюка, а потому оставить досрочно кресла им просто никто не позволит. Залог того – маниакальная страсть олигарха всех записывать на видео, которым при случае шантажируют. Без сомнения, есть что-то и на членов ЦИК.

Неадекватный Генпрокурор

Но самым неадекватным, зависимым от Координатора оказался Генеральный прокурор Эдуард Харунжен. Еще десять лет назад, при создании Альянса «За Европейскую интеграцию» контроль над правоохранительными органами был отдан Демократической партии. И она этот актив трепетно опекала. Предшественника Харунжена, Валерия Зубко, участвовавшего в охоте, где убили бизнесмена Сорина Пачу, демократы защищали до победного конца. Избирательность прокуратуры поражала обывателя своим цинизмом. Филат и Платон получили сроки, все их имущество было конфисковано, а подельник Шор, спокойно ходил по ресторанам, а когда запахло жареным, без препятствий покинул пределы страны. Появилось множество политзаключенных, таких зачисток несогласных с властями не было за всю историю страны. И на фоне перечисленных беззаконий Харунжен публично заявил, что не собирается оставлять свое кресло. «Я не слышал, чтобы люди, общество просили меня подать в отставку. Давайте различать общество и политику. Прежде всего, мы должны понимать, что, когда политики требуют отставки прокурора, это одно, и когда общество, люди, недовольные работой прокурора, требуют отставки прокурора, тогда это совсем другое дело», – цинично, ничуть не тушуясь, заявил, выступая на одном из телеканалов, Харунжен. Выходит, чтобы лишить его должности, надо проводить всеобщий референдум! Потрясающий эгоцентризм, замешенный на иллюзиях собственной значимости. Хотя, если внимательно присмотреться к выражению лица генпрокурора в том же телеинтервью, можно увидеть в его глазах страх. А вот кресло главы прокуратуры в представлении Харунжена – щит, который защищает его от уголовного преследования.

Вместо заключения

Союз трех партий, взявших власть в свои руки, остается пока конструкцией очень хрупкой и может развалиться в любой момент, что делает неизбежным проведение досрочных парламентских выборов. Паноптикум, взлелеянный за десять лет Демпартией, остается функциональным. Если Плахотнюк в час икс приедет в Кишинев в опломбированном вагоне, то реванш вполне реален.

Александр Чудак