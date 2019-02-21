В минувший понедельник было запущено строительство газопровода Унгены-Кишинев. Предполагается, что работы будут завершены к концу 2020 года.

В минувший понедельник было запущено строительство газопровода Унгены-Кишинев. Предполагается, что работы будут завершены к концу 2020 года.

Румынская строительная компания Aci Kluj возводит возле Аграрного университета комплекс, в который войдут административное здание, лаборатория, диспетчерская и складские помещения. Премьер-министр Павел Филип по случаю начала работ заявил: «Сегодня мы, по сути, делаем второй шаг к энергетической безопасности и независимости. После многих лет, когда цена на газ использовалась в качестве устрашения теми, кто поставлял в Молдову газ, мы приближаемся к тому дню, когда это больше не повторится. Наша страна сможет принимать решения на благо граждан без какого-либо риска. И это потому, что у нас есть второй альтернативный источник».

Специалисты при этом отмечают: пока найден подрядчик только для строительства административных зданий, кто будет прокладывать сам газопровод, пока еще неизвестно. В 2014-м году был построен трубопровод Яссы-Унгены. Румынская компания OMV Petrom два года поставляла в Молдову газ. Но в 2017 году прокачка была прекращена по причине того, что предложенная «Газпромом» цена оказалась на четверть дешевле, чем от OMV Petrom. Но это не мешает соседям с оптимизмом смотреть в будущее. Прибывшая в Кишинев вице-премьер Анна Бирчалл сделала следующее заявление: «Румыния была, есть и останется самым приверженным сторонником Молдовы. Посредством таких стратегических проектов мы стремимся осуществить необратимое присоединение Молдовы к европейскому пространству, и мы хотим внести свой вклад в обеспечение лучшего уровня жизни для каждого гражданина Молдовы».

Александр Боц