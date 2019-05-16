О неадекватных заявлениях лидеров одного печально известного блока про ВОВ, Победу и праздник Европы

Редакция МК в Молдове приводит дословный текст вопросов политолога, депутата парламента от ПСРМ, обращенных к политикам, считающим, что День Победы в Молдове нет необходимости отмечать и чествовать.

1. Если ты скорбишь по невинно убиенным фашистам, то кто ты, если не фашист?

2. Если ты открываешь «кладбища героев» и поклоняешься лежащим там фашистам, то кто ты, если не фашист? И если они для тебя герои, то кто ты?

3. Если ты считаешь, что в этой войне нет победителей и проигравших, значит ты не признаешь победу СССР, США, Великобритании и Франции над фашистами. Значит, ты реваншист и очевидно фашист. Или это не так?

4. Если ты призываешь к примирению жертв и палачей, карателей и узников концлагерей, убийц и жертв, захватчиков и тех, кто защищал свою землю,…то кто ты после этого? Для нас очевидно – ты адвокат палачей. Ты сторонник фашизма. Ты требуешь примирения с преступниками и палачами, их уравнивания в правах и в почете. Кстати, предлагаю этим неучам сказать то же самое в Германии, а лучше в Израиле, выжившим узникам концлагерей.

5. Если ты считаешь, что Антонеску имел и положительные качества и достижения, то ты обеляешь международного преступника. Значит, ты с ним заодно. Значит, ты бросаешь вызов Нюренбергскому трибуналу, международному праву, судебным решениям стран победителей, да и цивилизованному миру в целом и Европе в частности. Напомним, что на совести Антонеску не менее 300.000 евреев. Или они не люди? Или для вас ликвидация целых народов – это нормально и даже доблестно?

6. Если ты празднуешь День Европы вместо Дня Победы, то почему не предлагаешь немцам то, что предлагаешь нам: чтить фашистов, воспевать Антонеску и Гитлера, забыть про убитых 27 млн граждан СССР, 6 млн уничтоженных евреев, сотни тысяч ромов? А ведь Европа строилась не только на примирении, но и на жестком осуждение фашизма. Поэтому, вы – не европейцы.

Богдан Цырдя