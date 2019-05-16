В Молдове вскоре рейдерским захватам могут подвергнуться и киоски на Центральном рынке Кишинева

Сеть ресторанов «La Plăcinte» и «Andys Pizza» в Республике Молдова – это не просто бизнес, это символ взаимоотношений власти с предпринимателями. В 2006-2009 годах много говорили о том, что Олег Воронин отнял все пиццерии у частного владельца – Андрея Транги. Последнему пришлось публично данные слухи опровергать. В этом году бизнесмена задержали и отправили в следственный изолятор по анонимному доносу.

Андрея Трангу задержали 25 апреля, а 2 мая появилось сообщение об аресте. До этого в информационные агентства и дипломатические представительства пришло довольно путаное письмо, в котором некий доброжелатель сообщает: владелец сети ресторанов в сговоре с Григорием Карамалаком (в криминальной среде известным под именем Болгар, постоянно проживает в Москве – ред.) пытался незаконным образом захватить компанию Molinart Grup, выпускающую оборудование для виноделен. Помогал якобы Транге и Карамалаку глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, который, между тем, сразу же после публикации письма по собственной инициативе подал в отставку. Казалось бы, справедливость почти восторжествовала: «жадный буржуин» ждет своей участи в СИЗО, «оборотень в погонах» остался без работы, лишь Болгар, которого еще обвиняют и в организации покушения на Влада Плахотнюка, находится за пределами страны.

Первый сигнал, что с делом Транги не все в порядке, прозвучал на минувшей неделе. Бывший прокурор Кишинева Ион Дьяков написал в социальных сетях: еще пять лет назад экс-глава МВД Дорин Речан требовал возбудить уголовное дело против владельца сети ресторанов. «Я пообещал министру, что изучу материалы дела и приму решение. На следующий день мы пригласили прокурора, который проводил расследование, но отказал в возбуждении уголовного дела. Я выслушал его доклад, изучил представленные материалы и пришел к выводу, что прокурор принял законное решение, о чем я сообщил министру внутренних дел», – пишет Дьяков. По его словам, Трангу обвиняли в каких-то мифических нарушениях налогового законодательства и требовали мзду, но бизнесмен отказался давать взятки. Никаких документальных свидетельств нарушений в сети «Andys Pizza» у МВД не было. Пришлось правоохранительным органам дать задний ход.

Следующим заговорил известный адвокат Эдуард Руденко. «Мы все помним, с какой помпой прокуроры рапортовали о задержании более двух десятков человек, работающих в сети аптек “Orient” , в том числе и хозяев этого бизнеса – граждан Вьетнама. Кто-то сейчас знает, что с этим уголовным делом?! Не затрудняйте себя, отвечу я. Дело не дошло до суда, вьетнамцев вытеснили из бизнеса, и они покинули Молдову. Сеть аптек “Orient” уже не принадлежит им. Кто вспомнит, что произошло с компанией “Proimobil”?! Все та же схема: уголовное дело на акционера и объявление его в розыск. После того, как главных акционеров стало вдруг двое, хозяина компании “Proimobil” перестали разыскивать. Кто стал его партнёром, всем известно, – боец К1, приближённый к лидерам ДПМ. То же самое происходит с компанией “Vento”: один из акционеров находится под арестом, второй – в розыске… Это не последние жертвы рейдеров, случай с «Andys Pizza» тому доказательство», – заявил Руденко.

Власти дают скудные и невнятные объяснения происходящему, и пока трудно сказать, кто говорит правду, впрочем, некие выводы уже можно сделать. Похоже, проевропейское правящее меньшинство не может всех своих сторонников осчастливить бюджетными деньгами. Поэтому окружению дана негласная отмашка на то, чтобы безбоязненно сами выходили на охоту и брали себе все, что понравится. При этом, судя по всему, дается гарантия того, что правоохранительные органы будут на стороне заинтересованных лиц.

Александр Боц