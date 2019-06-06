ПСРМ провела праздничные мероприятия ко Дню защиты детей

Партия социалистов огромное внимание уделяет вопросам воспитания подрастающего поколения. Вот и в этом году по традиции активисты ПСРМ организовали и провели 1 июня различные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей по всей стране. Праздничные мероприятия были проведены под патронатом президента РМ Игоря Додона в рамках Года Семьи.

Оберегать будущее поколение

В субботу глава молдавского государства Игорь Додон поздравил всех детей и их родителей с Международным днем защиты детей.

«Самое большое богатство любого народа – дети. Обязанность взрослых – воспитывать и оберегать будущее поколение, создавать все условия для гармоничного развития детей в семье, помогать в реализации их целей. В этот день хочу пожелать здоровья, счастья и процветания всем детям. Давайте радоваться и наслаждаться заботой и вниманием по отношению к тем, кто дороже нам всего на свете – нашим детям. Веселого и яркого лета, наполненного запоминающимися событиями и особыми эмоциями!» – с такими словами обратился 1 июня к согражданам Игорь Додон.

Особое внимание и заботу – детям

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела 1 июня в Бричанах вместе с бричанскими ребятишками. В Кишиневе праздник для детей был организован на аллее бульвара Мирча чел Батрын в столичном секторе Чеканы. Детей поздравляли и развлекали клоуны и аниматоры, в программе были занимательные конкурсы, бесплатное мороженое, сладкая вата, попкорн и подарки.

Праздничные мероприятия были проведены также в Окнице, Дондюшанах, Рышканах, Дрокии, Сороке, Бельцах, Флорештах, Фалештах, Сынжерей, Новых Аненах, Кэушанах, Комрате, Чадыр-Лунге, Чимишлии, Леово, Кэлэрашь, Кагуле, Вулканештах.

«Международный день защиты детей всегда был одним из моих любимых праздников, он самый шумный, в нем много радости и веселья. В душе каждого из нас живет ребенок. Тот ребенок, который не знает, что такое зло, ненависть, страх, главными для которого являются чувства счастья, добра и любви. Дети – наше будущее, это та необходимая энергия, которая дает нам силы для дальнейшей борьбы. Партия социалистов всегда будет уделять особое внимание заботе о детях. Мы будем продолжать инициировать социальные проекты, направленные на оказание помощи детям и их семьям. Мы сделаем все возможное, чтобы создать достойные условия для развития наших маленьких граждан.

По случаю этого замечательного праздника я желаю всем детям здоровья, внимания со стороны их близких и исполнения всех их невинных желаний», – отметила Гречаный.

Потенциал подрастающего поколения

А накануне Международного Дня защиты детей в школах Молдовы прозвучал последний звонок, завершивший 2018-2019 учебный год. В связи с этим событием глава молдавского государства Игорь Додон поздравил всех, кто вовлечен в учебный процесс: учителей, учащихся, родителей.

«Последний звонок возвестил начало долгожданных каникул, но и волнительного периода для выпускников. Желаю всем тем, кому предстоит сдавать экзамены на степень бакалавра и другие экзамены, справиться с волнением и опереться на полученные в школьные годы знания. Уверен, что потенциал подрастающего поколения Молдовы при его правильной реализации будет содействовать благополучию нашего общества. Отмечу, что в этом году, как и прежде, самые прилежные ученики школ моего родного села Садова и родного села моей мамы – Кэприяна – получили дипломы президента Республики Молдова и денежные премии. Намереваюсь внедрить эту практику во всех учебных заведениях страны, чтобы мотивировать учеников к достижению успехов в учебе. Кроме того, в конце июня 200 лучших выпускников со всей страны будут приглашены в Президентуру, где им будут вручены Почетные дипломы президента Республики Молдова», – отметил Игорь Додон.

Дверь в мир огромных возможностей

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный приняла участие 31 мая в традиционном празднике «Последний звонок» в теоретическом лицее № 1 в городе Бричаны.

«Поздравила, в первую очередь, выпускников с этим важным событием. Сегодня они прощаются со своей беззаботной школьной жизнью. Перед ними открывается дверь в мир огромных возможностей и в то же время большой ответственности за свой выбор.

Я желаю всем выпускникам найти свое место в жизни, продолжать учиться всегда, потому что знания и умения помогают нам преодолевать трудности. Желаю вам любить жизнь, заботиться о своих близких, об окружающей среде, о своей стране. Ваше поколение будет формировать будущее нашей страны уже через несколько лет. Надеюсь, что вы будете достаточно мудрыми и сильными для того, чтобы сохранить мир и добиться процветания нашей родины.

От имени всех родителей, к которым я тоже отношусь, поздравляю учителей с завершением очередного учебного года. Мы очень благодарны за ваш труд, за огромные усилия, которые вы прилагаете для того, чтобы наши дети были трудолюбивыми, развитыми, понимающими, чтобы они могли справиться со всеми вызовами, которые им готовит взрослая жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, терпения, мудрости и той отдачи, которой вы ждете от своих учеников, вкладывая в их развитие частичку самих себя!

Желаю огромного терпения родителям, любви и взаимопонимания в семьях! От той «погоды в доме», которую вы создаете, зависит во многом и будущее ваших детей, а значит и наше общее будущее.

Желаю вам поменьше огорчаться и больше радоваться успехам и достижениям ваших детей!» – написала Зинаида Гречаный на своей странице в социальной сети.

Наталья Киркэ