Геополитические интересы вынудили больших политических игроков срочно прилететь в Кишинев

В минувший понедельник Молдову посетили сразу три официальные делегации, возглавляемые высокопоставленными чиновниками – представителями Европейского союза, России и США. Все три делегации были приняты президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

Соблюдать национальные интересы

Во встрече с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом

также принял участие глава Делегации Европейской комиссии в Молдове Петер Михалко.

Официальные лица провели широкий обмен мнениями по вопросам повестки молдо-европейского диалога, пришли к единому мнению о необходимости его углубления по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Стороны обсудили также внутриполитическую ситуацию в Республике Молдова, в том числе проблему отсутствия легитимного парламентского большинства и нового правительства спустя более трех месяцев после проведения парламентских выборов.

Говоря о внешней политике, глава государства заверил европейских дипломатов в неизменности позиции президента продолжать осуществление сбалансированного внешнеполитического курса Республики Молдова с партнерами на Востоке и Западе при соблюдении ее национальных интересов.

Открыть дорогу молдавским товарам

Затем Игорь Додон провел встречу со специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова, вице-премьером РФ Дмитрием Козаком,

который прибыл в нашу страну с рабочим визитом. Во встрече также приняли участие заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Григорий Карасин и посол Российской Федерации в нашей стране Олег Васнецов.

Официальные лица обсудили широкий круг вопросов, касающихся молдо-российских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в рамках Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

В этом контексте стороны рассмотрели перспективы расширения торгово-экономических связей и с удовлетворением констатировали рост товарооборота между нашими странами, который по итогам 2018 года достиг 940 млн долларов, притом что в 2017-м он составлял 826 млн, а годом ранее – 769 млн долларов. «В частности, в январе-марте 2019 года объем экспорта свежих фруктов в Россию возрос на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За это же время поставки консервированных овощей возросли на 20%, а винодельческой продукции – на 43%», – подчеркнул Игорь Додон.

Кроме того, был затронут вопрос дальнейшего экспорта молдавских товаров на российский рынок. Так, глава государства напомнил, что Российская Федерация по итогам договоренностей на уровне двух президентов отменила на период с 1 января до 1 июля с.г. пошлины на импорт ряда товарных групп из Республики Молдова. Кроме того, на встрече обсуждались параметры нового контракта на поставку российского газа в нашу страну после 1 января 2020 года. В ходе беседы с Дмитрием Козаком Игорь Додон подтвердил заинтересованность Республики Молдова в дальнейшем осуществлении сбалансированной внешней политики с зарубежными партнерами РМ. Собеседники также говорили о внутриполитической ситуации в нашей стране после проведенных 24 февраля выборов в парламент Республики Молдова.

Особое внимание в ходе встречи официальные лица уделили состоянию дел в приднестровском урегулировании, обменялись мнениями о возможности вывода процесса на новый качественный уровень на основе политики мер доверия и с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

Укрепить статус нейтралитета

В тот же день президент Молдовы провел встречу с Брэдли Фреденом, главой отдела Восточной Европы Государственного департамента США.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам внутренней и внешней политики нашей страны, а также по развитию двусторонних отношений.

Глава государства подчеркнул значимость двусторонних связей с Соединенными Штатами Америки, высоко оценив тесное сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, и выразил благодарность за финансовую помощь и множество проектов, реализованных в Молдове с участием американских партнеров. В то же время Игорь Додон предложил более эффективно развивать экономический и инвестиционный потенциал двусторонних молдо-американских отношений.

Касаясь ситуации, сложившейся после парламентских выборов, и политического тупика, возникшего из-за отсутствия парламентского большинства, президент страны подчеркнул, что считает правильным избежать досрочных выборов, которые могут нанести серьезный ущерб стране с точки зрения экономики и инвестиций, а также отношений с международными организациями, такими как Всемирный банк, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития и т.д.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Администрация президента продолжает реализацию сбалансированной внешней политики для установления взаимовыгодных отношений с партнерами и на Востоке и на Западе при соблюдении статуса постоянного нейтралитета и национальных интересов нашей страны. Игорь Додон также призвал официальных представителей США проявить интерес и поддержать наши усилия по укреплению статуса нейтралитета Республики Молдова на международном уровне. Президент отметил, что это, помимо прочего, окажет положительное воздействие и на решение приднестровской проблемы.

Ольга Виеру