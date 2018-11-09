Эксперимент: для контакта с молодежью нужны люк, кек и авада кедавра

Много ли молодых людей в курсе того, что происходит в стране и мире? Что им вообще интересно? Кем они видят старшие поколения? Понимают ли они нас? Понимаем ли мы их? Можем ли мы как-то сблизиться? Задавшись этими вопросами, наш журналист составила «молодежный» интернет-опросник и получила ответы, позволяющие заглянуть в дивный новый мир.

Первый вопрос у меня был такой: «Откуда вы чаще всего узнаете новости?»

40 человек ответили, что узнают из соцсетей — чаще всего из ВКонтакте.

30 сказали, что читают в Интернете не только соцсети, но еще телеграм-каналы и смотрят Ютуб, там тоже можно узнать новости. 18 узнают новости еще и от друзей, а 10 упомянули как источник родителей.

Новостные сайты, которые целенаправленно работают на то, чтоб информировать о событиях, назвали всего 5 человек. Телевизор, радио и газеты не упомянул никто.

На вопрос «Интересуют ли вас события, которые происходят в стране и в мире?» положительно ответили 27%. 3% сказали, что им по барабану. 70% ответили: когда как. Что-то интересует, что-то нет.

Опросник я составляла еще до Керчи, так что вопросов про «керченского стрелка» у меня не было. Но были про другие широко обсуждавшиеся события.

Различия между старшими и младшими мирами четко обозначились только в ответах на пятый вопрос «Какая новость актуальна для вас на сегодня?»

Наряду с обыденностями типа «Молодежная безработица» и «У меня закончились каникулы» в ответах указывались: «Разработка пакета Union для Готики», «Батиста и Эдж вернутся в WWE на 1000-й эпизод Smackdown», «Выход «Доктор Кто», «Серябкина ушла из серебра», «Обновление 7.19d в dota2», «Моргенштерн начал играть панкуху».

Большинство наших читателей, наверно, не очень понимают, о чем тут речь. Я тоже не понимаю. Но у меня и нет задачи вникать в те материи, которыми живет молодежь. Задача у данной статьи другая: понять, насколько далеко она ушла от старших поколений и возможно ли еще с ней контактировать более-менее продуктивно.

Поэтому здесь мы плавно переходим к вопросам о том, что думают о нас наши дети и внуки.Что мы о них думаем — известно. Мы в общем-то относимся к ним снисходительно. Со всеми их понтами — гаджетами, дотами, ораклами — они нам кажутся новичками в этом бушующем мире. тА как они к нам относятся? Тоже снисходительно.

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На вопрос «О чем, по вашему мнению, нужно говорить с людьми поколения ваших родителей? Какие у вас с ними есть общие темы?» ответы распределились в диапазоне от «Обо всем» до «Не о чем разговаривать».

Одно мнение показалось мне особенно интересным: «О том, что из-за них, терпилоидов, такая срань в стране».

Но были и другие любопытные ответы.

«Нужно скорее не говорить, а показывать альтернативные источники информации, если мы говорим про новости. Важно им рассказывать, какие изменения происходят в стране и в мире и почему».

«О деньгах».

«Никаких общих тем. Тупые предки ничего не понимают».

«Слишком разные представители этого поколения, все индивидуально».

«Уж точно не о религии. О театре, искусстве и т.п.».

«О том, что «вы же все понимаете» — это не норма выживания, а стыдно».

«Быт или рутина, не более».

«Любая тема вне рамок компьютера».

«Все ли вы понимаете из того, что говорят люди, которые старше вас на 10–15 лет?». 41% сказали, что понимают все. 47% понимают не все, но многое, а 12% не обращают внимания на такие мелочи.

90 процентов стараются уточнить, если что-то не поняли. 10% — нет, даже не пытаются.

Что меня порадовало, так это ответы на вопрос «С людьми какого возраста у вас чаще всего расходятся взгляды на события и/или возникает непонимание?»

Чаще всего у молодых людей расходятся взгляды и возникает непонимание — та-да-да-дам! — с теми, кто младше их!

На втором месте по непониманию — ровесники.

Пенсионеры — только на третьем. А очень пожилые люди — на четвертом.

Остается посочувствовать молодежи. Если ей уже сейчас сложно понять людей младшего возраста, что с ней будет, когда она займет наше место, перейдя в разряд старшего поколения?

Наши дети и внуки с нами хотя бы про суп и котлеты разговаривают. А с ними при таких раскладах уже и про суп никто не поговорит.

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Третий блок вопросов я составляла с тайной надеждой вызнать секретные знаки и фразы, при помощи которых можно было бы притвориться для молодых людей хоть немножко «своим».

Первый вопрос здесь у меня был такой: «Какая у вас система опознавания «свой—чужой» для представителей вашего поколения? Есть ли какие-то маркеры, которые сразу вам говорят, «ваш» это человек или «не ваш»?

«Маркеров нет. Полчаса разговора обычно более чем достаточно, чтобы понять, будет ли о чем поговорить в дальнейшем или нет».

«Узнаю «своих» по кроссовкам».

«Отношение к шуткам. Если есть определенный процент смешных нам обоим шуток, то с большей вероятностью «мой». Также настораживает радикальное отношение к каким-либо вопросам».

«Если вижу мерч знакомого фандома (аниме, книги, фильмы, что угодно). Слова знакомого лексикона, красивый стиль одежды. Но если человек, к примеру, кидает какую-то шовинистскую фразу про геев, женщин или кого угодно, то похрен на брелок с «Доктором Кто».

«Знает, что такое НКО и волонтерит — это положительный маркер. Отрицательный — не следит за новостями и не интересуется политикой, говорит плохо о мигрантах».

«Свои: 1. Занимаются спортом. 2. Не веганы. 3. Не чайлдфри. 4. Из сферы IT».

«Свои» за качество а не за количество».

Подавляющее большинство — 93 процента! — ответили положительно на вопрос: «Обсуждаете ли вы в своей среде абстрактные вопросы типа «в чем смысл жизни?» и «почему я — это я?». Однако со старшими про это говорят только 70%.

«Обсуждаем в узком кругу. На нытье похоже, но обсуждаем. Симуляция высокоинтеллектуального общения».

«Со старшими я про это не говорю. Для меня работает правило собственного опыта и умозаключения. Меня надо лишь подтолкнуть, поправить и смотреть. А старшее поколение чаще всего делает это в виде назидательных советов и указаний».

«Какие у вашего поколения культовые песни, фильмы, игры, книги?» — этот вопрос мне казался очень простым. Сама я легко назову фильмы и книги, которые в моей юности смотрели все и читали все. Но многие участники опроса на нем сломались. Отвечали, «их слишком много» или, наоборот, «у нас нет культов».

Вероятно, причина в том, что у них все очень быстро меняется. У нас десятилетиями рулили «Битлз» и «Лед Зеппелин», а к ним без конца врывается какой-нибудь новый «оксиморон» и так же стремительно исчезает, потом и не вспомнишь его.

Разница еще в том, что в молодежной субкультуре очень много разных сообществ. У моего поколения были хиппи да панки. А у них готы, эмо, байкеры, анимешники, косплееры, футбольные фанаты, геймеры, фрики и бог знает еще кто. И в каждом сообществе своя мода, свой культ.

«Культовое постоянно меняется и увеличивается, но, наверно, «Игра престолов» — это действительно то, что знают абсолютно все».

«Из фильмов все любят шедевры студии Marvel, из музыки сейчас, к сожалению, популярен этот убогий и стремный русский рэп (просто «кровь идет из ушей» от него). Лучше слушать спокойную музыку и рок!»

«Гарри Поттер», Марвел, Наруто, Шерлок, «Голодные игры», ГТА, список стремится к бесконечности».

«Культовые фильмы сейчас заменили сериалы («Игра престолов», «Клан Сопрано», «Черное зеркало» и др.). Читают обычно профильную, научную литературу. Художественную, развлекательную — редко кто».

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А вот в ответы на последний вопрос стоит вникнуть из практических соображений — чтобы лучше понимать своих детей и внуков.

Звучит он так: «Какие мемы, цитаты, выражения, сцены из культовых песен, фильмов, игр знают все люди вашего возраста?»

Если бы такой вопрос задали мне, я бы тут же вспомнила «пасть порву, моргалы выколю», «Верещагин, уходи с баркаса», «очнулся — гипс» и еще десяток-другой выражений.

У сегодняшних молодых людей свой набор. Некоторые мемы из него (далеко не все!) отразились в опроснике, а я постаралась «перевести» их на понятный язык.

«Люк, я твой отец» — фраза из саги «Звездные войны». В ходе поединка с Люком Скайуокером Дарт Вейдер сообщает ему, что он его отец.

Если вы отец, можете это говорить своим детям хоть каждый день, всегда будет хорошо восприниматься. Если мать, впрочем, тоже.

Дай бог здоровья — свежий мем, пародирующий бабушек на лавочке. Произносится с серьезным видом в ситуациях, далеких от болезней, поэтому звучит абсурдно.

Hasta la vista, baby — «До свидания, детка». Фраза из фильма «Терминатор-2». Джон Коннор учит Терминатора: «Если кто-то на тебя наезжает, скажи ему «Засохни, плесень». А если ты хочешь красиво попрощаться, скажи «hasta la vista, baby».

Вы, например, с женой уезжаете в отпуск, а детей не берете, у них школа, они уроки должны учить. Скажите им: «Hasta la vista, baby», будет кстати.

Не принцесса, а королевна — мем из древнего советского фильма «Морозко». Мать уродски накрасила и так-то не слишком красивую Марфушу и говорит: «Не принцесса, нет». — «А кто же?» — спрашивает Марфуша. «Королевна», — отвечает мать. Если вам покажется, что внучка слишком уж дико вырядилась, можете, не подбирая слов, выразить коротко свое отношение: «Не принцесса, нет. Королевна».

Дно, днище — этот мем пришел из игры «Дота». Самому слабому игроку там присваивается квалификация Д. «Д» у игроков превратилось в «днище». В молодежной среде так стали называть неудачников, криворуких бездарей, у которых ничего не получается.

О предметах тоже говорят «днище», когда хотят сказать, что они некачественные. Например, про сковороду, на которой все пригорает, можно сказать «это не сковородка, а днище».

Авада кедавра — мем из «Гарри Поттера». Убивающее заклятие. Любое живое существо мгновенно от него умирает. Все органы остаются неповрежденными, установить причину смерти невозможно.

Вряд ли у вас будет повод использовать этот мем в обыденной жизни. Но если услышите от детей — хотя бы будете знать, о чем это.

Кек — очень ходовой и многозначный интернет-мем. Употребляется при виде смешной ситуации или человека, который сделал что-то смешное. Может выражать насмешку, сарказм, удивление. Также произносится в знак того, что вы поняли какую-то информацию.

Вразумительно объяснить, откуда кек взялся, я не смогу, простите. Слишком длинно и сложно. Давайте поэтому просто знать, что кек — есть.



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Проведенное мной исследование молодежной субкультуры, конечно, не может считаться полным и всеохватным. Я лишь «потыкала палочкой» наобум в разные ее места и посмотрела, что получается.

Тем не менее результаты исследования меня порадовали. Я думала, все гораздо хуже, но нет. Нынешняя молодежь хоть и разная, но в целом хорошая. Живая такая.

Несмотря на то что она далеко «уехала», с ней еще можно плодотворно общаться, если приложить усилия и чуть-чуть к ней подтянуться по части Интернета и компьютерных игр. А мыслит и чувствует она в общем так же, как старшее поколение. Большой разницы нет.

Молодые люди, конечно, с этим выводом не согласились бы и подвергли его критике, указав на великое множество ошибок в данной статье. Но мы этого не боимся, потому что выяснили путем опроса: они газет не читают. Если они газет не читают, можно писать про них что угодно. Кек.