Популярная певица отмечает 50-летие

Певица, амбициозный музыкант, любящая жена и мама и поистине неугомонная душа во всем, что касается работы. К своему юбилею Анжелика Варум может многое вспомнить, но ей определенно рано писать мемуары, потому что живет она не прошлым, а настоящим и будущим. Мы попытались разложить по полочкам явление под названием Анжелика Варум.

Как и во многих артистах, взявших псевдоним, в Анжелике Варум живут два человека. По крайне мере так говорят близкие люди. На сцене она яркая Анжелика, а дома очень тихая Маша — именно так ее назвали родители. Но эта своего рода двойственность совершенно не отменяет целостность натуры Анжелики Варум. Если она что-то решила, то обязательно сделает.

Вполне возможно, что подобная целеустремленность у певицы в папу. Юрий Варум — весьма известный композитор, руководивший некоторое время эстрадным коллективом Валерия Леонтьева. Вместе со своей супругой, театральным режиссером-постановщиком Галиной Шаповаловой, Юрий постоянно гастролировал, и будущей певицей занималась бабушка. Но когда девочке исполнилось пять лет и встал вопрос о музыкальной школе, отец сказал категорическое «нет» и стал сам учить ребенка музыке. В результате образование у Анжелики папино — и никакой корочки из музыкального вуза до сих пор нет.



В интервью Анжелика говорит, что совершенно об этом не жалеет, но ей и жалеть-то было некогда. Еще школьницей она начала гастролировать, а в девятнадцать лет задумалась о музыкальной карьере. Правда, случилось это после того, как девушка провалила вступительные в Щукинское театральное училище. Пришлось подрабатывать в студии у отца: петь бэк-вокалы для эстрадных звезд и даже выступать с ними на сцене. На словах не самая заманчивая перспектива, на деле — самая лучшая практика, которую только можно пожелать начинающему артисту.

Вскоре с подачи папы у Анжелики появились первые песни, а в 1991 году вышел дебютный альбом «Good Bye, мой мальчик». Пластинка вполне заслуживала титул «успешная», однако лишь спустя два года, когда вышел «Ля-ля-фа», а потом в 1995 году «Осенний джаз», у музыкальных критиков появились вполне внятные поводы для разговоров о том, что в поп-музыке в кои-то веки произошло нечто интересное. От этих «интересностей» было трудно отвернуться. Песни звучали явно сложнее поп-шаблонов того времени, но красивые мелодии и берущий за душу вокал стали отличной приманкой для массовой аудитории. На молодую певицу посыпались комплименты и награды.

В такой ситуации, конечно, есть соблазн делать только то, что может принести успех, однако в планы Анжелики это явно не входило. В ее дискографии появлялись записи, которые удивленные журналисты называли экспериментальными. Певица с огромным удовольствием развлекалась с танцевальным битом, примеряла на себя наряды клубной дивы, а потом могла увлечься совершенно другой музыкой. Не так давно она вместе с композитором Игорем Крутым записала альбом, на котором звучат русскоязычные версии песен, написанных для могучего голоса Лары Фабиан. Казалось, что вокальные данные Анжелики совершенно не из этой оперы, однако пластинка получилась и была неплохо принята публикой.

Кстати, мечты Анжелики Варум о театральной сцене тоже сбылись. В 1997 году вместе с Людмилой Гурченко, Арменом Джигарханяном, Евгенией Симоновой и другими легендами певица сыграла в спектакле «Поза эмигранта» и получила премию «Чайка».

Примерно в это же время в жизнь певицы постучалось и музыкальное и женское счастье. Наверное, так пишут в слезливых романах, но в данном случае никаких преувеличений нет. Знакомство с Леонидом Агутиным началось как музыкально-деловое, но вскоре переросло в романтическое. В интервью, вспоминая то время, Леонид утверждает, что папа певицы был совсем не в восторге от романа дочери с артистом. Потому как хорошо знал эту публику и считал таких людей крайне ненадежными. Но Леониду удалось подобрать ключики к сердцу Анжелики и ее родителей. К тому же и Анжелика и Леонид к тому времени уже успели побывать семейными людьми и могли сделать некоторые выводы о том, как нужно строить отношения. Анжелика прожила восемь лет в браке со своим одноклассником. Леонид тоже знал, что такое развод. У артистических браков крайне ненадежная репутация, однако два популярных человека как нельзя лучше понимали друг друга. И еще их безусловно связала музыка.

Своей свадьбе супруги посвятили клип. По тем временам выглядели

жених и невесто авангардно до изумления.

Вскоре выходит альбом «Служебный роман» и новая программа «Половина сердца», ставшая большим гастрольным хитом. В 1999 году у Леонида и Анжелики родилась дочка Елизавета. По стечению обстоятельств Лиза выросла за океаном. Как девочка из семьи гастролеров, она почти все время проводила с дедушкой, и, когда Юрий Варум тяжело заболел и оптимальное лечение ему могли предоставить только в Америке, Лиза улетела вместе с ним. Наверное, быть вдали от своего ребенка — нелегкое испытание, но Елизавета получила прекрасное образование, а когда почувствовала влечение к музыке, с головой погрузилась в сочинительство, записи и выступления.

За несколько недель до рождения дочери Анжелика и Леонид

позировали для нашей газеты. Настроение у будущих родителей

было очень веселым, и фотографии получились такими же.

Тем временем карьера ее родителей шла исключительно в гору. А при таком успешном положении дел бывает очень непросто пережить неожиданную катастрофу.

Эта авария случилась на гастролях. Раннее утро, гололед, со встречной полосы вылетела машина, водитель которой не справился с управлением. Все отделались легкими травмами, но у Анжелики на фоне стресса как от самой аварии, так и от неутешительного диагноза отца случилось осложнение на голосовых связках. Следующие полгода певица ждала, когда возвратится голос, а потом заново училась петь. Леонид предлагал пойти к самым лучшим врачам, но Анжелика говорила, что справится со всем сама, и в итоге справилась.

Все, кто хорошо знает эту пару, говорят о том, какие они разные и в то же время очень похожие друг на друга. Анжелика — домосед и обожает готовить. Леонид — увлеченная творческая натура. Анжелика не мыслит свою жизнь без хорошего мясного стейка. Леонид любит рыбу и овощи. Анжелика строго следит за питанием и занимается спортом. Леонид очень любит, когда его жена набирает пару лишних килограммов. Но когда они вместе, то могут без единого слова сидеть рядом и отлично понимать друг друга. Говорят, что в доме у них действует табу на разговоры о музыке и политике.

Анжелика и Леонид почти ровесники (Агутин разменял шестой десяток в прошлом году), поэтому хорошо понимают все трудности работы в легком жанре после определенного возраста. По большому счету трудностей никаких нет. С годами музыкант наращивает завидные профессиональные мышцы, однако для того, чтобы блеснуть ими на публике в пятьдесят лет, приходится отдыхать чуть больше, чем в двадцать. Но никакая сноровка не отменяет волнения перед концертом. Анжелика говорит, что на фоне подобного стресса запросто может сбросить вес, однако по-другому готовиться к шоу не получается. Но те, кто был как на совместных, так и на сольных концертах Варум и Агутина, хорошо знают: волнения оправдывают результат.

Сама Анжелика о своем возрасте говорит без лишних стеснений. Наоборот, певица умеет разглядеть все преимущества зрелой жизни. Понимание происходящего вокруг, интуиция — как житейская так и профессиональная, наконец, умение контролировать многие ситуации — все это приходит с годами. И эти годы певицу совсем не пугают.

Ульяна Калашникова.