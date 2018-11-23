Лолита: секс на сцене и в жизни

Лолите — 55! Она уникальна — в своем творчестве, интонациях, актерстве. Свой юбилейный концерт устроила в открытом поле, «чтобы не говорили, что Лолита зал не собрала». Там ее слушали коровы и случайные дачники, собиравшие ягоды. Были очень удивлены, сбежались, побросав лукошки. Назвала все это «Судьба@Лолита», то есть «Судьба.Собака.Лолита». Шутница! Однако неформальный и необычный концерт в день юбилея в едином порыве собрались показывать почти все музыкальные телеканалы — настолько хорош.

В сегодняшнем интервью фирменная Лолина искренность выплескивается, как всегда, через край. Обо всем без обиняков и ужимок: о возрасте, о творчестве, о сексе и мужьях,…



■ Лолита, 55 — число, конечно, красивое, но с точки зрения возраста не самое, наверное, веселое. Помимо юбилейной радости наверняка есть страхи?

— Все больше я думаю, что мне делать дальше. Потому что у меня перестает гореть глаз. Это самое страшное, о чем я думаю. Начинаю себя иногда насиловать, а мне музыканты говорят: ты же видишь, аншлаг, люди стоят, аплодируют. Я кланяюсь, улыбаюсь, а внутри червяк: не повторяю ли я то же самое, что уже нашла за 30 лет творчества. Я очень много чего нашла и теперь саму себя повторять очень не хочется. Я судорожно села в Интернет, начала смотреть, что происходит. Потом поймала себя за хвост, сбила эту бациллу, чтобы не быть смешной: мол, ребята, давайте я сейчас с вами буду соревноваться, с теми, кому 16, 18, 20. Не-не, говорю себе, не сходи с ума, остановись… Но надо суетиться. А вот сил внутри не так много.

■ Что по сумме баллов и впечатлений было интереснее в твоей жизни: мужья или песни?

■ Единственный вопрос, который вызывает у меня аллергию — про мужей.

■ Хорошо, про песни…

■ Объясню. Не потому, что я плохо к ним, к мужьям, отношусь. Просто прошлые уже стерты из памяти, их нет — и эмоций у меня уже никаких нет. Как человек когда-то не умный, а потом развивающийся, я поняла, что допустила одну ошибку: очень много лет я говорила правду об отношениях. Меня за это очень осуждали. Когда я поняла, а еврейская половина все-таки дает возможность работать нейронам мозга, что мне только во вред говорить плохо или правду о бывших мужьях, то я начала всех хвалить. И сразу стала для всех хорошей. Поэтому сейчас сказать мне нечего.

■ Только не говори, что эта рулада о «естественном остывании через три года» касается и твоего мужа, Димы! На вашу пару ведь насмотреться и нарадоваться не могут…

■ Это не охлаждение. Это нормальное качество взрослого человека — и у меня, и у него. Он, слава богу, не мальчик. Когда гормоны успокаиваются, а они все-таки успокаиваются, и в этом есть огромное счастье, ты просто переходишь от точки страсти к точке уважения и любви. Первый раз в жизни! Потому что любовь к страсти не имеет никакого отношения. Но тебе надо прожить целую жизнь, чтобы это понять, понять то, что тебе говорили лет тридцать назад очень умные и взрослые люди. А ты говорил, что они дураки.

■ Потому что гормоны играли…

■ Да! Секс — он же самый главный, и сексом мы называли любовь. Отсюда и все рок-н-роллы.

■ То есть любовь и уважение рождаются только тогда, когда либидо угасает?

■ Ну, что значит угасает? Хотя да. Потому что тридцать лет назад ты был кроликом в Кентукки. Весь мой жизненный рок-н-ролл как раз и состоял из этого: главное — секс. Ха-ха-ха…

■ Чего «ха-ха-ха»? Нормально же — для здоровой-то самки…

■ Чуть-чуть наркотики, секс и рок-н-ролл: все это я мужественно прошла, про эти ямы я и говорила, что могла углубиться в одну из них и не выйти.

■ С наркотиками завязала, да?

■ После годов пребывания в этом…

■ А секс сократила…

■ Он сам сократился, сублимировался.

■ Ты недавно огласила его регулярность — раз в месяц. И перед глазами у меня опять встал образ твоего здорового спортивного молодого мужа…

■ А я могу сказать, что теперь это понятно, если говорить о нормальных взрослых людях. Потому что мы с ним оба прошли достаточно активную, бурную юность, молодость, зрелость. И в этом плане тоже не отказывали себе ни в чем, уж поверь. О многих формах секса я знаю не понаслышке.

■ Учебник можешь написать?

■ Нет. Иногда дополнить иллюстрациями, не больше. Но для чего мне сейчас притворяться и рассказывать, что в свои 55 лет я хочу секса 24 часа в сутки?! На гастролях периодически шарашит давление, и ты не о сексе думаешь, а о том, сколько тебе поспать, чтобы звучали связки, которые уже изношены, и тебе нужно спеть сольный концерт, а потом еще сделать массу всего, чтобы продолжать работу. И еще взвешивать, когда же все-таки ты должна уйти, по-настоящему уйти, без притворства. Сколько ты еще можешь?.. И если говорить о моем муже, то он встает в 8 утра, в 9 начинает тренировать людей. Сегодня у него было полчаса перерыва на еду. Следующие тренировки закончатся в 10 вечера. Ему 43 года. Вот скажи, пожалуйста, кто-нибудь поверит, что он пришел после работы, я приехала с гастролей и вот только сексом мы и заняты, встретившись? Нам есть о чем поговорить или мне просто хочется уткнуться в плечо… Он мне колет внутримышечно витамины, потому что мне нужны сосудистые витамины. Это осенне-весенний курс, который надо проходить любому взрослому человеку. И утро начинается с того, что он стоит надо мной со шприцем.

■ «Ориентация Север», «Остановите Землю», «Пошлю его на…» — уже давние мегахиты, пришлись, как я понимаю, как раз на то самое время, когда ты заглушала «психологическое неудобство» маниакальной работой. Но и сейчас, когда вроде бы все хорошо, ты с завидной регулярностью соришь блокбастерами: «На Титанике», «Намисто», «Ты мое море», «Раневская»…

■ Когда состояние расслабленное, ты точно так же себя насилуешь, только мотивация уже другая. Если тогда — назло, вперед, то сейчас ты говоришь себе: боже, какая лень! Это единственный соперник — твоя лень. И другой вопрос: а можешь ли дальше, в состоянии ли вообще? Ловлю себя на мысли, чтобы вдруг я не стала соперничать с молодежью. Глядя на их большие успехи, в том числе в Интернете, держу себя, чтобы самой не уйти в какую-нибудь крайность, не побежать на баттл с Оксимироном, заведя себе какого-нибудь ресторатора в друзья. Еще и это важно — не поддаться этой штуке, понимая, что ты стареешь.

■ «Титаник» закачан у молодняка, между прочим, в плейлисты, есть примеры…

■ Я рада, что они не только комбинезоном моим зацеплены (появление в котором на сцене фестиваля «Жара» в Баку погрузило медиапространство в шок и истерику. — Авт.). Но если бы не было песен и я бы их чем-то более важным не заинтересовала, то они бы просто прохайпили тетку, назвали «прикольной старушкой» и на следующий день забыли. Но при этом надо отдавать себе отчет, что с возрастными и поколенческими процессами ты все равно ничего сделать не можешь, если говорить по большому счету. С ними надо смириться, с тем, что молодежь и тебя будет отрицать. Это самая тяжелая история.

■ Юбилейный концерт в открытом поле — это стеб или извечный «дух протеста»?

■ В трансляции есть фраза: «Теперь никто не скажет, что Милявская не собрала, потому что билеты не продавались». Придумала, конечно, этот ход. Но концерты у меня проходят на аншлагах, не боюсь это сказать. Все открыто, все можно узнать. Мы даже перестали это в Инстаграме показывать. Раньше, когда все (артисты) начали вести Инстаграм, то обязательно каждый показывал свои концерты: у меня аншлаг в таком-то городе, в другом и т.д. После того как Шнур опубликовал стадион на 65 тысяч человек, я сказала: все, я в завязке! Мои залы — от тысячи до трех… Что мне, со Шнуром мериться?! Он все показал: он самый крутой. Теперь я выкладываю какую-то закулисную жизнь, месседжи разные.

■ И как выкладываешь! Пипл в падучей, вой и ржака до колик, очень смешно! Навыки стендапера ты не растеряла.

■ Когда был кабаре-дуэт «Академия», никто и не называл это стендапом. А фактически мы были одними из первых стендаперов.

■ Тогда ты была больше комиком, чем певицей. Распелась-то уже потом…

■ После развода (с Александром Цекало. — Авт.). Я уже говорила про мотивации, вот это и была одна из них — надо что-то доказывать партнеру.

■ Женщина-комик, женщина-певица, женщина без комплексов… Со времен той передачи за тобой этот ярлык так и закрепился. Обтягивающий комбинезон в Баку, ядреные клипы, песни «на разрыв» — продолжаешь декларировать свою «безкомплексность»?

■ Это всего лишь бренд, ярлык, как ты сказал. Была всего лишь передача и мой самый любимый за нее приз ТЭФИ. В то время ТЭФИ давали заслуженно — за дело и по делу. Могу сказать, что это был мой любимейший проект. Я и там была первой, не было до этого таких передач — именно в жанре психологических разработок — ни желтизны, ни грязи, как сплошь и рядом сейчас, а в смысле помощи людям с их проблемами и душевными ранами. Эта передача и мне помогла. Я была хорошей ученицей. Я слушала умных людей, которые туда приходили. Конечно, этот стереотип «без комплексов» за мной закрепился, но имеет ко мне все-таки довольно поверхностное отношение. Ты же понимаешь, что человек без комплексов — это тот, который лежит уже на кладбище. Единственный вариант!

■ Ты высказываешься и о шоу-бизнесе, и об общественных проблемах едко, прямолинейно. Сейчас в стране опять насаждается атмосфера в стиле былого советского лозунга «С кем вы, мастера культуры?», она тебя не смущает?

■ Я очень боюсь этой фразы — «С кем вы, мастера культуры?». Она для меня пахнет 1937 годом. Такие фразы возникают только тогда, когда в стране уже не нормальное государство и общество, а включается режим, режим ограничений, давления, преследований. Поэтому у меня очень четкое ощущение, что если, не дай бог, с кем-то что-то случится, кого-то начнут по тем или иным причинам куда-то не пускать, не давать работать за инакомыслие, как это было при коммунистах, травить, то в нашей стране произойдет все то же самое, что уже происходило. Да, останутся такие люди, как были Ильф и Петров, которые не подпишут ни единого письма, ни одной кляузы, ни одного доноса против своих коллег, а коллеги будут «мужественно» подписывать все что угодно, причем многие из них будучи гениями. Но гениями слабыми.

■ Письма тоже подписываются. Тебя власть не просила или ты отказывалась?

■ Нет, ко мне власть никогда не выходила с подобными предложениями. Видно, я ей просто неинтересна. И потом, что взять с бабы, которая из последних сил — еще год и может уйти на пенсию? Давить можно, конечно, на любого человека. И если бы я была очень нужна… Я же тут видела, как мужественные, несгибаемые, принципиальные и все такое рэперы побежали вдруг скопом за что-то агитировать, голосовать, говорить чушь всякую, с трудом связывая слова, — про ту же пенсионную реформу и так далее… Причем делают так косноязычно. Понятно, что люди идут за преференциями. Они же не идут по зову сердца. Вопрос цены, и ничего нового я тут не скажу. У каждого своя цена. К сожалению. Вот я не знаю, а дали бы мне миллион долларов и пошла бы я голосовать? Честно, не знаю.

■ Ты теперь невъездная в Украину. Переживаешь, что не можешь попасть на родину?

■ Нет. Почему я должна переживать? Это же не мой выбор. Не выбор тех людей, которые мне пишут каждый день: как мы скучаем, смотрим ваши прямые эфиры в Инстаграме. Люди из Киева, Одессы, Днепра, Харькова, Львова, из моего любимого Мукачева, Западная Украина, Восточная. И что я могу сделать? С кем мне тягаться? Мне не разрешен только въезд, но я хотя бы разрешена к трансляции, к ротациям в Украине. Таких, кстати, немного. Это говорит о том, что какой-то здравый смысл даже у начальников еще есть. Обрати внимание, я не была ни на одном правительственном концерте, а то, что мне ставят в вину — это мои гастроли в Крыму. Но я и буду ездить. Сейчас вот отъездила с удовольствием.

■ Как думаешь, эта пропасть и рана между двумя народами и странами долго будет затягиваться, если вообще затянется?

■ Ой, я боюсь, что нет. У меня все меньше надежды и все больше ощущения всеобщего, всемирного безумия. Теперь у меня есть полное понимание того, о чем писал Шопенгауэр (известный мыслитель иррационализма, мизантроп. — Авт.) — о том, что ад находится на Земле. И я сейчас вижу, что все идет к апокалипсису. У меня нет ощущения, что будет какой-то положительный исход, что склеятся отношения и все как-то помирятся, опять будут ездить друг к другу в гости. Нет. Это уже как раковая опухоль.

■ Пессимистичный получается финал разговора… Но и 55 лет, как ты сама сказала, рубеж, когда радость и испуг сходятся в точке лимбо. Желаю тебе повременить с выходом на пенсию, поскольку плейлисты все еще жаждут твоих хитов!

Артур ГАСПАРЯН.