В Молдове спойлерство приобретает уродливые формы

На предстоящих парламентских выборах у двух политформирований в избирательных бюллетенях будут очень схожие символы – красная звезда. Это партии социалистов и регионов.

Зеркально повторяется ситуация 2014 года. Тогда появилось две ПКРМ, одна Владимира Воронина, а вторая Партия коммунистов реформаторов Молдовы Руслана Попы. Никому ранее не известный спойлер на одном названии заработал 4,92% голосов и чуть было не попал в парламент. Партию регионов возглавляет проживающий в Москве некий Александр Калинин.

Видимо, в надежде привлечь к своей персоне внимание, сей новоявленный политик сходу выдал прессе сенсационную новость: дескать, в самолете, в котором возвращался президент из Москвы, в Кишинев привезли… 20 миллионов долларов от «Газпрома», которые якобы социалисты потратят на предвыборную кампанию. Калинин объявил, что потребует от ЦИКа снятия ПСРМ с предвыборной гонки.

Что может быть глупее? Председатель Партии регионов, которую создавал пророссийски настроенный бывший башкан Гагаузии Фурмузал, обвиняет эту самую Россию в том, что она финансирует другую партию, которая выступает за вступление Молдовы в Евразийский экономический союз! До такой глубины абсурда не доходили даже наши унионисты в борьбе за симпатии Бухареста.

Хотя в этом случае все не так просто. Поменять накануне парламентских выборов партийный символ, зарегистрировать его в ЦИКе, получить доступ к СМИ национального покрытия смог бы далеко не всякий молдавский политик-тяжеловес. Как такое оказалось по силам «гастролеру» из Москвы, остается только догадываться. Третий год журналистов, политиков, экспертов, прилетающих в Кишинев, периодически возвращают обратно в первопрестольную. Андриан Канду недавно хвастался американцам, что это именно демократы не пускают в страну российских «так называемых журналистов». А тут к выборам допускают человека, проживающего в столице России, и в этом ни СИБ, ни пограничная полиция не увидели «руку Москвы»! Такое расстройство зрения можно объяснить лишь тем, что в Молдове кому-то выгодно создать искусственное препятствие силам, отстаивающим восточный вектор развития. Четыре года назад власти такую конструкцию соорудили в виде коммунистов-реформаторов. Нынче история повторяется.

Александр Боц