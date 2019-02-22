Друзя и Бера выбросили на улицу

Итак, последние новости нашего «Городка», очередной серии мыльной оперы под названием «Как поссорился Александр Абрамович с Ильей Леонидовичем». Первый канал и производители «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?» приняли решение об отстранении на неопределенный срок редактора Ильи Бера и знатока Александра Друзя от участия в передачах. Золотое, точно выверенное решение: а не пора ли, господа, со своими заморочками, подсиживанием друг друга, жадностью к баблу вам выйти вон! Вон из профессии, вон с телевидения, гуляйте, Васи. А там, на улице, хоть морды бейте, хоть целуйтесь взасос, хоть плачьте друг у друга на плече — при чем тут ТВ?! Их удалили, как раковую опухоль. Наверное, чтобы ожил весь организм?

А теперь — внимание на экран! Вопрос задает телезритель из Москвы Александр Мельман. Итак: ребята, когда все это кончится? Вы уже надоели! Да, сложный вопрос. Минута на размышление. У вас есть досрочный ответ? Анатолий Вассерман, пожалуйста.

— Всей игровой тусовке известно, что несколько десятилетий назад в парочке американских передач по интеллектуальным играм были похожие моменты. Причем речь шла не о попытках распилить призовой бюджет, а о том, чтобы зажечь новые звезды. То есть хотели, чтобы какие-то игроки отвечали очень ярко, и с этой целью им сливали часть вопросов. Но все довольно быстро всплыло. Любой актер скажет, что очень трудно сыграть неведение. Трудно, например, убедительно изобразить на сцене поиск какого-то предмета, когда вы знаете, куда именно реквизитор заложил его.

— И все-таки что вы думаете о нынешнем конфликте между Бером и Друзем?

— Так вот, исходя из этого американского опыта, все организаторы интеллектуальных игр во всем мире, в том числе и в России, панически боятся подобных утечек. Причем боятся режиссеры и сами игроки, потому что им очень не хочется, чтобы передача закрылась. Я не могу себе представить, чтобы хоть Друзь, хоть Бер полезли нарушать правила, особенно когда на кону стоит сумма хотя и большая, но не такая, чтобы человеку, связанному с телевидением, работающему там (а Друзь тоже работает на ТВ, только на питерском), стоило так рисковать своей репутацией. Все, что я могу предположить, — это то, что произошло недоразумение. Мне кажется, что и Друзь, и Бер неверно поняли друг друга в какой-то беседе, при этом каждый заподозрил другого в намерении сыграть нечестно. И оба пытались вывести друг друга на чистую воду.

— Простите, но если бы вам в программе «Своя игра» поступило такое предложение и был бы подобный звонок, что бы вы делали? Разве не послали бы звонившего на три буквы?

— Я бы, конечно же, отказался, потому что я по характеру совершенно не склонен к авантюрам, тогда как, скажем, тот же Друзь неоднократно участвовал в разных авантюрных затеях.

— Например?

— Если мне склероз не изменяет, он участвовал в передаче «Последний герой». А я туда не пошел, хотя мне предлагали.

— Это же авантюра хорошая, со знаком плюс!

— Тем не менее это достаточная авантюра, чтобы меня туда не тянуло.

…Ах, Александр Абрамович, милый, так что же вы нам ничего не сказали (почти по Шевчуку)! Они, участники этой дикой истории, теперь молчат. Да, стыдно, когда видно. Лучше б не знать. Но, как пел когда-то опальный певец Андрей Макаревич: «Крутится волчок»… И его уже не остановишь.

Александр МЕЛЬМАН.