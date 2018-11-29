Жизнь и необычайная судьба Ангелы Меркель

Она устала, она уходит: незадолго до 13-летия своего канцлерства — на пост она заступила 22 ноября 2005 года — Ангела Меркель объявила о намерении уйти из политики. Прощание, правда, будет долгим. И это вполне в ее духе. Первая фрау Германии предпочитает не рубить с плеча, не бежать впереди паровоза истории, действовать наверняка. Впрочем, однажды осторожность все-таки изменила ей. Что в итоге и привело к вынужденному затяжному прыжку с властного олимпа.

Проводы начнутся с партии: 7 декабря у Христианско-демократического союза появится новый лидер. На предстоящем съезде ХДС, главным пунктом повестки которого являются перевыборы руководства, Меркель не станет выдвигать свою кандидатуру на председательский пост. Основная борьба за кресло партийного лидера развернется между двумя наиболее перспективными кандидатами — генсеком ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, считающейся человеком Меркель, и бизнесменом, экс-главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрихом Мерцем.

На этом, однако, эпоха Меркель еще не закончится. Фрау канцлер заявила о готовности продолжать работу в качестве главы правительства до конца нынешней легислатуры, то есть до осени 2021 года. Но после этого — все, отбой, полноценная политическая пенсия. «На выборах 2021 года я не буду кандидатом в канцлеры и не буду больше баллотироваться в бундестаг, — сообщила Меркель. — Замечу также для протокола, что я не собираюсь претендовать ни на какие другие политические посты».

Восточная пастораль

Ангела Доротея Каснер появилась на свет 17 июля 1954 года в западногерманском Гамбурге. Но уже шести недель от роду стала ossi, восточницей (от немецкого Ost — восток): подгрузив будущего федерального канцлера в корзинку, мама с папой отправились в путь, закончившийся по ту сторону германо-германской границы — тогда еще сравнительно прозрачной. Основной миграционный поток шел в противоположном направлении: познакомившись с «преимуществами социалистического строя», граждане ГДР толпами повалили на Запад. С 1949 по 1961 год в ФРГ перебрались 2,7 миллиона восточных немцев. Потому-то, собственно, и понадобилась Берлинская стена: передовой барак социалистического лагеря столкнулся с угрозой полного опустения.

Примеры встречного движения были чрезвычайно редки и объяснялись главным образом идеологическими соображениями. Кого-то влекла заманчивая идея построения рая на земле. В случае с отцом Ангелы, Хорстом Каснером, речь тоже шла о Царствии Божием, но только классическом небесном. Он был теологом-евангелистом и, поскольку церковь еще сохраняла единство, получил по окончании учебы место пастора в небольшой восточногерманской деревушке. В каком-то смысле, кстати, это было возвращением на родину: Хорст Каснер родился и вырос на востоке, в Берлине. А его отец еще восточнее — в Познани. И до 1930 года носил совсем другую, не немецкую фамилию — Казмерчак. Да-да, несмотря на выдержанный, стопроцентно нордический характер, фрау канцлер — на четверть славянка.

Оторвой дочка пастора и учительницы, конечно, не была, но и пай-девочкой Ангелу тоже трудно было назвать. По признанию федерального канцлера, родители довольно часто наказывали ее — «домашним арестом» или лишением карманных денег — за непослушание и упрямство. Первая сигарета — в 14 лет, первый поцелуй — в шестнадцать. Увлечение «Битлз»… Если Ангела чем-то и отличалась от сверстников, то лишь блестящими успехами в учебе. Особенно хорошо давались Кази, как звали Ангелу школьные друзья, математика и русский язык. Однажды она даже победила в республиканской олимпиаде по русскому. Наградой была поездка в СССР.

По окончании школы, в 1973 году, Ангела поступает и через пять лет блестяще оканчивает лейпцигский Институт физики. После этого — 12 лет работы в Центральном институте физической химии Академии наук ГДР в Берлине. В 1986-м будущий федеральный канцлер успешно защищает докторскую.

В ходе ее подготовки Ангела (тогда уже Ангела Меркель, но уже — в разводе) знакомится со своим нынешним мужем: Иоахим Зауер был рецензентом ее работы. Правда, расписались они лишь спустя 14 лет. Эту проволочку Ангела объясняет как личными, так и политическими причинами. Во-первых, нужно было проверить отношения на прочность, дабы не повторить ошибку молодости. Во-вторых: «Я не хотела, чтобы про меня говорили: она выходит замуж лишь потому, что она в ХДС и не может иначе руководить министерством по делам женщин и молодежи». Брак был заключен только тогда, когда ее партия оказалась в оппозиции и уже никто не мог упрекнуть, что все это ради карьеры.

Жестокий роман

Вплоть до краха севетского строя Ангела спокойно плыла по течению, нисколько не отрываясь от коллектива. Даже 9 ноября 1989 года (день падения Берлинской стены) был для Ангелы совершенно обычным днем. Утром она пошла на работу в академию, вечером отправилась с подругой в сауну. Лишь вернувшись поздно вечером домой, Ангела узнала, что толпы восточных берлинцев прорвали кордоны растерянных пограничников и на улицах западного сектора идет братание.

Ей уже было 35 лет, и ее никто не знал за пределами ее института. Но тем, кто с презрительным недоумением взирал на невесть откуда взявшуюся выскочку-синечулочницу, пришлось очень скоро и очень круто изменить свое мнение. Взлет Ангелы был стремителен. Вскоре у скромной технической помощницы обнаружился талант спичрайтера, и она стала пресс-секретарем «Демократического призыва». Следующая ступенька — заместитель главы пресс-службы правительства ГДР. А после того как одновременно с объединением Германии восточногерманский «Призыв» слился с западногерманским ХДС, кривая карьерного роста и вовсе взмыла вверх: 1991 год — министр по делам семьи и молодежи в правительстве объединенной Германии, 1994-й — министр охраны окружающей среды; 1998-й — генеральный секретарь ХДС; 2000-й — председатель ХДС, 2005-й — федеральный канцлер… Первая женщина-канцлер в истории страны.

Стартовав с большим опозданием, Меркель непрерывно наращивала скорость, обходя на поворотах истории одного конкурента за другим. «Ангела Меркель — это милая барышня, которая дает тебе пинок под зад, как только ты отворачиваешься», — свидетельствует ее бывший коллега по правительству Гюнтер Краузе. Однако одних бойцовских качеств для продвижения к вершинам власти было явно недостаточно. Разведенная, бездетная лютеранка-восточница была воистину «чужой среди своих» в партии, в которой всем заправляли католики-традиционалисты. Требовалась мощная «крыша». И она у нее появилась. Еще 1990-м Ангелу представили тогдашнему канцлеру и лидеру ХДС Гельмуту Колю. Это была политическая любовь с первого взгляда. В течение почти 10 лет Коль и его протеже были не разлей вода. Ее называли «девочкой Коля», его — ее «приемным отцом».



Роман длился ровно до того момента, как разразился скандал, связанный с так называемой аферой с пожертвованиями. В конце 1999 года в прессу просочилась информация о черной кассе ХДС: долгие годы руководство партии в обход официальной бухгалтерии и, соответственно, закона о финансировании политических партий брало деньги у крупного бизнеса и помещало их на секретные счета. Коль, занимавший тогда пост почетного председателя ХДС, вынужден был признать тайное, ставшее явным, но отказался огласить список жертвователей. Удары посыпались на экс-канцлера со всех сторон, но «контрольный выстрел» сделала его «девочка». Ангела опубликовала статью, в которой призвала товарищей по партии «перерезать пуповину», связывающую их с почетным председателем Христианско-демократического союза: «Партия должна научиться жить самостоятельно».

И партия согласилась с этим: Коль покинул руководство ХДС. Немного погодя за ним последовал председатель партии Вольфганг Шойбле, также оказавшийся замешанным в скандале. И тут «недостатки» Меркель — гэдээровское происхождение и позднее вхождение в политику — превратились в достоинства: она оказалась одной из немногих на партийном олимпе, кто был свободен от подозрений в темных делишках. Уставшим от скандалов и склок товарищам по партии не оставалось ничего другого, как выбрать лидером ее. После этого ее перестали величать «девочкой Коля» и окрестили «железной девочкой». А еще через несколько лет, после того как она возглавила правительство, переименовали в Mutti — Мамочку.

Слезы капают

Понятно, конечно, что в этом прозвище много иронии: обжегшись однажды на безоглядной любви к национальному лидеру, немцы боятся относиться с чересчур большим пиететом к своим политикам. Но одновременно оно звучит как признание авторитета и даже, пожалуй, незаменимости. «Трое мужчин пытались сместить Меркель с поста канцлера, — отмечает в своем эссе обозреватель журнала Spiegel Рене Пфистер. — Но все потерпели неудачу, потому что никто из них не смог объяснить, почему с ними будет лучше. Они производили впечатление юнцов, которые все еще живут в родительском доме и рады тому, что мамочка все за них решает».

Но когда разразился миграционный кризис, Меркель повела себя абсолютно не прагматично. В сентябре 2015 года канцлер гостеприимно распахнула ворота пограничных КПП перед потоком беженцев с Ближнего Востока, став во всех смыслах мировой Мамочкой. В том году в страну прибыли 1 миллион 100 тысяч мигрантов, ищущих убежища, — рекордный показатель за все время существования объединенной Германии. «Мы справимся с этим», — бодро заявила тогда Меркель. Но явно переоценила свои возможности и возможности страны, оказавшейся поистине не резиновой.

У немцев двоякое отношение к главе правительства. С одной стороны, социологи отмечают определенную усталость от Меркель, растущее желание политических перемен. С другой — людей тревожит неизвестность: на кого Меркель их покинет, что будет после нее? Согласно свежим соцопросам, 56 процентов жителей Германии против того, чтобы она досрочно оставила канцлерский пост. Несмотря на все допущенные ею просчеты, несмотря на отставку с поста председателя партии и анонсированный уход с политической сцены, эта «хромая утка» по-прежнему самый популярный политик в стране.

«Без Ангелы Меркель эта страна не стала бы моей, без нее я, женщина, восточная немка, не могла бы найти в ней для себя места, — объясняет свою любовь к канцлеру писатель и публицист Яна Хензель. — Мое ощущение Германии — это на самом деле ощущение Ангелы Меркель… Это великий государственный деятель». В общем, похоже, проводы Мамочки на заслуженный отдых будут не только долгими, но и очень слезными.

Андрей КАМАКИН.