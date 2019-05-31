Порошенко светит тюрьма, а Коломойскому — возвращение активов

С инаугурации президента Украины Владимира Зеленского прошла неделя. Новый глава республики еще не до конца вышел из амплуа комика, зато успел пригрозить России новыми санкциями, подвесить бизнес-империю Петра Порошенко и объявить о референдуме по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко можно считать одним из самых несчастных лидеров республики. За минувшую неделю против него возбудили сразу три уголовных дела и грозят заморозить все его активы. Во-первых, его обвиняют в отмывании 300 миллионов долларов на собственном предприятии «Кузня на Рыбальском». Во-вторых, его подозревают в государственной измене из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В-третьих, Порошенко считают виновным в том, что он превысил должностные полномочия, чтобы приватизировать «Центрэнерго». В частности, президент вывел из предприятия 227 миллионов долларов, а затем выкупил на них государственный пакет акций. Порошенко утверждает, что готов ответить перед судом за свои действия, но уверен, что все это делает для того, чтобы отвлечь украинцев от российской угрозы.

Зато «расправлять крылья» начал олигарх Игорь Коломойский. В руководстве администрации президента Украины оказались как минимум 2 человека, которые ассоциируются с бывшим главой Днепропетровской области — глава АП Андрей Богдан и замглавы АП Руслан Рябошапка. Параллельно с этим Коломойский собирается вернуть под свой контроль один из крупнейших украинских банков — «Приватбанк», который у него отобрали из-за конфликта с Порошенко в конце 2016 года.

Тем временем Владимир Зеленский пытается решить, вести ему переговоры с Россией или нет. Во время предвыборной кампании он утверждал, что хочет прямых переговоров с Москвой, но не сядет за стол с представителями ДНР и ЛНР. Однако 23 мая во время общения с журналистами он открестился и общения с Россией. Впрочем, уже на следующий день глава АП Богдан сказал, что в стране необходимо провести референдум на тему того, о чем и как договариваться с Россией.

Вместе с тем новые власти решили не прекращать попыток запугать Россию санкциями. Международный трибунал по морскому праву обязал Москву освободить украинских моряков, арестованных по обвинению в незаконном пересечении границы в Керченском проливе. С осуждением выступили и в НАТО. Теперь посол Украины в Германии Андрей Мельник говорит, что, если Россия не выполнит требования Запада, Киев будет настаивать на введении против нее новых экономических ограничений.

Хотя отношения между Москвой и Киевом все равно уже не будут такими же, как при Порошенко. С одной стороны, украинский олигарх и кум Президента России Владимира Путина заявил, что не собирается больше участвовать в переговорах по Донбассу. Якобы Медведчуку совесть не позволяет сотрудничать с Зеленским, так как тот не собирается предоставлять Донбассу особый статус, прописанный в Минских соглашениях.

С другой стороны, назначенный Зеленским глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак уверен, что в ближайшее время Россия не готовит наступление на Киев, так как в этом нет никакой необходимости. Напомним, еще месяц назад команда Порошенко убеждала украинцев, что в Кремле спят и видят, как будут бомбить столицу их республики, убивать безоружных и так далее, просто потому, что Украина — это последний рубеж обороны Европы на пути «орды».

Внутри Украины тоже многое стало меняться, и не только в жизни олигархов. Распущена Верховная рада, в окружении Зеленского стали говорить, что закон о люстрации изначально был нужен для того, чтобы ликвидировать оппозицию. Закон о «тотальной украинизации» отправили на экспертизу в Венскую комиссию. В недавно созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) начался раскол из-за томоса, который, оказывается, не устраивает часть высшего украинского духовенства.

Как рассказал глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев, пока Зеленский полностью выполняет намеченный для себя план:

«Он распустил парламент, назначил своих людей на основные посты, которые позволят ему начать входить в курс дела и так далее. Пока у него есть электоральная самостоятельность, поскольку его деятельность поддерживает большинство украинцев, но нет политической самостоятельности, так как многие должности все еще занимают представители команды Порошенко, но это временно. Что касается Коломойского, то он не кукловод, как говорят у Порошенко, а партнер Зеленского. Да, он добился назначения Богдана, но президенту это выгодно, поскольку в его окружении не было настолько квалифицированных людей.

Не думаю, что при Зеленском будет пересмотрено многое из того, что делалось при Порошенко. Однако президент точно будет следить за тем, чтобы ПЦУ не захватывала приходы УПЦ МП. Кроме того, будет пересмотрен закон о языке».

Артур АВАКОВ.