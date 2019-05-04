Это главный аргумент депутата-социалиста Влада Батрынчи, который категорически отвергает возможность договоренности социалистов с демократами. И, по его мнению, провал переговоров с блоком ACUM может привести к досрочным выборам.

Надо сесть за стол переговоров

– Мы действительно очень надеемся, что ближе к завершению трехмесячного периода, по истечении которого парламент придется распустить, блок ACUM станет немного более гибким и согласится обсудить совместную повестку, потому что это же нереально – рассматривать на переговорах предложения и программу одной только стороны, в данном случае блока ACUM! Очевидно, что необходимо создать парламентское большинство. Очевидно, что и у нас, социалистов, есть своя позиция и что нам не очень нравится публичный дискурс блока ACUM, оскорбительные выпады и попытки навязать свою повестку – это политический шантаж!.. У нас своя команда, за нами – партия и внушительный сегмент электората. И мы хотим, чтобы блок ACUM принял нас как партнеров, как партию такими, какие мы есть. Принял и наших избирателей тоже, ведь это они делегировали нас в парламент. Люди на самом деле хотят этого взаимодействия, они не видят – в том числе избиратели блока ACUM – препятствий для формирования стабильного парламентского большинства. А то, что предлагает блок ACUM – ситуативная коалиция со спикером и премьер-министром от блока ACUM – это стерильные предложения и инфантильная позиция.

ACUM получит пост премьер-министра

– Будучи самой многочисленной фракцией, с 35 депутатами, мы получаем должность спикера парламента. Мы готовы поддержать правительство, возглавляемое представителем блока ACUM, – не миноритарное правительство, а правительство со всеми необходимыми полномочиями, и считаем, что это пойдет на пользу и самому блоку ACUM. Они получают важные рычаги в государстве и пост премьер-министра. И вместе мы сможем реализовать ту повестку дня, о которой мы говорили.

Мы же ясно сказали, что готовы поддержать – за исключением закона Магницкого, который не имеет никакого отношения к Республике Молдова! – демарш блока ACUM и его законодательные инициативы. Более того, эти проекты мы уже пытались провести в парламенте предыдущего созыва.

Разделение властей

– Оборона, общественный порядок и внешняя политика – эти области по Конституции входят в компетенцию главы государства. Мы никогда не скрывали, что хотим вернуть президенту те полномочия, которые существовали на 1 октября 2016 года. Именно г-н Додон, который возглавлял Партию социалистов, был ограничен в своих полномочиях, и мы хотим восстановить президентский институт и его компетенции. Мы выступаем за правовое государство, за разделение властей, и это все – в принципе, а не ради одного г-на Додона. Через год состоятся президентские выборы, разумеется, мы будем поддерживать г-на Додона, но и у блока ACUM будет свой кандидат, почему нет? Эти полномочия должны принадлежать президентскому институту, и это абсолютно нормально.

Нам придется искать консенсус

– Мы отлично понимаем, что нам придется искать консенсус. И в качестве консенсуса мы предложили политический баланс – баланс в области внешней политики, чтобы сохранить отношения и проекты с Евросоюзом, но, вместе с тем, мы хотим предложить и новую модель. Мы, социалисты, готовы наладить хорошие отношения с Востоком, привлечь инвестиции, энергоресурсы по выгодной цене, вернуть рынки сбыта. Блок ACUM в лице премьер-министра обеспечит преемственность отношений с Европейским союзом – и сообща мы попытаемся обеспечить максимально выгодный для Молдовы баланс, будем развивать отношения и с Евросоюзом, и с Востоком – со странами СНГ.

Что конкретно надо сделать?

– Мы не хотим дискутировать до бесконечности, решать сегодня одно, завтра другое… Мы обязаны заранее определиться, какие решения предстоит принять, что конкретно надо сделать. Самая большая проблема в том, что блок ACUM не понимает одной простейшей истины: мы можем утвердить любой закон, какой только захотим, но эти законы выполнять правительству, государственному институту. И для претворения в жизнь намеченной повестки понадобятся и время, и серьезные усилия. Не надо быть наивными и считать, что для освобождения захваченного государства, для деолигархизации Республики Молдова достаточно принять в парламенте пару законов!.. Необходимы серьезные усилия, необходимо взаимодействие всех госструктур. Ну, а мы, парламентское большинство из 61 депутата, обеспечим политическую составляющую этой повестки.

У социалистов есть амбициозные планы

– У нас, социалистов, есть определенные и довольно амбициозные планы – и не только на год вперед. Так что не в наших интересах вести какие-то игры, участвовать в политических шоу… Мы хотим продемонстрировать, что у нас есть все возможности реализовать повестку, о которой мы говорим. А если блок ACUM только и ищет повод, чтобы оправдать свою непреклонность и нежелание вступать в коалицию с социалистами, то они рискуют навлечь на себя недовольство и критику избирателей. Потому что коалиции между Партией социалистов и демократами не будет. Исходя из этого, следующим шагом станут досрочные выборы – и если блок ACUM именно в них и видит решение, то избиратели непременно их накажут!.. Стоит ли игра свеч?

В парламенте должно быть стабильное большинство

– Этот запрос (обращение трех независимых депутатов в Конституционный суд с просьбой разъяснить, есть ли возможность изменить избирательную систему – ред.) не может изменить положения дел в избирательной сфере, так как существует конкретная процедура, прописанная и в законе, и в международных нормах. Первое: изменения системы выборов может утвердить только парламент большинством голосов. Второе: для пересмотра избирательной системы необходимо положительное заключение правительства. Третье: соответствующий проект должен пройти экспертизу Венецианской комиссии. Это узаконенная процедура, учитывающая международные правила.

Следовательно, запрос в КС никак не может изменить реальность. Для того, чтобы внести изменения в Кодекс о выборах, в парламенте должно быть стабильное большинство, необходимо положительное заключение со стороны правительства и соответствующих структур. И без парламентского большинства подобная задача просто неосуществима.

Если в ходе переговоров этот пункт (пересмотр Кодекса о выборах и возврат к пропорциональной системе – ред.) будет включен в дорожную карту – с согласия обеих сторон – то почему нет? И если от этого будет зависеть формирование большинства с блоком ACUM, то мы, скорее всего, примем такой вариант. Но все зависит от того, сформируем ли мы это парламентское большинство.

Сейчас у нас уникальный шанс

– О признаках захваченного государства, о политическом контроле над юстицией мы начали говорить еще тогда, когда ЛДПМ состояла в правящем альянсе и входила в правительство, когда либерал-демократы участвовали в ряде проектов, связанных, например, с секретными распоряжениями правительства по передаче аэропорта в концессию… А мы тогда устраивали протестные акции у здания правительства!.. Мы первыми начали продвигать подобные проекты в парламенте. В 2014-м, 2015-м, в 2016-м гг. мы выступили с рядом заявлений по поводу захваченного государства. Но тогда нас поддержали лишь 34 депутата, не хватило голосов, большинства у нас не было. Сейчас у нас уникальный шанс – создать большинство, которое не только примет эти законы, но и претворит их в жизнь.

То есть, что подразумевает освобождение захваченного государства? Процесс захвата начался в парламенте, когда было создано парламентское большинство без учета воли граждан – в результате массовой миграции депутатов, в результате политической коррупции и других малоприятных явлений. Поэтому сейчас первый шаг для освобождения государства – формирование парламентского большинства. Мы – за полноправное функциональное правительство, не миноритарное. Тогда удастся вызволить правительство из плена. Далее, парламент и правительство делегируют своих представителей в Высшую судебную палату и другие правоохранительные органы – важнейшие органы! На это потребуется какое-то время, это законная процедура, которую необходимо соблюдать. Если будет политическая воля и стабильное парламентское большинство, то в разумные сроки это может быть достигнуто.

Никаких указаний со стороны России не было!

– Поездка в Москву вписывается в рамки межпарламентской деятельности, поскольку нас связывают соглашения о партнерстве на уровне рабочей группы парламента Республики Молдова и Госдумы Российской Федерации, а также межпартийные соглашения с «Единой Россией» и «Справедливой Россией». Визит был запланирован два месяца назад, и, разумеется, это предполагает определенную протокольную работу. Программа визита была довольно серьезной, но политическую ситуацию мы не обсуждали и никаких указаний не получали. Дискуссии были, мы обрисовали российским коллегам сложившуюся после выборов ситуацию, проинформировали о том, что Республиканский совет ПСРМ принял решение идти на переговоры с блоком ACUM, и что если блок отвергнет наши предложения по созданию парламентского большинства, то мы, естественно, начнем готовиться к досрочным выборам.

Могу сказать со всей ответственностью, что никаких попыток навязать нам позицию по тому или иному вопросу не было. Не было никаких указаний от депутатов Госдумы насчет того, что социалисты должны сделать то-то или то-то. Они приняли к сведению нашу информацию, и единственная более или менее настоятельная рекомендация, которая прозвучала в рамках нашего визита, последовала от председателя партии «Справедливая Россия» г-на Миронова. Который посоветовал сделать все возможное для недопущения досрочных парламентских выборов. Других рекомендаций или тем более указаний со стороны руководства Российской Федерации просто не было!

Созывать заседание парламента бессмысленно

– Oтвечая на ваш вопрос (когда Эдуард Смирнов должен объявить о возобновлении работы высшего законодательного органа – ред.), я должен сообщить, что, в соответствии с национальным законодательством и регламентом парламента, есть следующая процедура: после формирования парламентских фракций объявляется парламентское большинство. Г-н Смирнов тогда спросил депутатов, есть ли желающие объявить парламентское большинство? Большинства не оказалось, после чего г-н Смирнов вполне законно прервал заседание.

В отсутствии большинства парламенту обсуждать нечего и созывать заседание бессмысленно. Почему? Потому что после провозглашения парламентского большинства избирается спикер и его заместители, Постоянное бюро парламента, постоянные комиссии – и парламент становится функциональным. Если же большинства нет, то избрать спикера, утвердить Постоянное бюро и комиссии невозможно – и продолжается тупиковая ситуация.

Это норма, это не прихоть Молдовы, а история парламентаризма. Не имеет смысла созывать парламент, если большинство не сформировано и не избрано руководство законодательного органа. Ради чего? Ради каких-то заявлений? Но заявления и декларации тоже не предусмотрены регламентом парламента. Для них есть специальная процедура. Внести какие-то законопроекты на обсуждение, тем более рассматривать их, – мы не можем. Потому что нет председателя парламента, который должен поставить их на голосование, констатировать большинство и подписать эти документы. Нет Постоянного бюро, которое устанавливает проект повестки дня. И нет постоянных парламентских комиссий, которые рассматривают законопроекты по существу и дают свои заключения. Поэтому следующим шагом является провозглашение парламентского большинства и избрание руководства парламента.

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