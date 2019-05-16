Партия социалистов пользуется наибольшим доверием у граждан Республики Молдова

Согласно результатам опроса общественного мнения, которые в минувший понедельник были озвучены Ассоциацией социологов и демографов, Партия социалистов Республики Молдова занимает первое место в рейтинге доверия к политическим формированиям, набрав 41,5% голосов респондентов.

Социалисты – безоговорочные лидеры

Интересно, что правящая Демократическая партия по этому же показателю набрала гораздо меньше сторонников– всего 24,2%, расположившись на втором месте. На третьем месте PAS — 23,5%. А если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, первое место на них тоже заняла бы Партия социалистов, которая набрала бы 38,4% голосов граждан. На втором месте оказалась бы Демократическая партия с 23,8%. На третьем месте – блок АCUM, за который проголосовали бы 23,5% опрошенных. Остальные формирования не преодолели бы минимальный избирательный порог в 6%.

Игорь Додон – фаворит доверия

Президент Республики Молдова Игорь Додон по-прежнему остается фаворитом доверия граждан. Об этом свидетельствует данные проведенного опроса общественного мнения.

Согласно итогам исследования, главе государства доверяют 41,4% граждан. Это безоговорочное первое место рейтинга. На втором месте – лидер ПДС Майя Санду, которой доверяют в 4 раза меньше граждан – 10,9%. На третьем – председатель Демократической партии Влад Плахотнюк с 10,5%. В топ-5 политиков, которым граждане доверяют больше всего, вошла также председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный с 7,3%. Примечательно также, что деятельность президента положительно оценивает более половины населения – 52,8%. Это также первое место рейтинга. Уверенным лидером опроса является и администрация главы государства, которая впервые за долгие годы поднялась на второе место рейтинга доверия граждан различным государственным институтам, набрав 51,5%. На первом месте – церковь. Между тем, правительство занимает по этому показателю лишь 8 место, а парламент – 14.

Граждане Молдовы за вступление в ЕАЭС

Обнародованные данные социологического исследования свидетельствуют о том, что в случае организации всенародного референдума по выбору внешнеполитического вектора развития республики 39,1% респондентов выбрали бы вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В то время как 37,5% высказались бы за присоединение к Евросоюзу.

Напомним, что Евразийский экономический союз — это международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Благодаря усилиям президента Игоря Додона, Молдова впервые в истории получила статус наблюдателя в ЕАЭС.

Категорическое «нет» – НАТО

Опрос общественного мнения также подтверждает, что большинство граждан Республики Молдова выступает против вступления в НАТО. Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Республики Молдова в НАТО, то 54,8% проголосовало бы против и лишь 22,1% респондентов высказались бы «за». 9,2% опрошенных отказались бы от участия в референдуме, а 9,6% респондентов не сочли бы этот вопрос важным, а еще 4,3% даже не знают, что такое НАТО. Таковы данные проведенного опроса.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы с 1 по 10 мая 2019г. В опросе приняли участие 1189 респондентов из 89 населенных пунктов Молдовы. Погрешность составляет около 3%.

Наталья Киркэ