Партия социалистов намерена добиться отмены решения парламента о праздновании 9 мая Дня Европы

Об этом на пресс-конференции 14 февраля заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. По его словам, социалисты неоднократно обращали внимание на попытки властей пересмотреть историю, ввести другие учебники в школьный курс.

«То, что делают действующие власти с историей, опасно. Это не нормально, чтобы каждая власть интерпретировала историю так, как хочет», – сказал Влад Батрынча.

Он напомнил о решении властей праздновать 9 мая День Европы. «Но 9 мая – это День Победы, день, когда и народ Молдовы празднует День Победы над фашизмом. Молдова вместе с другими странами участвовала в войне, в которой погибли миллионы людей», – сказал Влад Батрынча.

Депутат ПСРМ Эдуард Смирнов сообщил, что в этом году мы будем отмечать 75-летие Ясско-Кишиневской операции, которая считается самой блестящей военной операцией времен Великой Отечественной войны, мы будем отмечать 75 лет со дня освобождения Кишинева от фашистских захватчиков. 9 мая мы будем отмечать День Победы.

Великая Отечественная война затронула практически каждый дом, каждого жителя республики, отметил Эдуард Смирнов. Он напомнил, что в этой войне участвовало 400 тыс. уроженцев Молдавии, 22 из них получили звание Героя Советского Союза, около 85 тыс. награждены боевыми наградами.

«Мы в постоянном долгу перед героическим поколением победителей», – подчеркнул социалист.

Оплачено из электорального фонда политической партии PSRM на основании счета № 2 от 29 января 2019 г. Дог. № 01/01 от 29.01.2019 г.

Наталья Киркэ