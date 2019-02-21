Над молдавским избирателем будет проведен очень интересный эксперимент

Одно из прошлогодних нововведений правящей коалиции – увеличение «пропускной способности» для зарубежных избирательных участков с трех до пяти тысяч голосующих. ЦИК объяснил это тем, что якобы на предыдущих выборах бюллетеней не хватало. Весьма спорное решение.

Займемся элементарной математикой на уровне четвертого класса средней школы. Активное голосование на участках идет около 10 часов, или 600 минут. За этот отрезок времени 5000 сограждан должны получить по четыре бюллетеня, проштамповать их и отправить в урну. Получается, что один избиратель должен все эти операции проделать за 600: 5000=0,12 минуты, то есть 7,2 секунды. А вы успеете проголосовать за 7,2 секунды? Ведь сейчас не один бюллетень, а четыре. По факту человек должен войти, показать свой документ, данные которого переписывают и заносят в компьютер, подойти к члену комиссии который ищет или записывает вашу фамилию, расписаться получить два бюллетеня, затем в другом списке еще раз расписаться и взять еще два. Затем зайти в кабинку, определиться, где поставить штамп четыре раза, подойти к урнам, опустить бюллетени и покинуть помещение. Все эти манипуляции компенсируют, возможно, число членов комиссии, но в итоге расчетное время увеличится с искомых 7 сек. очень несущественно. Когда будете голосовать, засеките время с момента входа до момента выхода с участка.

При хорошей организации с утра должны стоять очереди из пяти тысяч человек длиной более двух километров. Необходимо учесть еще, что за 600 минут 5000 голосующих должны войти в одни двери и выйти из них, что практически нереально. На такое представление надо бы пригласить побольше международных наблюдателей и съемочные группы из CNN и BBC – шоу того стоит.

Николай Бельский