Социалисты обвинили местные власти в ухудшении ситуации с дорогами и общественным транспортом

Фракция Партии социалистов РМ в Муниципальном совете Кишинева намерена потребовать проведения аудита работ по ремонту дорог в муниципии и в стране, а также привлечения к ответственности виновных в плохом качестве дорог.

Муниципальный советник фракции ПСРМ Александр Одинцов сказал на брифинге 4 февраля, что с наступлением зимы на дорогах появляются огромные ямы, которые представляют опасность для автомобилистов.

«У примэрии нет системного подхода к решению этой проблемы, нет долгосрочного плана, несвоевременно расчищается снег и лед на дорогах», – сказал советник.

По словам Александра Одинцова, в 2017 году из муниципального бюджета на ремонт дорог было выделено 525 млн леев, в 2018 году – 325 млн леев, в 2019 году – 420 млн леев, однако исполнительной власти якобы все равно не хватает денег.

Советник потребовал от управления транспорта представить отчет о пломбировании и ремонте дорог. «Либо надо заменить тех, кто не может работать, либо надо начать нормально работать», – с возмущением говорил Александр Одинцов.

Местный советник ПСРМ из Дурлешт Владимир Рошка утверждает, что на ремонт 1 км дороги шириной 7 м предусмотрено 72,4 тыс. долларов. Для пломбирования 1 кв. м дорог в муниципии предусмотрено 400 леев, или около 23 долларов.

«Мы не знаем, какая компания и как выиграла тендеры по ремонту дорог, но видим то, что они называют «дорогами». Это попахивает криминалом», – заявил Владимир Рошка.

Муниципальный советник ПСРМ Динарий Кожокару вновь говорил о проблемах с общественным транспортом в Кишиневе.

«В муниципии был запущен новый 35-й троллейбусный маршрут до города Дурлешты. Это стало возможным в результате многочисленных встреч, которые мы провели с жителями улицы Яловень в Кишиневе, а также просьб и жалоб граждан», – сказал Динарий Кожокару.

«Без совместной работы у нас ничего не получится. При нынешнем финансировании мы могли бы каждые 7 дней выпускать новые троллейбусы на маршрут», – считает Кожокару. Он также рассказал о решении проблем на улицах Николай Костин, Друмул виилор, Тестемициану.

Советник отметил, что жители обращались с требованием увеличения числа автобусов 9-го маршрута, а также запуска троллейбусов на аккумуляторах по улице Тестемициану.

Социалист возмутился тем, что для ремонта дорог привлекаются компании из-за рубежа, в то время как в Кишиневе производят асфальт и есть свои работники, которые могут проводить ремонт дорог. Он считает, что в этой ситуации просматриваются частные интересы.

«Надо виновных привлекать к ответственности. Нельзя столько обворовывать людей. Мы проведем аудит по каждому району и населенному пункту, где проводился ремонт дорог», – подчеркнул Кожокару.