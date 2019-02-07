Множество статистических исследований, опросов отводят Молдове первые места среди европейских стран по бедности

Местные политические спекулянты тут же подхватывают эти унизительные статистические данные, разукрашивают и тиражируют их в газетах, громко озвучивают на митингах, по радио и телевидению.

Нам же, обычным гражданам, несущим бремя социальных бедствий, ничего не остается, как смиренно признавать результаты этих якобы научных исследований, хотя мы знаем, что в истории нашего народа были времена пострашней, а многие из нас помнят, как наши отцы и деды подвергались жестоким испытаниям голодом, насильственной ссылкой, тюрьмой…

Бедность – вообще понятие довольно относительное, как, впрочем, и счастье. Не следует забывать мудрое евангельское толкование данной темы: Святое Писание противопоставляет бедности как таковой бедность души человеческой, справедливо указывая, что духовность и вера возвышают человека над убогой повседневностью. Ибо не хлебом единым будет жить человек, как сказал Спаситель, цитируемый евангелистом Лукой …

Тут послышался мне ехидный голос низкопоклонника перед Западом: дескать, какие же такие великие открытия или изобретения внесли вы в мировую цивилизацию? Да, не мы, молдаване, открыли Америку, не мы изобрели кибернетику, порох и тротил, не мы запустили космические ракеты. Но ежели лет двести тому назад со струн молдавского лэутара впервые взлетел знаменитый «Жаворонок» – виртуозная мелодия, очаровавшая миллионы душ на разных меридианах и широтах, и если в наши дни нежно-весенняя музыка Евгения Доги, родившаяся на днестровском берегу, облетала шар земной, пленяя города и страны, тогда у нас тоже есть право сидеть за одним общеевропейским столом рядом с другими народами, какими бы великими они ни были. И потому еще заслужили мы это право, что наш предок – неизвестный карпатский чабан неизвестно какого века сумел уложить и передать всего в семидесяти стихотворных строках баллады «Миорица» драматическую судьбу и незлобивый характер нашего народа, создав одно из самых волнующих творений мирового фольклора.

Почетное место на братском пиру народов отводит нам также оперная певица Мария Биешу, носящая звание лучшей Чио-Чио-Сан мира, а также ее предшественница, можно даже сказать, старшая сестра – Мария Чиботари. Еще до войны бедной золушкой покинув родной Кишинев, она звоевала Европу, включая Италию, уникальным оперным голосом и актерским обаянием.

Столь же талантливо представляет Молдову писатель Ион Друцэ, чья лирическая проза, пропитанная ароматом родных полей, шагнула далеко за пределы этого маленького волшебного края, поведав миру, что там живут просветленные люди, которые несут человечеству бремя своей доброты…

Углубимся немного в историю и извлечем из летописных фолиантов средневековья, чтобы показать всей Западной Европе, образ нашего непревзойденного господаря Штефана Великого, который своим мечом и щитом оберегал ее от османского нашествия, выиграв у турок сорок сражений и построив сорок церквей. И поставим с ним рядом Дмитрия Кантемира, выдающегося ученого и просветителя 17-18 столетий в мантии молдавского князя, научный авторитет которого еще при жизни был признан в России, Турции, Германии и на Балканах.

Не менее яркой и весомой вырисовывается из тумана веков фигура молдаванина Петра Мовилэ (в украинской транскрипции – Петро Могила) – крупнейшего православного просветителя и книгопечатника позднего средневековья (1597-1647), служившего также митрополитом Молдовы, затем Киева, Галиции и всея Руси. Его труды и личность до сих пор не утратили своей популярности и влияния в православном мире.

В общем, нам кажется не совсем справедливым слыть самым бедным народом Европы при наличии таких духовных сокровищ, такой богатой истории и таких выдающихся личностей. Кстати, именно благодаря духовной культуре (музыке и танцу, родному языку, религии, фольклору, традициям) и, конечно же, просвещенным государственным мужам, мы выжили и сохранили себя как народ на протяжении многих бурных столетий, хотя не были ни многочисленными, ни слишком воинственными…

Как жаль, что на свете не существует прибора либо методики, которые измеряли бы уровень духовности разных народов и стран! Если бы таковые существовали, Молдова и молдаване не считались бы сегодня бедняками Европы.

Борис Мариан