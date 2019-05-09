ПСРМ организует грандиозный марш и праздничный концерт, посвященный Дню Победы

Этот День Победы для нас – особый. Мы празднуем 75-летие освобождения нашей страны от фашизма. 9 мая в 09.30 от Арки Победы стартует марш «Бессмертный полк». Тысячи людей пройдут с портретами своих героев к Мемориалу воинской славы «Вечность».

Под патронатом президента Молдовы Игоря Додона в 19.00, на Площади Великого Национального собрания пройдет грандиозный праздничный концерт «Славе – не меркнуть, традициям – жить!».

Гостей праздничных мероприятий ждут выступления самых известных молдавских артистов и коллективов: Нелли Чобану, Оли Тиры, Натальи Гордиенко, DoReDoS и SunStroke Project, а также звезды российской эстрады певицы Валерии.

После концерта состоится грандиозный салют!

А на прошедшей неделе в рамках Национальной кампании «Георгиевская ленточка» в честь празднования Дня Победы молодёжное крыло Партии социалистов Республики Молдова «Молодая Гвардия» дала старт массовому распространению георгиевских ленточек.

«Георгиевская лента – это символ памяти, отваги, чести, самоотверженности всех героев. «Молодая Гвардия» на протяжении 7 лет организовывает эту акцию. В такой трудный период для нашей страны мы как патриоты Молдовы должны донести до каждого подлинную историю своей родины», – говорят участники акции.

Ольга Виеру