Глава государства совершил рабочий визит в Германию

Президент Республики Молдова Игорь Додон совершил 15-17 февраля рабочий визит в Мюнхен для участия в Международной конференции по безопасности, где традиционно обсуждаются вопросы европейской и евроатлантической безопасности.

В мероприятии участвовали более 100 глав государств и правительств, министры иностранных дел и обороны со всего мира. В рамках форума глава государства провел ряд двусторонних встреч с высокопоставленными представителями разных стран.

«Большой пакет для Молдовы»

В минувшую субботу на полях Международной конференции по безопасности в Мюнхене Игорь Додон провел неформальные консультации в рамках круглого стола, посвященного ситуации в Республике Молдова.

Глава государства подтвердил позицию, которая заключается в том, что шанс на развитие Республики Молдова будет использован лишь при условии соблюдения сбалансированной внешней политики, сохранения и укрепления принципа постоянного нейтралитета, то есть при реализации концепции «и…, и…», а не «или…, или…» в отношении Молдовы.

Президент Молдовы изложил присутствующим основные идеи документа под названием «Большой пакет для Молдовы» и подтвердил намерение продолжать усилия по реализации тех позиций, которые изложены в этом документе.

Демократически, открыто и транспарентно

В ходе рабочего визита в Мюнхен Игорь Додон провел встречу с европейским комиссаром по вопросам политики добрососедства и расширения Йоханнесом Ханом.

В ходе беседы стороны затронули вопросы расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, а также поддержания эффективного диалога Республики Молдова и ее партнеров в Евросоюзе.

Глава государства поблагодарил собеседника за финансовую и иную помощь со стороны ЕС нашей стране в реализации многих проектов, особенно в образовательной, социальной и культурной сферах.

Кроме того, официальные лица обсудили текущую ситуацию в РМ, в том числе парламентские выборы. Игорь Додон в очередной раз подчеркнул, что они должны пройти с соблюдением международных стандартов и в строгом соответствии с законодательством РМ: демократически, открыто и транспарентно. Таким образом президент ясно дал понять, что будущее Республики Молдова, перспективы ее развития напрямую зависят от результата этих выборов.

Игорь Додон также отметил, что отношения с Европейским союзом должны развиваться в интересах страны и граждан Республики Молдова. В то же время глава государства проинформировал господина Хана о сути стратегической задачи Администрации президента РМ: проведение сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом и строгое соблюдение конституционного статуса постоянного нейтралитета, напомнив, что эту позицию разделяет большинство населения РМ и внешние партнеры. «Молдове не следует дружить с одними против других, а отношения с ЕС не должны выстраиваться во вред хорошим экономическим связям с Российской Федерацией», – подчеркнул президент страны.

За укрепление стабильности и безопасности

На полях Международной конференции по безопасности в Мюнхене президент Молдовы провел встречу с президентом Республики Сербия Александром Вучичем.

В ходе беседы официальные лица выступили за полноценную реализацию потенциала экономического сотрудничества между нашими странами и увеличение товарообмена, в том числе через поощрение кооперации между Торгово-промышленными палатами Молдовы и Сербии. Глава нашего государства также призвал сербского коллегу к укреплению сотрудничества на уровне региональных и международных организаций, поскольку это будет способствовать укреплению стабильности и безопасности как в регионе, так и в Европе в целом.

Игорь Додон и Александр Вучич высказали единую позицию о проведении политики «совместимости» по отношению к Молдове и Сербии со стороны международных партнёров как с Востока, так и с Запада. В этом контексте Игорь Додон ознакомил президента Сербии с теми национальными приоритетами, которые он в качестве президента Молдовы продвигает в рамках проведения сбалансированной внешней политики на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета Республики Молдова. В завершение встречи главы государств обменялись приглашениями по взаимным визитам.

Диалог продолжается

Во время проведения в столице Баварии Международной конференции по безопасности Игорь Додон провел рабочую встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Официальные лица обсудили весь комплекс двусторонних отношений и отметили, что, несмотря на сложности, связанные с выборной кампанией в Республике Молдова, диалог РМ и РФ стабильно развивается в рамках стратегического партнерства.

Глава государства подчеркнул в беседе с российским министром, что заявления правительства и Министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ следует рассматривать сквозь призму избирательной кампании, и по ее завершении ситуация изменится в лучшую сторону.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по перспективам продвижения основных позиций, отраженных в «Большом пакете для Молдовы». «В первую очередь, это выстраивание сбалансированной внешней политики, а также укрепление и развитие международно-признанного статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова», – подчеркнул президент Игорь Додон.

Продвижение необходимых реформ

Среди многочисленных встреч президента Игоря Додона в Мюнхене была и встреча с Эльмаром Броком, депутатом Европейского парламента от Германии. Стороны обменялись мнениями об отношениях между Молдовой и ЕС, а также обсудили положение во внутренней и внешней политике нашей страны.

В ходе беседы Игорь Додон поблагодарил депутата Европейского парламента за возможность проведения прямого и открытого диалога. Глава государства отметил, что Европейский союз – естественный стратегический партнер Молдовы. Президент также подчеркнул, что реализация Соглашения об Ассоциации РМ-ЕС – это возможность для продвижения необходимых внутренних реформ.

В то же время Игорь Додон выступил за подлинную реализацию соответствующих реформ во благо граждан Молдовы, а не для бодрых отчетов перед Брюсселем. Президент страны заявил, что после парламентских выборов реализация достигнутых с ЕС договоренностей продолжится. Обсуждая другие темы, глава государства пояснил собеседнику детали президентской стратегии по продвижению сбалансированной внешней политики, которая предусматривает поддержание и развитие прагматичных и взаимовыгодных отношений как с восточными, так и с западными партнерами при соблюдении статуса постоянного нейтралитета Молдовы. Кроме того, Игорь Додон отметил, что для Молдовы очень важно использование опыта нейтральных европейских стран в области обеспечения европейской и региональной безопасности. Таким образом глава государства призвал Европейский союз поддержать усилия по укреплению статуса постоянного международно признанного нейтралитета Республики Молдова.

Шанс привлечь стратегических инвесторов

На международной конференции по безопасности президент Игорь Додон встретился с председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом. Стороны обсудили основные тенденции в мировой экономике. В ходе диалога глава государства выразил надежду, что после 24 февраля в Молдове будет стабильность, и тогда у нас появятся серьезные шансы привлечь стратегических инвесторов с мировым именем во многие сектора национальной экономики страны.

Куда ушли деньги?

На исходе прошедшей недели продолжились рабочие поездки президента Республики Молдова по стране. Встреча Игоря Додона с жителями районов Штефан-Водэ и Каушаны проходила в городском Доме культуры, где глава государства пообщался с более чем 700 гражданами в зале, который не смог вместить всех желающих. Президенту задали много вопросов социального и экономического характера. Отметим, что, как и было обещано ранее главой государства, отныне все эти встречи транслируются в интернете в режиме онлайн. На прошедшем мероприятии в рамках Года семьи Игорь Додон поздравил пять супружеских пар долгожителей и четыре многодетные семьи. Глава государства пожелал им всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

Отвечая на вопросы участников встречи в Штефан-Водэ о судьбе молдавских летчиков, находившихся в плену в Афганистане, глава государства сказал: «3,5 года эти ребята сидели в подвале. Я хочу увидеть, что все это время делали СИБ, прокуратура, Министерство иностранных дел. Пусть расскажут». Глава государства также отметил, что собирается созвать по этому поводу заседание Высшего совета безопасности.

«Пусть придут и расскажут, что сделали. Потому что есть информация, что правительство выделило на это огромные деньги из бюджета секретным решением в 2017 году. Посмотрим, куда ушли эти деньги. Есть информация, что несколько десятков миллионов леев ушли в Катар или в Дубай. Мы должны разобраться с этим», – добавил он. Стоит напомнить, что в начале прошедшей недели стало известно, что двое молдавских летчиков, находившихся в плену в Афганистане, были освобождены благодаря главе государства и руководству РФ. Однако вместо благодарности правительство и подконтрольные ему структуры начали рьяно критиковать президента.

Чтить память погибших

В минувшую пятницу, 15 февраля, президент Республики Молдова поздравил молдавских воинов-интернационалистов с 30-летней годовщиной вывода советских войск из Афганистана.

С тех пор, как советские войска были выведены из Афганистана, прошло 30 лет. Ежегодно в этот февральский день в Молдове чтут память солдат, погибших в Афганской войне. В этой войне приняли участие более 12 тысяч молдавских солдат, из которых около 700 были ранены, а 301 погиб.

«В ходе почти десятилетней войны (1979-1989) погибло 15 тысяч советских военнослужащих, в том числе 301 житель Молдовы. Считаю, что наши воины проявили невероятное мужество, стойкость и героизм. Мы чтим память погибших и отдаем дань уважения живым, которые сегодня являются образцом патриотизма», – заявил президент РМ. Напомним, что несколько дней назад Игорь Додон вручил группе ветеранов Памятный крест «Участник боевых действий в Афганистане (1979-1989).

Елена Литовцева