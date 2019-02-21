Президент провел прямую линию в социальной сети

Непосредственное общение с гражданами в социальной сети «Одноклассники» стало для главы государства доброй традицией. Во вторник состоялась очередная прямая линия, которую смотрели в интернет-трансляции сотни тысяч человек. Игорь Додон отвечал на вопросы, касающиеся самых разных сфер жизни.

О миграционной амнистии и договоренностях с Путиным

– Все договоренности, которых мы достигли с президентом России, выполняются. Это касается и первого этапа миграционной амнистии, и экспорта молдавских товаров в Россию, и транзита через Украину, и первой партии КамАЗов, которые уже поступили в Молдову. Это касается и второго этапа амнистии, и после 25 февраля все, кто решил воспользоваться ею, смогут без проблем вернуться в Российскую Федерацию. Тысячи людей уже решили воспользоваться амнистией. Хочу напомнить: чтобы воспользоваться этой процедурой, нужно до 23-го февраля вернуться в Молдову. Те, кто имеет запрет и находится дома, тоже смогут воспользоваться амнистией сразу после 25-го февраля. Призываю граждан не слушать провокаторов и не реагировать на фейки относительно миграционной амнистии. Подобными рассказами власти пытаются напугать людей, чтобы те не воспользовались амнистией и не приехали домой, потому что они проголосуют против действующего руководства страны. Думаю, люди все понимают и не поддадутся. Более того: я веду переговоры с РФ о том, чтобы аннулировать большее количество запретов, но об этом мы будем говорить после 25-го февраля, когда будут известны результаты выборов.

О возможном обострении обстановки

– Накануне выборов власть может пойти на крайние меры. В этом случае у нас другого варианта, чем выйти и дать отпор, не будет! Призываю всех быть внимательными и в течение последующих двух-трех дней быть готовыми к любому сценарию! Не исключаю, что вас всех призову в Кишинев. И поставим точку перед выборами или сразу на выборах!

О попытках заставить приднестровцев голосовать за нынешнюю власть

– Мне сообщают о десятках подобных случаев на территории Приднестровья. Я знаю точно, что большинство жителей Приднестровья против нынешней власти, нынешней партии, которая контролирует правительство и парламент. Как они могут агитировать голосовать за тех, кто жестко антироссийски настроен, утверждает, что надо вступать в НАТО, высылает российских журналистов? Я уверен, что работники предприятий, вне зависимости от того, что им скажут, проголосуют правильно для того, чтобы мы развивали диалог. Вы знаете мои нормальные отношения с руководством Приднестровья, поэтому я искренне надеюсь, что все эти случаи – просто дезинформация, но мы очень внимательно за всем следим.

О ситуации вокруг Посольства Молдовы в Москве

– Происходящее в последнее время вокруг посольства Молдовы в России напрямую связано с парламентскими выборами. Это еще один пример антироссийских выпадов. Он не соответствует национальным интересам, а является попыткой вновь начать геополитическую игру. Это политическое шоу. Якобы нашли нарушения при сдаче в аренду помещений на территории посольства. Площади в аренду сдаются там достаточно давно, а любой контракт об аренде получает одобрение со стороны Министерства иностранных дел и европейской интеграции, а не посла.

О пенсионной реформе

– Повышение пенсионного возраста считаю большой ошибкой. Многие до него просто не доживают. Перед прежним парламентом я выдвинул несколько законодательных инициатив: об аннулировании повышения пенсионного возраста и возвращении к прежним нормам, индексации пенсий два раза в год и некоторые другие. Я буду перед следующим парламентом настаивать, чтобы эти инициативы были приняты. На каждой встрече с гражданами люди поднимают этот вопрос. Они недовольны, тем более что последнее объявленное властями увеличение пенсий привело к их уменьшению, потому что отменили доплаты. Проблему нужно решать, надеюсь, после выборов это произойдет.

О «достижениях» властей

– Я не видел на своих многочисленных встречах людей, которые сказали бы, что все хорошо – дороги, зарплаты, пенсии. Все очень недовольны. А попытка правящего большинства надавить, запугать население (а есть информация, что государственные структуры, в том числе силовые, такое распоряжение получили) даст обратный эффект. Для меня как для президента самое важное, чтобы выборы прошли в законном поле. Призываю всех – примаров, силовиков и других: не надо бояться! После выборов будет другая власть, и, если вы профессионалы, никто не потеряет работу. И никто не заставит вас вступать ни в какую партию. Думаю, люди это понимают и проголосуют так, как посчитают нужным.

Вероника Понятовская