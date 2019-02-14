Игорь Додон провел встречу с членами Миссии БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу парламентских выборов в РМ

Текущая рабочая неделя президента Республики Молдова началась с нескольких важных заявлений. Во-первых, Игорь Додон ответил критикам по поводу спасения заложников в Афганистане. Во-вторых, глава государства четко дал понять, что втянуть его в предвыборную полемику и тем самым дискредитировать институт президента в Молдове никому не удастся. Кроме того, президент провел рабочую встречу с членами Миссии БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу парламентских выборов в Молдове.

Проявим мудрость, сдержанность и хладнокровие

Возглавлял делегацию Миссии представитель Венгрии Матьяш Эёрши. Стороны обсудили текущую политическую ситуацию в Молдове. Затронули вопросы сотрудничества с миссией БДИПЧ по наблюдению за выборами.

«Выразили единую точку зрения относительно того, что выборы должны пройти с соблюдением общепринятых международных стандартов: демократично, открыто, с уважением политических конкурентов друг к другу», – отметил Игорь Додон.

Глава молдавского государства выразил озабоченность в связи с появляющейся различного рода информацией или заявлениями в СМИ, которые не способствуют сохранению спокойной предвыборной ситуации, а направлены на внесение элементов напряжённости и страха в общество.

«В частности, считаю, что легитимность выборов могут подорвать два фактора: возможное отстранение от выборной кампании одного из ведущих электоральных конкурентов и планируемое решение ЦИК о переносе избирательных участков для жителей приднестровского региона на 40 км вглубь территории РМ, контролируемой конституционными властями», – отметил президент.

Игорь Додон подчеркнул, что не является участником предвыборной гонки, воздерживается от высказываний в пользу того или иного политического конкурента.

«Призываю всех участников проявлять мудрость, сдержанность, хладнокровие в период предвыборной гонки, а также помнить, что после выборов все политические конкуренты должны объединиться для определения приоритетов дальнейшего развития нашей страны», – подытожил президент. В завершении встречи Игорь Додон выразил признательность всем работающим в Молдове международным наблюдателям за их объективные оценки избирательного процесса в стране.

Отложим политическую борьбу и спекуляции

Игорь Додон сказал, что считает своим долгом заботу о согражданах и будет помогать любому попавшему в беду жителю нашей страны. Об этом президент написал на своей странице в соцсети, в очередной раз подчеркнув, что в скором времени находившиеся в заложниках у афганских талибов граждане Молдовы вернутся домой.

«Это большая радость для нас как для страны, поскольку нам удалось освободить наших сыновей. Порой даже большим державам не удается сделать такое сложное дело. У меня на столе давно лежала папка с этим делом, и я торопился, как мог, чтобы вызволить наших сограждан. Как президент страны я посчитал своим долгом и первостепенной задачей способствовать положительному и скорейшему решению этой критически важной проблемы. Я очень хотел, чтобы их освобождение состоялось еще в 2018 году, чтобы два наших пилота встретили Новый год дома, на Родине, в кругу родных. Не получилось – ситуация была крайне сложной. В конце концов, имеет значение именно то, что они освобождены из талибского плена, и их жизни находятся вне опасности. Они уже вышли на связь с родными и счастливы от того, что всё это осталось в прошлом», – написал президент. В этой связи Игорь Додон обратился к некоторым электоральным конкурентам, которые остались недовольны новостью об освобождении заложников.

«А что делали вы целых три года для их спасения, чтобы сейчас критиковать за то, что они не были освобождены на несколько месяцев, недель или дней раньше? Давайте вместе со всеми порадуемся освобождению наших граждан. Недостойно так сожалеть о том, что их вызволили именно сейчас, а не после выборов. Речь о жизни и судьбе наших людей, и иногда бывает нужно отложить политическую борьбу и спекуляции в сторону, ибо кроме политического состязания, должны быть и мораль, и человечность, как бы трудно ни было найти это в молдавской политике», – подытожил президент.

Не допустим дискредитации института президента

Электоральные конкуренты накануне парламентских выборов прилагают немалые усилия для того, чтобы втянуть президента в предвыборную полемику и тем самым дискредитировать институт президента в Молдове. «Этого не случится!» – пообещал глава государства на брифинге 11 февраля.

«Президент не участвует в предвыборной кампании, не выступает с предвыборной агитацией и не привлекает ни персоналий, ни политические партии к электоральным дискуссиям. Я понимаю, что “у кого-то нервы не выдерживают”, но хочу выступить с очень ясным месседжем – пейте чай…», – не без иронии заявил глава государства Игорь Додон.

Наталья Киркэ