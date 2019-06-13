Историческая суббота, потрясшая основы десятилетней олигархической власти в Молдове

Пожалуй, в нашей стране давно не наблюдалось столь стремительно развивающихся политических событий, какими они были 7-8 июня и в последующие дни. Вряд ли самые прозорливые политологи смогли бы предугадать то, о чем сегодня уже можно говорить в прошедшем времени. Как и множество раз ранее заявлял Игорь Додон, несмотря на многочисленные технические препоны (бойкот секретариата, отключенные микрофоны, отсутствие надлежащего освещения и т. д., и т. п.), за один день удалось утвердить все руководящие органы парламента, весь состав нового правительства и целый ряд важнейших законодательных актов.

Ольга Виеру