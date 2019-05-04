Прошло 33 года со дня страшной катастрофы

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный, активисты ПСРМ и Молодой Гвардии на прошедшей неделе почтили память героев, погибших в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Лидер социалистов также провела встречу с главой Делегации Европейского союза в Молдове Петером Михалко. Во время встречи стороны обсудили вопросы отношений между Европейским союзом и Республикой Молдова, а также политическую ситуацию, которая сложилась в Молдове после парламентских выборов 24 февраля.

ЕС продолжит сотрудничество с Молдовой

Петер Михалко поздравил Зинаиду Гречаный с результатами, полученными Партией социалистов на парламентских выборах в Молдове 24 февраля.

Зинаида Гречаный отметила, что Партия социалистов, получившая наибольшее количество мандатов парламента РМ, выступает с инициативой формирования стабильного парламентского большинства и функционального правительства.

По словам председателя ПСРМ, необходимость формирования стабильных структур власти на профессиональной основе продиктована острой потребностью нашей страны в восстановлении финансового и экономического сотрудничества с внешними партнерами Республики Молдова. Глава Делегации ЕС в Молдове подчеркнул, что Европейский союз остается важным партнером Республики Молдова и продолжит сотрудничество с новым дееспособным правительством, которое будет создано в нашей стране.

Вечная память героям

26 апреля в Молдове отмечали Международный день памяти чернобыльской катастрофы. Депутаты, муниципальные советники, активисты Партии социалистов РМ и Молодой Гвардии почтили память героев, погибших в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный пожелала здоровья и долгих лет жизни всем ныне живущим участникам ликвидации последствий этой страшной трагедии. «Сегодня исполняется 33 года со дня страшной катастрофы, унесшей человеческие жизни и негативно повлиявшей на нашу среду обитания.

Разрушительные последствия аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, затронули судьбы нескольких поколений людей во многих странах, в том числе в Молдове. Представители всех советских республик откликнулись на призыв о помощи и приняли участие в ликвидации последствий чернобыльской аварии. Это были, прежде всего, специалисты – врачи, пожарные, – которые добровольно отправились в опасную зону бедствия. 600 тысяч человек, в том числе из нашей республики, принимали участие в тушении пожаров и расчистке, получив при этом высокие дозы радиации. Низкий поклон всем участникам ликвидации чернобыльской аварии.

Вечная память героям, отдавшим свою жизнь для того, чтобы остановить катастрофу», – написала Зинаида Гречаный на своей странице в социальной сети.

Социалисты провели акцию «Чистый четверг»

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный приняла участие в акции «Чистый четверг», организованной в канун пасхальных праздников Партией социалистов по всей стране, в том числе в Кишиневе. Депутаты парламента, муниципальные советники, активисты Партии социалистов и Молодой Гвардии собирали мусор, сухие ветви в парке «Iubesc Moldova», который несколько лет назад был благоустроен социалистами на пустыре по ул. Вадул-луй-Водская. Были покрашены скамейки, отреставрирована детская площадка.

Акции по уборке и благоустройству территории прошли 25 апреля также во всех секторах столицы. «Социалисты традиционно, каждый год, проводят перед Пасхой акцию «Чистый четверг» во всех населенных пунктах страны. И в этом году мы вышли на улицы, в парки для того, чтобы привести в порядок свои города и села. Нам, нашим детям и внукам жить в нашей стране, мы должны заботиться и очищать ее от мусора и всего плохого», – заявила Гречаный.

Помощь малоимущим семьям и пенсионерам

На прошедшей неделе Зинаида Гречаный посетила жителей Липкан Бричанского района, нуждающихся в помощи прежде всего.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы все люди могли почувствовать заботу, чтобы светлый праздник Пасхи принес им мир, душевный покой и радость», – сказала после встречи с жителями Зинаида Гречаный.

Отметим, что на протяжении всей прошедшей недели депутаты, советники и активисты Партии социалистов по всей стране навещали пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, семьи с низким доходом, для того чтобы поздравить их с пасхальными праздниками и оказать необходимую помощь. Социалисты распределили 20 тысяч праздничных пакетов малоимущим семьям и пенсионерам.

Наталья КИРКЭ.