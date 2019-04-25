Городские чиновники решили дать бой тротурным реализаторам молочки

Столичные власти намерены запретить продажу мясной и молочной продукции со специализированного транспорта. Об этом шла речь в понедельник на еженедельном совещании глав муниципальных служб.

По словам временно исполняющего обязанности мэра Кишинева Руслана Кодряну, передвижные торговые точки паркуют на тротуарах, газонах, вдоль улиц, где они мешают горожанам свободно передвигаться. Мало того, зачастую реализуемая продукция не проходит контроль качества. «Приезжает полиция, а такой торговец отъезжает, допустим, на двести метров. Представители правоохранительных органов или претуры бросаются за ним, а он делает два круга и паркуется в другом месте», – констатировал Кодряну.

По его словам, передвижные точки в большинстве своем замечены в двух секторах столицы: на Рышкановке и Буюканах. «Я буду требовать отмены этих разрешений (на торговлю, ред.), независимо от того, кто их выдавал – преторы или вице-преторы. Я также запросил содействия полиции в данном вопросе», – уточнил Кодряну. Заместитель претора сектора Буюканы Вадим Брынзанюк рассказал присутствующим на совещании, что в минувшем году его подчиненными выдано три разрешения на торговлю мясом и четыре – молоком. В ближайшее время все разрешительные документы будут отозваны, заверил и.о. мэра вице-претор.

Евгений Гольша