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Газета "Кишиневские новости"

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Так кто же узурпировал власть в Молдове?

Так кто же узурпировал власть в Молдове?
13 июня
14:26 2019
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Историческая суббота, потрясшая основы десятилетней олигархической власти в Молдове

Пожалуй, в нашей стране давно не наблюдалось столь стремительно развивающихся политических событий, какими они были 7-8 июня и в последующие дни. Вряд ли самые прозорливые политологи смогли бы предугадать то, о чем сегодня уже можно говорить в прошедшем времени. Как и множество раз ранее заявлял Игорь Додон, несмотря на многочисленные технические препоны (бойкот секретариата, отключенные микрофоны, отсутствие надлежащего освещения и т. д., и т. п.), за один день удалось утвердить все руководящие органы парламента, весь состав нового правительства и целый ряд важнейших законодательных актов.

 

Ольга Виеру

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