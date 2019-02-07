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Газета "Кишиневские новости"

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Зинаида Гречаный: «Вместе мы добьемся изменений к лучшему!»

Зинаида Гречаный: «Вместе мы добьемся изменений к лучшему!»
07 февраля
13:05 2019
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Партия социалистов намерена решить проблемы, накопившиеся за годы правления евроунионистов

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный встретилась 3 февраля с жителями сел Михайляны, Трестияны, Коликауцы и Берлинцы Бричанского района.

«Поговорили о той сложной ситуации, в которой оказалась сегодня наша страна и мы – ее граждане.

За 10 лет правления евроунионисты закрыли сотни школ, больниц, детских садов, разрушили предприятия, за бесценок приватизировали и распродали государственное имущество. В результате, жители нашей страны теряют рабочие места и, оказавшись в безвыходном положении, уезжают за границу. Эти проблемы непосредственно затронули и жителей сел Бричанского округа.

Рассказала на встречах об избирательной Платформе Партии социалистов для Бричанского округа, о том как Партия социалистов намерена решить проблемы, накопившиеся, как снежный ком, за годы правления евроунионистов. Вместе пришли к общему заключению: мы должны остановить разрушителей и не позволить им окончательно уничтожить нашу страну и наш народ.

Вместе мы добьемся изменений к лучшему!» – написала Зинаида Гречаный на своей страничке в социальной сети.

 

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