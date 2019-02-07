Игорь Додон встретился с жителями двух районов и принял участие в форуме в Гагаузии

Глава государства неоднократно заявлял, что прямое общение с гражданами страны имеет для него особое значение, и в ближайшее время президент планирует посетить все районы Молдовы.

Прошедшие выходные Игорь Додон провел в конструктивной беседе с жителями Окницкого и Сорокского районов, а также принял участие в форуме «Гагаузия-2019: развитие через единство».

Укреплять государственность страны

Окницкий Дом культуры был переполнен. Желающих пообщаться с первым лицом страны оказалось очень много. Жители района Окница задали множество вопросов, касающихся сегодняшней ситуации в стране, и жаловались на проблемы, с которыми сталкиваются ежедневно. Среди основных проблем были названы нехватка рабочих мест и недоступность медицинских услуг, недостаток квалифицированных специалистов и отсутствие рынка сбыта для молдавской продукции. Игорь Додон не оставил без ответа ни одного вопроса и пообещал, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия для открытия свободного доступа нашей продукции на рынок России, сделает все возможное для привлечения иностранных инвестиций, что позволит создавать новые рабочие места.

«Люди хотят изменить ситуацию в стране, чтобы общество больше не было разделено по разным критериям, чтобы государственность страны и национальная идентичность укрепились, а семьи могли строить красивое будущее на Родине», – уточнил глава государства.

Президент рассказал собравшимся жителям района о программах в рамках Года семьи, и получил одобрение своих инициатив. Игорь Додон приехал в район не с пустыми руками. В связи с объявленным Годом семьи глава государства поздравил три супружеские пары, живущие в браке более 50 лет, и три многодетные семьи. От Благотворительного фонда первой леди «Din Suflet» каждая семья получила подарки и конверты с деньгами.

Лучших условий труда и достойных зарплат

Именно такие пожелания высказали жители Сорокского района, пришедшие в минувшее воскресенье на встречу с президентом страны, который был приятно удивлен большому количеству собравшихся. По словам Игоря Додона, это означает, что людям важна связь с властью, которой они напрямую смогут высказать свое мнение и рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются. Жители района поделились с главой государства своей обеспокоенностью создавшейся в стране ситуацией. «Они хотят лучших условий труда и достойных зарплат на Родине, чтобы не пришлось бросать свои семьи и отправляться на чужбину», – подчеркнул Игорь Додон.

Собравшиеся выразили благодарность президенту за миграционную амнистию, которой уже воспользовались десятки тысяч жителей страны. Некоторые из них присутствовали в зале, где проходила встреча. Глава государства пообещал собравшимся, что и дальше будет защищать интересы сограждан, помогать им улучшать условия жизни и труда. Президент также вручил денежные и другие подарки семи супружеским парам, подающим пример многолетней семейной жизни молодежи, и одной многодетной семье в честь объявленного в Молдове Года семьи.

Развитие через единство

Еще одно важное для Молдовы событие прошло в прошедшие выходные в Комрате. Игорь Додон, по приглашению башкана Гагаузии Ирины Влах, принял участие в V общественно-политическом форуме «Гагаузия-2019: развитие через единство».

Президент страны приветствовал участников форума в Комрате и рассказал об итогах поездки в Москву. Он также отметил, что Гагаузия активно поддерживает курс администрации президента на восстановление отношений с Россией как стратегическим партнером и другими странами на постсоветском пространстве. Напомнил глава государства, что именно по его инициативе был подписан Меморандум о сотрудничестве с ЕврАзЭС, что дало возможность Молдове получить статус наблюдателя при этой международной экономической организации. Кроме того, президент коснулся вкратце Молдо-российского форума регионов, который состоится в марте в Комрате, и сообщил: «Идея проведения данного мероприятия получила большую поддержку со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко».

Пожелав успехов участникам действующего форума, глава государства сообщил, что всегда поддерживал любые инициативы, направленные на развитие автономии и на сотрудничество с Россией. Будет это делать и впредь.

Наталья Киркэ