Основатель Facebook Марк Цукерберг настолько скромен, что назначил себе зарплату в $1.

Никаких трофейных жен и дорогих машин

Футболка, недорогая машина, старенький дом, работа с утра до ночи и огромные средства на благотворительность — такой светлый образ заграничных миллиардеров нашим только снится. В страшных снах. Мы собрали некоторые факты о жизни западных магнатов, для которых дорогие атрибуты превосходства над другими — совсем не главное.

Делиться надо

Поговорим о тех богатых людях, которые живут скромно, так как понимают, что «в саване нет карманов», как гласит еврейская поговорка, и что «социальная справедливость» не пустые слова — она обеспечивает и высокую производительность труда, и общественную стабильность, без которой Америка может быстро стать Гаити, Венесуэлой или Зимбабве. Вы хотите вместо США жить в Зимбабве? Нет? Тогда надо делиться с другими, а не пытаться откусить от общественного пирога больше, чем вы можете проглотить.

Есть — точнее, порой встречаются — супербогатые люди, которые относятся к своему богатству как к отданному под их контроль (причем не полностью) общественному достоянию, которым они должны разумно пользоваться в своих личных интересах и в интересах других людей. Они готовы внести вклад в сокращение имущественного неравенства путем добровольного увеличения своего налогового бремени. Они жертвуют крупные суммы на помощь бедным и больным, на нужды культуры и образования. Они избегают нуворишской показухи и ведут скромный образ жизни.

Состояния, измеряемые миллиардами долларов, невозможно потратить на себя, поэтому обладателям подобных богатств бессмысленно жадничать — и умные это понимают. 2153 миллиардера, которых насчитал в этом году на всей планете журнал Forbes, владеют совокупным состоянием в $8,7 трлн — это в два с лишним раза больше ВВП Германии, одной из самых богатых стран мира, где за счет ВВП размером в $4 трлн достойно живут 83 млн человек.

Щедрые и скромные — кто они?

Самый богатый человек в мире — основатель интернет-гиганта Amazon Джефф Безос: его состояние оценивается в $131 млрд. Безос — первый в истории мультимиллиардер, перешагнувший рубеж в $100 млрд. Как он расходует свое гигантское состояние?

У него есть недвижимость — в штате Вашингтон, где недалеко от него живет «серебряный призер» рейтинга самых богатых Билл Гейтс (состояние — $96,5 млрд), и в городе Вашингтоне, на другом конце страны, где среди его соседей числятся Барак и Мишель Обама и Иванка Трамп (дочь нынешнего президента). У него также есть риэл истейт на Манхэттене и в фешенебельном Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес).

Безос жертвует по миллиарду долларов в год на проект космического туризма, который осуществляет компания Blue Origin. Ежегодно он также отдает миллионы на благотворительность, в том числе в пользу образовательных учреждений: своей альма-матер — Принстонскому университету ($15 млн), Университету штата Вашингтон ($2,7 млн) и др.

Но Безос — не самый скромный и не самый щедрый среди самых богатых. По этим показателям его однозначно затмевает Уоррен Баффетт — «бронзовый призер» списка Forbes и «главный инвестор планеты» с личным состоянием $82,5 млрд.

Девиз 87-летнего миллиардера Уоррена Баффета: «Всегда учитесь чему-то новому и оставайтесь скромным».

В 1958 году Баффетт купил за $31 500 дом с пятью спальнями в городе Омахе, штат Небраска, в котором и живет по сей день. Этот дом, как Баффетт однажды сказал инвесторам своей компании Berkshire Hathaway, дал ему и его семье массу чудесных воспоминаний, и «продолжение следует». Баффетт не ездит на роскошных авто с ливрейными шоферами — он сам сидит за рулем достаточно скромного автомобиля — Cadillac XTS, который стоит $45 295. На досуге он любит играть в бридж и всячески избегает шикарных приемов и гламурных сборищ богатых и знаменитых.

В 2006 году Баффетт взял обязательство ежегодно отдавать все свои акции в пользу благотворительных организаций — до конца жизни и еще 10 лет после смерти. В 2010 году он присоединился к инициативе основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды, показав пример богатым людям мира, — жертвовать большую часть своего состояния на решение насущных проблем, стоящих перед человечеством. Первоначально их примеру последовали 40 богатых американцев, а сегодня это уже 170 миллиардеров и мультимиллионеров из 21 страны. Только за один 2017 год Баффетт направил на благотворительность $2,8 млрд, возглавив список самых щедрых миллиардеров планеты.

Еще один скромный миллиардер — основатель и гендиректор социальной сети Facebook Марк Цукерберг (состояние — $62,3 млрд). Он ездит на машине Acura, которая стоит $30 000. Почти всегда одет в джинсы и футболку, обут в кроссовки или сандалии. Ничего статусного, пафосного, гламурного.

Примерно 60 часов в неделю он проводит на работе — в штаб-квартире Facebook в городе Пало-Альто (Силиконовая долина, под Сан-Франциско). У него есть недвижимость — дома в Пало-Альто и Сан-Франциско общей стоимостью $40 млн. И все!

Один из богатейших людей мира — мексиканский миллиардер Карлос Слим (состояние — $64 млрд), самый богатый человек Мексики, владелец America Movil, крупнейшей в Латинской Америке компании мобильной связи, и еще более 200 компаний. Подобно Баффетту, он живет в скромном, давно купленном доме, избегает дорогостоящих компьютерных игрушек и не любит бывать на пафосных мероприятиях. Почти все свое свободное время он проводит дома, с детьми и внуками. Никаких «трофейных» жен-красавиц у него нет — он овдовел в 1999 году и с тех пор не женился. Сам ездит за рулем собственной машины. Одевается значительно лучше, чем Цукерберг, но его одежда куплена в самых обычных магазинах.

«Сама скромность» — эти слова были в высшей степени применимы к Ингвару Кампраду, шведскому миллиардеру и основателю международной сети мебельных магазинов IKEA. На момент смерти Кампрада в январе 2018 года его состояние, по подсчетам агентства Bloomberg, равнялось $58,7 млрд. Имея многомиллиардное состояние, он ездил за рулем машины Volvo выпуска 1993 года и покупал авиабилеты экономкласса. Работников своей компании он призывал использовать писчую бумагу с обеих сторон. Он был противником «статусных символов», то есть выставления напоказ своего богатства и влияния. Половину своего наследства пожертвовал на нужды развития малонаселенной северной провинции Швеции — Норрланд.

Богачи хорошие и плохие

Ряд исследователей жизни богатых констатируют, что многие из них озабочены тем, как выглядят их денежные траты в глазах окружающих, и поэтому стараются жить скромно или как минимум скрывать нескромные расходы. Об этом говорит, в частности, Рейчел Шерман, профессор социологии из Нью-Йорка, в книге «Стеснение от богатства». Она проинтервьюировала для книги 50 богатых людей и пишет, что их волнует, какой пример они показывают другим, тем более что большинству американцев свойственна жизнь не по средствам.

В другой книге, которую написал американский писатель родом из Сингапура Кевин Кван, «Сумасшедшие богатые азиаты», весь сюжет построен на противопоставлении «хороших богатых» и «плохих богатых». Последние, как легко догадаться, это те, кто кичится своим богатством, выставляет его напоказ и с презрением относится к «лузерам».

Однако все чаще разговор о богатстве переключается со скромности или нескромности толстосумов на правомерность их обладания невообразимыми деньгами за счет обнищания миллионов других людей. Сенатор Берни Сандерс, будущий участник президентских выборов-2020 в США, недавно пристыдил Джеффа Безоса за его астрономическое состояние, которое совмещается с нищенскими зарплатами рабочих на складах Amazon (настолько нищенскими, что они получают от государства пособия по бедности)…

Русское издание журнала Forbes констатирует, говоря об отечественных миллиардерах: «Все, кто оказывался на вершине рейтинга Forbes, разбогатели за счет природных ресурсов». Но природные ресурсы лежат в недрах страны, где живут не только эти счастливчики, но и безвестные «ивановы, петровы и сидоровы». Поэтому справедливо было бы по примеру Норвегии платить главам природных монополий не по 50–70 млн долларов в год, а на порядок меньше, а в Фонде национального благосостояния России иметь не $68 млрд, а триллион с лишним, как у норвежцев. Страна-то Норвегия — всего пять миллионов населения…

Зато в России большое количество — большое на фоне скромного богатства страны, экономика которой в восемь раз меньше американской, — сверхбогатых индивидуумов, которые шокируют весь мир экстравагантными выходками, призванными показать «крутизну».

Но этой «крутизной» никто не восхищается. Ничего, кроме недоумения, не вызвала у американцев покупка поместья Трампа во Флориде российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым за $95 млн, что в два с лишним раза превышало реальную стоимость этой недвижимости (Трамп купил ее всего четырьмя годами раньше за $40 млн). Никого не впечатлила — разве что негативно — и покупка тем же российским миллиардером самой дорогой квартиры в Нью-Йорке за $88 млн — для его дочери-студентки…

Понятно, что России никто не указ. Но сравнивать себя с другими очень полезно.

МЕЖДУ ТЕМ

Среди богатых людей скромностью отличаются не только бизнесмены. Одна из весьма состоятельных голливудских звезд Сара Джессика Паркер (многократно награжденная за свою роль в культовом телесериале «Секс в большом городе») выросла в бедной семье, где вместе с ней было восемь детей и родители получали социальные пособия. Разбогатев, она расходует деньги очень рационально: например, своего сына она одевала в то, что перешло от его двоюродных братьев.

Илья БАРАНИКАС.