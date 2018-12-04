Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись выборы в парламент страны, Партия социалистов одержала бы на них первое место, заручившись поддержкой 45,5% граждан от числа определившихся.

Таковы данные опроса “Барометр общественного мнения”, которые были представлены 4 декабря в столице. Примечательно, что рейтинг социалистов вырос за полгода на 5,5%. Так, в апреле опрос БОМ показывал, что за социалистов готовы голосовать 40% граждан. В парламент, согласно исследованию, также проходят: Демократическая партия с 15%, партия “Действие и солидарность” с 14,6% и платформа “Достоинство и правда” с 9,9%. Стоит также отметить, что Партия социалистов возглавила рейтинг партий, которым граждане страны доверяют больше всего, набрав 30% прямого доверия граждан. ПСРМ существенно обошла по этому показателю своих ближайших конкурентов, которые набрали гораздо меньше голосов респондентов.

Опрос “Барометр общественного мнения” проводился в ноябре 2018 года. В нем приняли участие 1115 респондентов. Погрешность составляет +/- 3%. Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.