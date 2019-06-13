Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал решения КС непонятными, а в свете Конституции и международного права произвольными

Еще неделю назад мало кто мог себе представить, что два конкурента на президентских выборах 2016 года Игорь Додон и Майя Санду смогут сформировать совместно с Андреем Нэстасе парламентское большинство. Пусть во многом формальное и временное, но оно уже работает. Вряд ли нынешний парламент 10-го созыва долго протянет, слишком много внутренних противоречий. Да на долгую жизнь этого законодательного органа никто и не рассчитывает. Главное, чтобы удалось разобрать уродливую политическую конструкцию, которую начали возводить в нашей стране с 2009 года.

Импровизации Конституционного суда

Общеизвестно, что все шестеро членов Конституционного суда (КС) неизменно играют на стороне команды Демократической партии. Оно и понятно, своего положения они добились исключительно благодаря правящей коалиции, в которой ДП – ведущая. Однако даже людям, бесконечно благодарным демократам и от них зависимым, наверняка понятно, что решения КС, принятые 7, 8 и 9 июня, иначе как сомнительными не назовешь.

Обратимся за подтверждением этого тезиса к Конституции. Полномочия парламента образца 2019 года были признаны КС 9 марта. В статье 85 Конституции говорится: «В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов, президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент». Непонятно, почему судьи Конституционного суда решили, что три месяца истекают через 90 дней, а потому законодательный орган якобы теряет свою легитимность 7 июня?!. Именно данное постановление КС послужило в дальнейшем основой для требований Демпартии о роспуске парламента.

Вот бы наши предки древние римляне, если они таковыми были, удивились бы. Еще в 46 году до нашей эры по приказу Гая Юлия Цезаря александрийский математик и астроном Созиген установил годичный цикл в 365,25 дня. Также он определил число дней в месяце, и в некоторых из них (уточним для сторонников решения КС) – 31 день!

Если учесть данный факт, укрывшийся от членов молдавского Конституционного суда, то три месяца с 9 марта приходятся на 9 июня, а никак не на 7. То есть в таком случае весь протестный посыл Демпартии, требовавшей распустить парламент, сдувается.

Специалисты в области конституционного права нашли в действиях КС за последние несколько дней множество странностей. Например, в субботу парламент избрал спикера – Зинаиду Гречаный, утвердил в должности премьер-министра – Майю Санду. Затем, как положено и по закону, соответствующие бумаги должны были отправить в Конституционный суд, и только тогда следовало решать: соблюдены были все процедуры или нет.

На основании какого документа КС уже через час после избрания председателя парламента вынес постановление о незаконности пленарного заседания, избрания спикера и премьера – непонятно. Решение судебных инстанций без каких-либо документов на руках – нонсенс!

Генеральный секретарь Совета Европы Трубьерн Ягланд по этому поводу заметил: «Последние решения КС сложно понять, похоже, что в свете Конституции и международного права они произвольны». Генсек заявил, что попросит членов Венецианской комиссии проанализировать импровизации молдавского КС, особенно в той части, что касается роспуска парламента. Хотя по большому счету членам Конституционного суда какая-то там Европа – не указ.

Индюки и ухмылки Плахотнюка и Филипа

Руководство Демпартии в ситуации возможной потери власти не ограничилось брифингами и беззубыми заявлениями. В минувшую пятницу, когда социалисты с ACUM еще вели переговоры о создании коалиции, почувствовав недоброе, демократы свезли в столицу своих сторонников. Несколько сот спортивного вида мужчин устроили пикетирование парламента, требуя «стабильности» и ругая «предателей Санду и Нэстасе». Однако, как только в субботу было сформировано правящее большинство, в ДПМ решили: ставки слишком высоки, надо принимать более решительные меры.

Играя на опережение, демократы в воскресенье провели в столице митинг, на котором обозначили свою позицию. С самого утра в Кишинев из районов свозили госслужащих и спортсменов. От Академии наук главная колона во главе с председателем Демпартии Владом Плахотнюком и бывшим премьером Павлом Филипом двинулась к зданию правительства, где для них еще ночью установили сцену. Лозунги коммунистов в 2010-2014-м годах оказались универсальными. Колонна демократов скандировала: «Победа!», «Молдова!». Правда «красные» лидеры были куда доступнее сегодняшних демократов. Девушку-корреспондента из Unimedia, когда та захотела задать вопрос Плахотнюку, охранник сильно толкнул плечом. Потом, при второй попытке, от другого бодигарда она уже получила удар в область почек.

Первым со сцены выступал Плахотнюк. До недавнего времени он обрушивался с критикой на Нэстасе и Санду. На этот раз свое выступление от начала и до конца он посвятил Додону, «предателю», намеренному внедрить «федерализацию». Периодически Плахотнюк выкрикивал лозунг «Страна не продается!». На что рядом стоящий с корреспондентом МК пенсионер заметил: «Да, зато она покупается». Выступавший следом ветеран приднестровского конфликта Михай Балан, осудив Додона, озвучил мечты лидера ДПМ, прокричав в микрофон: «Плахотнюка надо избрать президентом». Затем митингующие отправились к зданию Президентуры. Активисты Демпартии из Яловенского района под одобряющие ухмылки Плахотнюка и Филипа перебросили через забор пять живых индюков со связанными лапами и крыльями. В каждом веса по 10-15 килограммов. Три птицы от ударов едва не испустили дух. Гражданские активисты обвинили демократов в жестоком обращении с животными, предусматривающем преследование по закону.

Признаки госпереворота

Заметная фигура в Демократической партии – крестник Влада Плахотнюка экс-председатель парламента Андриан Канду. В отличие от главы Демпартии, он может говорить долго и красиво. В минувший понедельник Канду провел брифинг. Бывший спикер пожурил журналистов за то, что они «пытаются интерпретировать заявления наших зарубежных партнеров». Это он о том, что в СМИ появилась информация: Евросоюз, США, Россия, Польша, Швеция и еще ряд стран признали легитимность как парламентского большинства, так и правительства Майи Санду. «Есть решение Конституционного суда о том, что нынешний парламент распущен и объявлены досрочные выборы. Но часть депутатов создает неразбериху, что плохо сказывается на работе госструктур. Если мы хотим жить в правовом государстве, нужно соблюдать решения Конституционного суда. Его постановления не аннулируются и не пересматриваются. В результате у нас нет юридических решений этого кризиса. Мы решили найти политический выход», – поведал Канду. По его словам, если новое парламентское большинство не пойдет на диалог с демократами, на улицах молдавских городов могут появиться «зеленые человечки».

Известный эксперт, бывший член Демпартии и вице-премьер Александр Муравский так прокомментировал выступление экс-спикера. «Разберём только одно предложение Канду: провести одновременно с парламентскими выборами (назначенными на 6 сентября лже-президентом Филипом) и президентские. Президентские выборы проводятся только в случае вакансии должности. Конституция в ст.90 четко указывает, что «(1) Должность президента Республики Молдова становится вакантной в случае истечения срока полномочий, отставки, отстранения от должности, окончательной невозможности исполнять свои обязанности или смерти». Насколько я понимаю, в отставку президент подавать не собирается. Смерть (тьфу-тьфу-тьфу) и невозможность исполнять обязанности (дай Бог ему здоровья) молодому президенту не грозит. До истечения срока еще ого-го сколько времени», – пишет Муравский в соцсетях.

А вот что думает по этому поводу политолог Алексей Тулбуре, тоже бывший член Демпартии. «Узурпаторы, преступники хотят диалога, утверждая, что политически мотивированные «решения» карманного Конституционного суда законны. Нет никакого конституционного кризиса. Нет двоевластия. В стране действует легитимный парламент и сформировано легитимное правительство. Правительства Филипа нет. Демпартия устранена из власти. Ее действия, действия Плахотнюка и его окружения имеют все признаки госпереворота. «Диалог» эти люди должны вести с прокурорами. Новыми прокурорами», – уверен Тулбуре.

ДПМ передергивает карты

Для сторонников объединения Румынии с Молдовой как в Кишиневе, так и Бухаресте слово федерализация – ругательное. В 2003-м году унионисты массово протестовали против плана Козака, предполагавшего создание в стране ассиметричной федерации. В 2010 году в городе Мезеберг встретились Ангела Меркель и Дмитрий Медведев. Там было решено возобновить переговоры о разрешении последствий приднестровского конфликта на новом уровне. Тут же в Кишиневе и Бухаресте поднялся шум. О Мезебергских договоренностях в унионистских изданиях писали как о новом Пакте Риббентропа-Молотова и обновленном «плане Козака». В 2014 году социалисты инициировали разработку плана возможного объединения двух берегов Днестра путем создания федерации. Ни для кого не было секретом то, что ПСРМ рассматривает эту идею как вариант консолидации страны. Данный факт не помешал Игорю Додону стать всенародно избранным президентом.

Почему же именно сейчас главе государства ставят в вину желание «продать родину», а точнее сделать страну федерацией, напомним, к таковым относятся: США, Канада, Австралия, Германия, Австрия, Швейцария и многие многие другие? Демократы решили, возможно, сыграть на инстинктах унионистов, которые исповедуют принцип: одна страна, один народ.

Причем в ДПМ явно передергивают карты. На брифинге 8 июня Андриан Канду заявил журналистам, что одним из условий сотрудничества с демократами Игорь Додон назвал придание Приднестровью особого статуса. Бывший спикер назвал это предложение равнозначным федерализации. Ну а дальше закрутилась пропагандистская машина ДПМ, приписывая Додону то, чего он не говорил. И вот в понедельник Дмитрий Козак в одном из интервью рассказал милые подробности о «спасителе страны от русской агрессии Владе Плахотнюке». Зампредседателя правительства РФ поведал, что тема урегулирования приднестровского конфликта, тем более федерализации Молдовы ни с одной из политических партий не обсуждалась. «Третьего июня в конце встречи с представителями Демократической партии господин Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов. Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы. Как видите, это идея Демпартии», – заключает Козак.

Александр Токарский