Остановилось сердце певца и артиста — лейтенанта из фильма «Небесные ласточки»

14 февраля в одной из московских больниц на 69-м году жизни от сердечной недостаточности умер эстрадный певец, народный артист России Сергей Захаров. Не стало красавчика лейтенанта Фернана Шамплатрэ из фильма «Небесные ласточки», исполнителя хита «Три белых коня», импозантного мистера Икс из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка».

Ему, как никому другому, шел как белый, так и черный фрак. Красивее мужчины в 80-х годах на советской эстраде не было! Его пластинки выходили огромными тиражами. На его концерты невозможно было достать лишний билет. У него было много поклонниц. И столько же завистников. Он познал как триумф, так и полное забвение. Своими руками на Карельском перешейке построил дом.

О секс-символе советской эстрады, уникальном бархатном баритоне и актере нам рассказали его друзья и соратники.

Друзья сейчас горько говорят: «Родился Сережа 1 мая, в праздник, и ушел 14 февраля, в День всех влюбленных. Таким и был по жизни — ярким, сентиментальным, неунывающим человеком».

Сергей Георгиевич прожил непростую жизнь. В юности мог стать известным футболистом. Данные имел великолепные. Его приглашали играть за юношескую сборную Украины. Но из-за травмы о спорте пришлось забыть.

В армии он был ротным запевалой. Когда учился на втором курсе Гнесинки, его взял под свое крыло Леонид Утесов. Сергей Захаров стал солистом его эстрадного оркестра. А вскоре баловень судьбы завоевал несколько призов на престижных международных песенных конкурсах.

Пик популярности Сергея Захарова пришелся на 80-е годы.

Он запомнился зрителям как автор-исполнитель хита «Три белых коня». Друзья признаются, что после смерти певца строчки из песни «и уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль…» им видятся уже в ином свете. Они говорят: «Сергей с таким воодушевлением всегда пел эту песню. И ушел из жизни как раз зимой, в последний зимний месяц…»

На счету Сергея Захарова была одна-единственная роль в кино, но какая! В 1976 году режиссер Леонид Квинихидзе пригласил его на роль импозантного лейтенанта в свой музыкальный, динамичный фильм «Небесные ласточки». О черноусом, кудрявом шатене вздыхали миллионы поклонниц со всей страны.

— Это был интеллигентнейший, порядочный человек, — говорит о своем партнере по фильму Ия Нинидзе, которая исполнила в картине роль Денизы де Флориньи. — Я только узнала о смерти Сергея. Мне сейчас невыносимо грустно и очень больно. Мы потеряли добрейшего, искреннего человека. Столько человек перенес и выстоял! Я всю жизнь преклонялась перед его талантом.

В 1977 году в жизни Сергея Захарова случился перелом. Он ввязался в массовую драку. За отказ выдать контрамарки они с друзьями избили пожилого администратора. Полгода певец провел в следственном изоляторе «Кресты». Многие считали этот процесс показательным. Власти на примере Сергея Захарова, мол, решили бороться со «звездной болезнью». Получив год колонии-поселения, он отправился отбывать срок в Сланцевский район Ленинградской области. Работал на стройке, освоил специальность каменщика-бетонщика 3-го разряда.

После освобождения путь на эстраду ему был заказан. Забвение длилось 10 лет. Все эти годы певец перебивался случайными заработками, выступал в провинциальных залах.

На большую сцену вернулся только после перестройки. В 1999 году мог вообще умереть. После одного из выступлений от переутомления у Сергея Захарова наступила клиническая смерть. Врачи чудом его откачали.

В тот же период в пригороде Санкт-Петербурга он начал строить загородный дом. Своими руками поставил на участке сауну, обустроил пруды. Увлекся цветоводством. Из всех гастрольных поездок привозил луковицы цветов. Мог часами рассказывать о новых сортах лилий и георгинов. Сам себя считал человеком самодостаточным, не суетливым, с «норным инстинктом». Ему хорошо было жить за городом в отдалении от людей. Но всегда охотно принимал гостей. Гордился, что смог создать собственную «страну», которую называл «Захарией».

У Сергея Георгиевича было много увлечений по жизни. А вот чему он никогда не изменял, так это музыке. До конца своих дней продолжал давать концерты, выпускал компакт-диски. И остался верен одной-единственной женщине, Алле, своей жене, на которой женился еще в 17 лет, когда жил на Байконуре, в Казахстане.

Светлана САМОДЕЛОВА.