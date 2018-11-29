Известный фитотерапевт знает, как сохранить молодость и здоровье на долгие годы без всякой химии

Людям немолодым наверняка знаком стандартный врачебный вердикт: «А что вы хотите — возраст!» Так они «успокаивают» пожилых (поживших) людей, отвечая на вопрос о причинах их недугов. Видимо, эскулапы надеются, что этим все сказано: дожил до седин — прими это как данность, не жалуйся, а потихоньку доживай отмеренное тебе природой (генетикой) годы. И, как шутят в народе, укрывайся белой простыней и медленно ползи на кладбище. Но что на самом деле происходит с организмом человека с годами? Почему так быстро пролетают (улетают!) наши годы? Мало кто способен смириться со стремительно наступающим средним возрастом, а затем и пенсионным. Душа-то, как в таких случаях любят говорить, еще долго остается молодой.

«Мы стали выше ростом, живем дольше, но и болеем больше»

Возраст обмануть трудно. С годами организм человека, все его мышцы, сосуды, костная, нервная и другие системы не молодеют. Более того, они методично стареют. Приходят, как бы помягче сказать, в нерабочее состояние. Но это вовсе не значит, что надо опустить руки и плыть по течению. Тем более что сейчас и практическая медицина, и наука — на стороне homo sapiens.

Совсем не случайно за последние 100 лет люди стали жить дольше на 40 лет. И ростом мы стали выше: начиная с 1800 года, каждый век прибавлял среднестатистическому человеку дополнительные сантиметры. За последние два века мы выросли в среднем на 7–8 см. И сейчас средний рост женщины составляет 165–175 см, а мужчины — 170–180 см. Исследователи считают, что и это не предел — что новое поколение 2000-х перешагнет эту черту и станет самым высоким в истории человечества. Такой феномен ученые объясняют просто: люди стали лучше питаться, в болезнях их спасает медицина, в работе — техника. И само понятие «старость» видоизменилось — годы будто отодвинули старение организма. Еще совсем недавно между словом «пенсионерка» и «старуха» можно было ставить знак равенства — теперь в 55 лет, как говорят сами молодые пенсионерки, жизнь только начинается.

КСТАТИ

Интересные результаты опроса россиян по поводу биологического возраста представил ВЦИОМ. 6% жителей России считают, что старость начинается только после 80 лет; 16% — что старость начинается в 70–79 лет; треть (31%) назвала возраст начала старости с 60 до 69 лет, и около 32% считают, что старость начинается с 50 до 59 лет. И совсем немногие (4%) относят людей к старым уже в возрасте 40–49 лет; нашлись и такие (менее 1 процента) респонденты, кто считает, что старость начинается… в 40 лет и даже раньше.

А вот ученые Российской академии медицинских наук (теперь уже бывшей РАМН) не так давно отмечали, что произошли заметные изменения в определении биологического возраста человека. Подтвердила это и Всемирная организация здравоохранения. По мнению ВОЗ, возрастная классификация современного человека выглядит так:

в возрасте от 25 до 44 лет это еще молодые люди;

от 44 до 60 — представители среднего возраста;

с 60 до 75 — считаются пожилыми;

с 75 до 90 — представители старого возраста.

те, кто перешагнул 90 лет, — долгожители.

Выходит, и по классификации ВОЗ пожилой возраст значительно «помолодел».

Причем современники стали не только выше ростом и живут дольше, но стали и больше болеть. Общество наше, и не только наше, в целом стремительно стареет, а значит, по определению, и больше людей болеет. Подвержены заболеваниям, конечно, люди не только пожившие, но и молодые, и дети. Зависит это от многих факторов — не только от генетической предрасположенности, но и от образа жизни, условий быта, от привычек, в том числе вредных, характера работы, качества питания, отношения к человеку его близких и т.д. и т.п.

— Но главное все же — отношение самого человека к самому себе, — подчеркивает наш постоянный эксперт, доктор медицинских наук, профессор, известный фитотерапевт Сергей ТУРИЩЕВ. — И не столь важно, богат он или беден. Питаться лучше простой, привычной россиянину пищей. А «корректировать» здоровье, поддерживать свой организм на приемлемом уровне помогут вспомогательные средства, которые буквально находятся у нас под ногами.

Сергей Николаевич согласился объяснить процессы старения с медицинской точки зрения и ответить на вопросы редакции: как, не прибегая к таблеткам (к химии), а с помощью питания, образа жизни, грамотной комбинации лекарственных средств предупредить возрастные недуги, не позволить мозгу рано стареть, а телу — дряхлеть, оставаться как можно дольше мобильным.

«С возрастом пищу надо воспринимать как лекарство»

— Старение — это в общих чертах естественное нарушение и вызванное им замедление обменных процессов, протекающее на фоне угасания гормональной системы, деградации сосудов, повышения удельного веса структурных элементов соединительной ткани, — пояснил Сергей Николаевич Турищев. — А чтобы не допустить быстрого старения, надо с ранних лет вести борьбу с возрастными заболеваниями. Так же, как омоложение возможно только при избавлении от разрушающих организм недугов, и лишь во вторую очередь это зависит от разного рода косметических средств и манипуляций, так и внутреннее состояние человеческого организма зависит от отношения к нему самого человека на протяжении всей его жизни. Но мало кто придерживается даже минимума общепризнанных правил здорового образа жизни.

Может, это и естественно, поскольку здоровый организм работает в автоматическом режиме, на наш взгляд, самом рациональном. Но сохранение жизненного потенциала пожилых (профилактика старения) — тоже обязательный и значимый сегмент деятельности врачей. Это многокомпонентная персонифицированная задача. Пожилые люди весьма уязвимы: борьба с хроническими болезнями, профилактика возможных обострений — это шанс спастись, избежать инвалидности.

— Сегодня у людей пожилого возраста наиболее распространены сердечно-сосудистые патологии: атеросклероз, гипертония, ишемическая болезнь сердца… Они и наиболее опасны — дают наибольшую смертность. Можно ли как-то уменьшить проявления этих возрастных заболеваний?

— Действительно, кто из людей, достигших солидного возраста, не ощущал болей или дискомфорта в области сердца, головы, ног, перепадов артериального давления, сердечной аритмии? А многим знакомы инфаркт, инсульт, тромбоз и прочие крайне опасные состояния. Ведь многие годами как бы мирно сосуществуют со своими возрастными недугами. Однако случаются обострения: переутомился, выпил, пережил стресс…

Но и уменьшить проявления этих возрастных заболеваний возможно. Причем существенно. Практика показывает: соблюдение простейших рекомендаций по коррекции образа жизни, поведения, диеты позволяют существенно уменьшить число острых проявлений сердечно-сосудистых заболеваний.

Считаю: для пожилого человека значимую роль играет режим жизни — умеренно-тренировочно-активный. Обязательны прогулки — в сумме не менее 1,5 часа в день; водные процедуры: бассейн, душ (лучше контрастный). Но делать зарядку можно только по самочувствию. И тренироваться с усилением — лишь по рекомендации врача. Если появятся болезненность или дискомфорт в области сердца — исключить любые нагрузки. Следить за позвоночником (остеохондроз, невралгия) — часто требуется коррекционный массаж, вытягивание при необходимости.

Для человека немолодого не менее значима своевременная лекарственная терапия. Но и пищу в этом возрасте надо воспринимать как своего рода лекарство, советует профессор Турищев. Рекомендуемая диета для пожилых — преимущественно молочно-растительная, щадящая для желудочно-кишечного тракта. Ограничить прием стимулирующих напитков (адреностимуляторов) — чай, кофе только утром и в умеренном количестве. Исключить излишнее потребление шоколада и какао. Не переедать! После еды ложиться только через 40 мин. Минимум за 2 часа до сна не есть. Избавляться от лишнего веса.

— Считается, что для долгой жизни важное значение имеют психоэмоциональные факторы. Какие?

— Речь — о состоянии нервной системы. Оно, это состояние, должно быть спокойное, рабочее, с вектором заинтересованности и жизнелюбия. Желательна влюбленность. В кого? Во что? Да в кого и во что угодно! В своих детей, внуков. В поэзию, в театр… Не следует допускать хаоса в своей жизни, хаоса в голове. Конечно, жить без напряга мало кому удается. Но надо постараться хотя бы не впускать в свое сердце смятение, не хранить в нем обиду. Каждый день должен быть наполнен «удовлетворением души». Общаться лучше только с позитивными людьми. И, конечно, необходим полноценный спокойный сон.

— Россияне иногда сутками работают у компьютеров, «сидят» в гаджетах, в мобильных телефонах… По статистике, каждый пятый пенсионер чаще всего «развлекается» в Интернете. Виртуальное общение заменило личное. Насколько это вредно для здоровья?

— Увы, это реалии современной жизни. Конечно, вред от электронных носителей очевиден: для глаз, для ног, для позвоночника, для сосудов… Идеально пользоваться этими электронными «игрушками» не более 2–3 часов в день, да еще с перерывами минут на 15 после каждого часа. Почему опасно долго находиться в электрических полях? Потому что это облучение — со всеми вытекающими последствиями. Но вряд ли сегодня возможен другой способ жизни, общения.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА Сергея ТУРИЩЕВА:

При гипертонии: известны своим эффективным действием настой плодов боярышника (пить по полстакана 2–3 раза в день; настой цветков боярышника (по 20–40 капель несколько раз в день, особенно при тахикардии); плоды и сок рябины черноплодной (сок — по 50 мл 3 раза в день за 30 мин. до еды курсами по 2–4 недели; плоды — до 100 г 3 раза в день за 30 мин. до еды).

При гипотонии: настойка корня женьшеня (по 15–20 капель 2–3 раза в день); экстракт элеутерококка жидкий (по 2 мл за полчаса до еды 2 раза в день в течение 2–4 недель).

При атеросклерозе: плоды боярышника, цветки гречихи, лист смородины черной — по 2 части, плоды шиповника — 4 части; или: трава пустырника — 1 часть, лист мяты перечной — 2, плоды шиповника — 5 частей; или: цветки боярышника, трава хвоща полевого, трава омелы белой, трава тысячелистника — 2 части. Стакан любого из этих настоев принимать глотками в течение дня. Курс лечения — полтора-два месяца с перерывами 1–2 месяца.

Антисклеротическое действие этих фитосредств объясняется содержанием веществ, способных снижать уровень холестерина в крови и усиливать выведение с желчью предшественников его синтеза в печени, комментирует эксперт. При этом укрепляется сосудистая стенка за счет содержащихся в них витамина Р и токоферола (витамина Е). Курс лечения длительный. При атеросклерозе можно применять также арбуз, цветки бессмертника, календулы, траву крапивы, тысячелистник, соцветия липы, морскую капусту, лук, чеснок, семя льна.