ПСРМ дала старт предвыборной кампании по всей стране

Партия социалистов начала предвыборную кампанию 25 января во всех избирательных округах. Председатель Партии социалистов РМ, кандидат в депутаты ПСРМ по одномандатному округу N1 Зинаида Гречаный приняла участие в митинге в Бричанах.

Положить конец хаосу и беспределу

Зинаида Гречаный отметила, что Партия социалистов идет на выборы, чтобы победить и положить конец хаосу и беспределу так называемых «проевропейских» властей и начать преобразования в интересах наших граждан и нашей страны.

В Кишиневе кампания началась с митинга у Арки Победы в центре столицы. Секретарь по идеологии Партии социалистов РМ Ион Чебан представил на митинге кандидатов по кишиневским одномандатным округам от Партии социалистов.

Ион Чебан подчеркнул, что наступает самое важное, самое ответственное время. Более 15 тысячи агитаторов по всей стране – в Кишиневе, в Бричанах, Рышканах, Вулканештах, Чадыр-Лунге, Комрате и многих других населенных пунктах – выйдут на встречи с избирателями, чтобы 24 февраля всем вместе положить конец беспределу, который творится в нашей стране последние несколько лет под знаком так называемой «евроинтеграции».

Инициативы в интересах людей

«Только “евроинтеграцией” нельзя назвать всю эту бедность, хаос и разруху», – подчеркнул Ион Чебан. Он отметил, что в Кишиневе нужно менять все кардинально. Ключ к изменениям – в парламенте: начиная от точечной застройки, тарифов и заканчивая градостроительным планом.

«На месте не всегда эти регламенты работают, так как нет ответственности исполнителей. Нам нужно полноценное представительство в парламенте, чтобы реализовать программу президента, все наши инициативы в интересах людей. Поэтому мы говорим, что логично в этом случае голосовать за ПСРМ», – сказал социалист.

Ион Чебан представил кандидатов в депутаты от ПСРМ по кишиневским одномандатным округам: Влада Батрынчу, Александра Одинцова, Олега Липского, Василе Болю, Петру Бурдужу, Динария Кожокару, Раду Мудряка, Адриана Лебединского, Григоре Новака, Светлану Попа, Владимира Рошку.

Наболевшие проблемы

Председатель Партии социалистов РМ провела 25 января, в день запуска предвыборной кампании, первую встречу со своими избирателями, которая состоялась в родном селе Зинаиды Гречаный – Котюжаны Бричанского района.

«Люди очень тепло меня встретили, так как они хорошо меня знают. Мы не раз встречались и обсуждали наболевшие проблемы. Я считаю, что можно сколько угодно провозглашать разные программы, но если ты не знаешь людей в лицо, если ты не знаешь, чем они живут и о чем думают, если ты не готов обойти каждый дом и понять каждого – тебе нечего делать в политике, а тем более во власти.

Рассказала на встрече об избирательной платформе Партии социалистов. Сообщила о том, что ПСРМ завершила сбор наказов избирателей по всем округам, в том числе по Бричанскому району. Предложения бричанских и окницких избирателей были включены в мою программу кандидата в депутаты по одномандатному округу N1.

Уверена, мы победим, – для того чтобы реализовать нашу программу в интересах наших граждан», – написала Зинаида Гречаный в социальных сетях.

Ольга Виеру