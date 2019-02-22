«Наша власть гуманна и справедлива»

Любовь к президенту Владимиру Путину выражается в разных формах. Мы выбрали самых одиозных поклонников президента и пообщались с некоторыми лично. Хотя многое указывает на связь некоторых фанатов ВВП с госструктурами, они зачастую скорее дискредитируют власть, доводя патриотизм до абсурда. А порой и сами в итоге разочаровываются в прежнем кумире. Среди наших собеседников — активисты печально известного движения SERB и основатель «Отрядов Путина».

Музыкальная любовь: «Не спит он ночью порой, страной управляя»

Просторы Интернета бороздит клип на песню «Президент», которую исполняет дуэт «Открытый космос». Участники дуэта, супруги Сергей и Татьяна Назаренко-Матвеевы, посвятили песню Владимиру Путину. Помимо героя песни в кадрах периодически появляется патриарх Кирилл.



Песню подхватили ученики московской школы №760, спевшие ее дружным хором. Их перформанс предваряет яркое вступительное слово ученика 11-го класса, вероятно, круглого отличника. Он поздравляет главу страны с днем рождения.

Дуэт поет: «Страна — его дом родной, Народ — семья большая, Не спит он ночью порой, Страною управляя».

Авторство слов и музыки песен «Открытого космоса» принадлежит перу москвички Татьяны Назаренко-Матвеевой, которая в свободное от творчества время работает в системе повышения квалификации педагогов. Татьяна — доцент. Аранжировка и монтаж песен — дело рук Сергея Назаренко-Матвеева, по профессии артиста.

По словам Татьяны, слова и музыка песен рождаются у нее одновременно. Основная аудитория «Открытого космоса» — интернет-пользователи. Песня «Президент» написана еще весной 2015 года, однако всплеск интереса к ней пришелся на прошлогодние выборы главы государства. Всего за неполные 4 года клип просмотрело в YouTube около полумиллиона зрителей, песня завоевала более 6 тысяч лайков и около тысячи отзывов.

Лайки оставляют люди разных национальностей, из разных городов, хвалят, пишут, что это «гениально», говорит Татьяна. Ругательных отзывов она не помнит. В пропрезидентских организациях члены дуэта не состоят, творчество для них самоценно.

В жанре песен о Владимире Путине «Открытый космос» не одинок. Достаточно вспомнить, какой взрыв в виртуальном поле произвела в прошлом году депутат Государственной думы от «Единой России» Анна Кувычко, записавшая клип «Дядя Вова, мы с тобой!» с учениками волгоградской кадетской школы. Дети пели о готовности идти в последний бой с «главным командиром».

Шансонье из Тюмени Жанна Прохорихина записала песню и клип под названием «За Путина». Она поет: «Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в стране война! А что это за люди, что ругают Вову Путина? Это кто не знает ни хрена!» Хит-парад песен про Владимира Путина периодически пополняется. Агентство «Росбалт» даже собрало коллекцию из 10 лучших песен про президента России. Среди лауреатов — Мария Распутина, песня, которую она исполняет, называется «Когда мы вместе», в ней есть слова: «Россия молится за вас, И вы молитесь за Россию».

Грязная любовь: «Есть спонсоры, но мы не на зарплате»

В новостях периодически всплывают нехорошие истории, связанные с активистами движения SERB, — это и вандализм на местах памяти Бориса Немцова, и разгром неугодных вставок…



Изначальное название организации — «Юго-восточный радикальный блок» (South East Radical Block), она изначально действовала на Украине на территории Днепропетровска, Запорожья и Кривого Рога. СЕРБовцы там якобы боролись с неонацистами. На деле, по отзывам очевидцев, собирали деньги на поддержку «русского мира» и имитировали деятельность, между делом компрометируя своих единомышленников.

С конца лета 2014 года активисты SERB и их лидер Игорь Бекетов (псевдоним Гоша Тарасевич) бежали с Украины, опасаясь уголовного преследования со стороны СБУ. Кстати, по основной своей профессии Бекетов — актер. Он снимается в массовках сериалов и очень гордится этим занятием. С зимы 2014–2015 годов движение стало активно действовать в России, организовывая систематические нападения и провокации против оппозиции и представителей гражданского общества. Именно тогда в него вступили и двое бывших «нашистов» (членов другого, уже сошедшего с дистанции прокремлевского движения), братья Андрей и Михаил Князевы.

Андрей и Михаил, по их словам, к госорганам отношения не имеют и в СЕРБ пришли «по велению души» и «потому что боготворят Путина». Мы побеседовали с ними об «активизме».

— Как вы попали в прокремлевское движение?

Андрей: — Мы познакомились с комиссаром движения «Наши» Алексеем Осипенко в 2011 году, мы тогда еще учились в вузах. Я на экономиста, а брат — на менеджера. Вся эта оппозиционная движуха казалась настолько гнилой и лживой, что мы решили как-то поучаствовать в ее дискредитации. Самое мерзкое, что они порочили честь президента. Мы создавали группы в соцсетях, где доносили до людей правду, ходили на акции. Потом, слава богу, их всех хорошенько отмутузили омоновцы на Болотной.

Михаил (перебивая брата): — Они сами омоновцев отмутузили сначала.

Андрей: — Ну да, в общем, начались процессы, многих посадили, другие просто подзаткнулись слегка. И вроде как «нашисты» свое дело сделали. Но не тут-то было, эти сволочи начали беситься из-за Крыма, из-за того, что наша российская держава снова стала великой. И мы узнали про СЕРБ, пообщались с его членами и стали тоже учувствовать в их акциях.

— Какое вам дело до оппозиции, почему бы не поработать волонтерами, попробовать себя в муниципальной политике?

Михаил: — Политика — это довольно грязное дело, а волонтерами могут работать и хлипкие мальчики и девочки (показывает накачанный бицепс). Мы же выходим на акции, где могут и драки начаться, и столкновения, рискуем каждый раз своим здоровьем.

Андрей: — Если бы не семьи, мы бы на Донбасс, может, поехали.

— А чем вам так нравится Путин? Дело в образе или его конкретных поступках? Вот он недавно МРОТ на 117 рублей увеличил, одобряете?

Михаил: — Путин один противостоит всему западному миру, его безнравственности, жестокости. Вы видели, как разгоняют в Париже демонстрации? У нас и подавно такого нет, наша власть гуманная и справедливая.

Просто Путин не может контролировать все, поэтому в правительство пролезли либералы, которые все портят, в сфере экономики их особенно много. Вы даже представить не можете, чего Путину стоили эти 117 рублей. А что смешного, это, между прочим, несколько буханок хлеба!

В Москве тут все зажрались, а для регионов это очень неплохая прибавка. В том и дело. Путин мыслит в масштабах всей страны, а не ориентируется только на богатенький креативный класс.

— Вот вы и ваши соратники прибегали на «Марш матерей», цеплялись к людям, провоцировали драки. Даже если вы против ребят из «Нового Величия», то при чем тут их близкие, они не могут требовать справедливого суда?

Андрей: — Да они от стыда за своих детей должны бояться на улицу выйти, а не шастать по центру с плакатами. Может быть, именно приход СЕРБа на акцию им на что-то откроет глаза. Сначала их дети на Навального смотрели, потом решили революцию устраивать. Кто в этом виноват? Родители не в последнюю очередь.

— У вас есть дети? Если вы их застанете за просмотром ролика Навального?

Михаил: — Вырву провод из компьютера, заберу мобильник и не буду платить за учебу, пусть в армию идет. У меня сын.

Андрей: — Аналогично. А дочку под домашний арест. А если не поймет, из дома выгоню. Но с моими детьми такого не случится.

— Вы, например, с «коллегами» пикетировали суд, где проходил процесс по «болотному делу». И делали это в костюме овощей. У меня только один вопрос: зачем?

Михаил: — А почему бы и нет. Вот мы выставки мочой обливаем, все нос воротят, что это очень грубо. Но иногда есть место и таким шуточным акциям.

— Вам хоть платят за это все?

Оба, перебивая друг друга: — Это либералам Госдеп платит, а мы Родину не продаем, потому что у нас не деньги интересуют, а идея. У движения есть спонсоры, они и активистам помогают иногда, и на орграсходы дают. Но это не значит, что мы «на зарплате».

— Какие спонсоры — депутаты, олигархи?

Андрей: — И те и другие. Но они не афишируют свои имена, им это ни к чему, люди просто тихо делают добрые дела. Так что конкретно никого называть не будем.

— Если вы не делаете ничего плохого, то почему имена спонсоров не можете назвать? Даже на храмах именные таблички вешают…

— Я же не храм… — отвечает Андрей. Михаил просто злобно сверлит меня взглядом, оба встают из-за столика в сетевом кафе и собираются уходить. Кажется, наш разговор себя исчерпал.

Опасная любовь: «Недовольные в Администрации Президента»

«Отряды Путина» состоят в основном из женщин солидного возраста, прославившихся публичным сожжением чучела Дональда Трампа, требованиями закрыть Telegram и неоднократными набегами на штабы Алексея Навального. Впрочем, лидер движения Марат Динаев подчеркивает, что крупных силовых столкновений с политическими оппонентами у его сторонников не было, и вообще, люди они, мол, сугубо мирные.

21 ноября в штаб-квартиру этих якобы мирных людей ворвались двое в масках. Как сказал сам Динаев, нападавшие всадили ему в ноги четыре пули из травматического пистолета, на прощание они заявили: «Прекратите заниматься тем, чем вы занимаетесь».

Факт нападения подтверждает оппозиционный активист Александр Савельев, прибывший в штаб «Отрядов Путина», чтобы проверить информацию об инциденте: «Весь офис был в крови. Гильзы собрали, по всей видимости, сотрудники полиции».

Когда приехала полиция, пострадавшие были тоже «все в крови», говорит Динаев. В этом экзотическом виде они давали показания. Пострадавших госпитализировали. Однако уголовное дело о нападении на штаб до сих пор не открыто, «хотя все сроки вышли».

Лидер «Отрядов Путина» замечает, что в этот же день в Краснодаре был арестован рэпер Хаски, за которого позже заступился сам Путин, «а за своих товарищей — нет».

«Судя по всему, нами недовольны в Администрации Президента, — говорит Динаев. — Не все, но у нас есть догадки — это среднее звено на уровне руководителей направлений, которое докладывает наверх».

«В уходящем году победил наш кандидат (на президентских выборах. — Авт.), но сами мы в полуразгромленном состоянии», — констатирует активист. Однако на президента Динаев не в обиде: «Он же не просил меня лично ему помогать…»

«Импульсом к созданию организации, безусловно, стала симпатия к Владимиру Путину. С этого началось. Сейчас мы дрейфуем в сторону просто контрреволюционеров, без прежнего «фанатства» Путина. Но начиналось все именно с него», — говорит Динаев.

Анастасия РОДИОНОВА.