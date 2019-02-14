Люди открыто говорят о том, что их волнует, и предъявляют претензии власти

Все кандидаты в депутаты ПСРМ активно встречаются с гражданами страны. Представителям этой партии есть что сказать и предложить избирателям. В минувшие выходные серию таких встреч в Окницком, Бричанском и Единецком районах провела председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный.

Встречи с жителями села Трибисауцы Бричанского района и сел Корестоуцы и Ходороуцы Окницкого района прошли в субботу.

«Со многими из тех, кто пришел на встречи, я знакома, учитывая, что я значительную часть своей жизни провела в Бричанском районе, выросла там и не первый раз бываю в этих населенных пунктах. Поэтому мы нередко говорим с людьми прямо на улице, и они ведут себя очень искренне и откровенно. Рассказала им о своей предвыборной программе кандидата в депутаты парламента по одномандатному округу №1. Объяснила, у Партии социалистов есть не только комплексная программа развития страны и каждого населенного пункта в отдельности, но и команда профессионалов, которая способна реализовать эту программу. Также рассказала о том, что фракция ПСРМ в парламенте уже разработала и подготовила к принятию большой пакет социально-экономических инициатив, призванных улучшить жизнь граждан», – написала Зинаида Гречаный на своей странице в социальной сети.

В тот же день лидер социалистов встретилась с жителями села Братушаны и города Купчинь Единецкого района.

«Люди очень искренни и открыты. Обсудили с ними проблемы, с которыми сталкиваются сегодня жители не только Единецкого района, но и всей нашей страны, и решения, которые предлагает Партия социалистов», – написала Зинаида Гречаный на своей странице в социальной сети.

А встречи председателя Партии социалистов РМ с жителями сел Старые Каракушаны, Табаны, Новые Каракашаны Бричанского района проходили в сельских домах культуры и прямо на улице, где можно в неформальной обстановке обсудить все вопросы.

«Люди открыто говорят о том, что их волнует, а претензий к власти накопилось немало. Как ни странно это может показаться для многих «экспертов» в столице, но люди в глубинке хорошо разбираются во всех событиях, которые вызывают горячие споры в Кишиневе. Они возмущены тем, что до сих пор не сидят в тюрьме воры, укравшие миллиард, а их зарплаты и пенсии обкрадывают, чтобы вернуть бюджету деньги.

Мы также добьёмся полного открытия российского рынка для сельхозпроизводителей Бричанского и Окницкого районов, что позволит сельчанам обеспечивать свои семьи и будет способствовать развитию районов. Мы добьёмся снижения цены на газ для потребителей, завершим подключение всех населённых пунктов Бричанского и Окницкого районов к газовой сети. Мы не позволим закрыть ни одну школу и детский сад на территории округа.

Партия социалистов всегда рядом с людьми, вместе мы добьемся перемен к лучшему!» – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Наталья Киркэ